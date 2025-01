Nyugdíj utalás 2025 február: itt a kalkulátor, ennyi pénzt kapnak nyugdíjasok a 13. havi nyugdíjjal együtt

Ahogy azt a nyugdíjasok az utóbbi években megszokhatták, a 13. havi nyugdíj utalási a februári utalással együtt történik meg. Így gyakorlatilag az év második hónapjában duplapénz érkezik a bankszámlákra. Mutatjuk, mikor utalják a nyugdíjat februárban 2025-ben.

A 2025. februári nyugdíj utalás időpontja: mikor lesz nyugdíj utalás februárban?

A hivatalos, friss nyugdíjfolyósítási dátumok szerint 2025-ben is többnyire a hónap 12. napján utalnak a nyugdíjasoknak. Ettől eltérő volt 2025-ben a január, és eltér majd az április, a július, az október és a december havi kifizetés is. Mivel januárban 12-e hétvégére esett, ezért az azt megelőző utolsó munkanapon, 10-én utaltak. Február 12-e azonban szerdára esik, így ezen a napon várható az összeg kiutalása. Ráadásul nemcsak a nyugdíj, hanem a 13. havi nyugdíj is februárban érkezik, a rendes járandósággal együtt.

Nyugdíj utalások dátuma 2025-ben

A hivatalos nyugdíjfolyósítási dátumok alapján 2025-ben öt hónapban érkezik majd korábban a nyugdíj azoknak, akik bankszámlára kérték az összeget (ezeket a hónapokat kiemeltük). A MÁK által közzétett nyugdíjutalás dátumok a következők:

január 10. (péntek)

február 12. (szerda) + 13. havi nyugdíj!

március 12. (szerda)

április 11. (péntek)

május 12. (hétfő)

június 12. (csütörtök)

július 11. (péntek)

augusztus 12. (kedd)

szeptember 12. (péntek)

október 10. (péntek)

november 12. (szerda)

december 2. (kedd)

Azok, aki postán kapják a nyugdíjat, 2025-ben is a Magyar Posta által kiadott kézbesítési naptárban megjelölt napon számíthatnak a nyugdíj érkezésére. A naptárakat elviekben 2024 novemberében küldte ki a posta.

EZ IS ÉRDEKELHET 13. havi nyugdíj 2025: mutatjuk, kinek és mekkora összeg járhat februárban A 13. havi nyugdíjat minden év februárjában kapják kézhez a jogosultak, összege megegyezik a rendes nyugdíj összegével. Fontos, hogy csak annak jár 2025-ben 13. havi nyugdíj, aki 2024. december 31-ig nyugdíjba vonult.

3,2%-os nyugdíjemelés történt 2025-ben

A Pénzcentrum 2025. nyugdíjemelés kalkulátorával egyszerűen ellenőrizhető, hogy megfelelő összeg érkezett-e 2025-ben a nyugdíjemelést követően, illetve mekkora lesz a 13. havi nyugdíj összege és az utalás együttes összege februárban. Nincs más teendő, mint megadni a december havi nyugdíj összegét:

Fontos, hogy az kifizetett összegeket 5-re, vagy 10-re kerekítik, ezért pár forint eltérés lehet a kalkulátor által kiszámolt és a kézhez kapott összeg között.

Hogyan kérhető postai kézbesítés helyett bankszámlára a nyugdíj?

Januárban tájékoztatót tett közzé a Magyar Államkincstár (MÁK) a nyugdíjak bankszámlára utalásának igényléséről. A nyugdíjasok számára több előnnyel is járhat, ha nem a postás hozza a nyugdíjat: egyrészt a bankban nem férhet hozzá más a pénzhet, másrészt az utalás azonnal megtörténik, ahogy esedékes. A postai kifizetésre pedig több napot kell várni.

A nyugdíjban vagy nyugdíjszerű ellátásban részesülők dönthetnek arról, hogy a postai kifizetés helyett belföldi bankszámlára kérjék ellátásukat. Az erre vonatkozó igényt írásban kell bejelenteni a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnak - közölte a MÁK. Fontos feltétel, hogy a folyósítás csak olyan bankszámlára történhet, amely a nyugdíjas saját számlája vagy társtulajdonosa a számlának, tehát rendelkezési joga van felette.

A kifizetési mód megváltoztatását célszerű elektronikus úton, az erre a célra rendszeresített nyomtatványon előterjeszteni. A kérelem könnyen és gyorsan beadható a magyarorszag.hu portálon, ügyfélkapus bejelentkezést követően - javasolják.

A szükséges nyomtatvány megtalálható a Magyar Államkincstár weboldalán is, a „Nyugdíj/Nyugdíjfolyósítás/A nyugdíj és a nyugdíjakkal azonos módon utalandó ellátások folyósítása” menüpontban a „Kapcsolódó nyomtatványok” között (03. számú nyomtatvány). A kitöltött nyomtatványt vagy az azonos adatokat tartalmazó levelet postai úton az 1820 Budapest postacímre kell megküldeni, személyesen pedig a Budapest XIII. ker., Váci út 73. alatti ügyfélszolgálaton is benyújtható a Nyugdíjfolyósító Igazgatósághoz.

A beérkező igények alapján a bankszámlára utalás általában nem a következő kifizetéssel, hanem az azt követő hónaptól kezdődően indul. Az átfutási idő attól is függ, hogy a számlaszám bejelentésének feldolgozásakor a következő havi kifizetések számfejtése lezárult-e már - írták.