Sosem látott mélyrepülésben az oktatás: lassan tényleg elfogynak a magyar tanárok?

A legújabb kutatások szerint a pedagógusok számának csökkenése 10 éven belül már kézenfogható mértéket fog ölteni, írja Lannert Judit, az Egyensúly Intézet külsős szakértője a Telexen. Az pedig nem kérdés, hogy egyre nagyobb gondot fog okozni a pedagógus hiány.

Azzal eddig is tisztában voltunk, hogy Magyarországon egyre kevesebben választják a pedagógus szakmát, illetve sokan, akik emellett döntöttek azok is elhagyják a pályát. Több, friss tanulmány is rámutat arra, hogy ez egyre nagyobb problémát fog okozni, amennyiben nem sikerül pótolni a nyugdíjba menő tanárokat.

Ugyanis abban az összes releváns kutatás egyetért, hogy a szakma rohamosan öregszik: a pályakezdők aránya évente jelenleg az összes pedagógus 1 százaléka. Ha egyenletes lenne a kormegosztás a tanárok között, akkor is minimum 2,2 százalék lenne szükséges az egyensúly megtartásához. Viszont hazánkban egyáltalán nem egyenletes az elosztás: jelenleg a pedagógusok közel fele 50 éves vagy idősebb.

Ha pedig ez a trend nem változik 5 éven belül, akkor ez a probléma csak tovább fog gyorsulni, olyannyira, hogy a kutatások szerint 10 év múlva a mai létszám egyötöde el fog tűnni. Márpedig ez a jelek szerint nem fog változni a közeljövőben. Ennek elsődleges oka pedig nem más, mint a pedagóguspálya presztízsének súlyos romlása. Ehhez társulnak még a rendkívül alacsony bérek, és a szakmai autonómia hiánya.

A magyar pedagógusok bére ugyanis a többszöri emelések ellenére is jóval a diplomások átlagbére alatt van. Ráadásul a magyar pedagógusoknak 40 évet kell tanítaniuk ahhoz, hogy elérjék a csúcsot a fizetésükben szemben az OECD-ben is tag EU-államokkal, ahol 25 év az átlag. A pályakezdők esetében pedig még drámaibb a helyzet, ami éppen az utánpótlás miatt különösen nagy probléma. A Közoktatási indikátorrendszer legfrissebb kötetében is olvasható, a pályakezdő tanárok más európai országokban az egyéb pályakezdő diplomások bérének a 86-98 százalékát keresik meg, míg hazánkban ez 51-55 százalék.

De a lemorzsolódásnak csak az egyik oka a rendkívül alacsony kezdőfizetés, hiszen legalább ennyire negatívan hatnak a pedagógusképzés alatti gyakorlatok rossz tapasztalatai. A diákok ugyanis már ekkor szembesülnek azzal, hogy a hétköznapokban a munkájuk kénytelen nélkülözni a kreativitást.