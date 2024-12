Ketyeg az óra: akár 150 ezer forint jóváírást is kaphat jövőre, aki ezt még az idén meglépi

Az idén kifejezetten hosszúra nyúló ünnepi időszakra való tekintettel a biztosítóknál és a pénztáraknál is szűkösebbek a határidők a tavalyi évhez képest. Bár a szerződéseket több helyen is még egészen az év utolsó napjáig befogadják, a díjfizetéseket általában érdemes még karácsony előtt elindítani, hogy időben beérkezzenek.

Az idei nyugdíj megtakarítások és a pénztári befizetések után jövőre már jár az adójóváírás. Az önkéntes nyugdíjpénztáraknál, valamint az egészség- és önsegélyező pénztáraknál évi maximum 150 ezer forint, a nyugdíjbiztosításoknál évi legfeljebb 130 ezer forint, a nyugdíj-előtakarékossági számláknál évi maximum 100 ezer forint adójóváírás érvényesíthető, két vagy három megtakarítási forma esetén évi 280 ezer forint a maximálisan igénybe vehető összeg.

A biztosítók többsége 12.31-ig még fogadja az újonnan indított szerződéseket, azonban ebbe már egy esetleges hiánypótlást is bele kell kalkulálni. Vannak olyan biztosítók is, akik ennél korábbi határidőt adtak meg, és már csak néhány nap áll rendelkezésre a szerződés és a díj biztosítóhoz való beküldésére, ezáltal a jövő évi adójóváírás megszerzésére.

A postai befizetéseket általában érdemes még a karácsony előtti utolsó munkanapon teljesíteni, hogy a díj biztosan beérkezzen időben a biztosítóhoz. A bankkártyás fizetéseknél, illetve átutalásoknál pedig szintén célszerű 2-3 munkanapot rászámolni a díj lekönyvelésére. Van, ahol az adott napon belül az is számít, hogy hány óráig érkezik be a szerződés, illetve a díj – jelezték a Grantis szakértői.

A pénztáraknál is ketyeg az óra

A biztosítókhoz hasonlóan a pénztárak is hamarabb zárnak idén. Bár a belépési nyilatkozatok és a befizetések beérkezésére itt is több pénztár egészen az év utolsó napjáig ad lehetőséget, nem érdemes ezt sem az utolsó pillanatra hagyni. Különösen a postai szerződésleadás és befizetés esetén, hiszen az ünnepi időszakban a posták is túlterheltek.

Aki bankban fizetne be közvetlenül, minden esetben érdemes a bankfiók ünnepi nyitva tartásáról is előzetesen tájékozódni. Bizonyos pénzintézeteknél - de nem mindenhol - van lehetőség befizetni a biztosító vagy a pénztár pénztárában, illetve ügyfélszolgálatán is.

Pénzügyi tanácsadó gyorsíthatja a folyamatot

A Grantis szakértői szerint az év végéhez egyre inkább közelítve érdemes pénzügyi tanácsadó segítségét kérni, ha szeretnénk kihasználni az idei évre vonatkozó adójóváírást. Tanácsadó segítségével felgyorsítható a megfelelő megtakarítási termékek összehasonlítása, kiválasztása, a szerződéskötés folyamata és a teljes adminisztráció, így nagyobb eséllyel indulhat el a szerződés a fent megadott határidőkön belül.