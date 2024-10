Rossz hírt kaptak a nyugdíjra készülő magyarok: fontos dolog szűnt meg, sokakat érint

Az Allianz Foglalkoztatói Nyugdíjszolgáltató Zrt. megszűnésére vonatkozó döntését az MNB előzetesen jóváhagyta és visszavonta annak engedélyét. A tevékenységét végelszámolással lezáró nyugdíjszolgáltató ezt megelőzően valamennyi jogszabályi és anyagi kötelezettségének eleget tett a vele kapcsolatban álló tagok és foglalkoztatók felé.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) ma közzétett határozatában az Allianz Foglalkoztatói Nyugdíjszolgáltató Zrt. kérelmére előzetesen jóváhagyta a társaság – végelszámolással történő – jogutód nélküli megszűnésére vonatkozó határozatát és visszavonta annak tevékenységi engedélyét. A társaság végelszámolójaként a Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nkft. jár el. A végelszámolás kezdő időpontja az azt követő 2. hónap első napja, hogy a nyugdíjszolgáltató a mostani felügyeleti határozatot kézhez vette.

A rendezett kivonulás, végelszámolás előkészítését az Allianz Foglalkoztatói Nyugdíjszolgáltató Zrt. már 2023 januárjában megkezdte, az – együttesen néhány száz főt kitevő – tagoknak, illetve a foglalkoztatók részére a honlapján közzétett hirdetményekkel, illetve tájékoztató levelek kiküldésével.

Az ezt követő tájékoztatásoknak, megkötött megállapodásoknak köszönhetően a nyugdíjszolgáltató – a tagok érdekeit kiemelten szem előtt tartva – valamennyi, a tevékenységéből eredő jogszabályi kötelezettségének rendben eleget tett és a tagokkal kapcsolatos anyagi kötelezettségeit is rendezte (mindez az MNB mostani döntésének is jogszabályi feltétele volt). Az eljárás során az MNB folyamatosan megfogalmazta üzleti megbízhatósági (prudenciális) elvárásait a nyugdíjszolgáltató felé, és nyomon követte azok megfelelő teljesülését is.

A pénzügyi felügyelet mostani határozata azt jelenti, hogy – saját döntése alapján – megszűnik az egyetlen Magyarországon működő foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató. A jogszabály alapján a nyugdíjszolgáltatónál felhalmozott nyugdíjcélú megtakarításukat az érintett tagok (döntésük, illetve életkoruk alapján) szolgáltatásként, illetve kifizetésként vehették, illetve vehetik fel, továbbá át is léphettek az Európai Unión belüli valamelyik külföldi foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézménybe.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 18 583 438 forintot 20 éves futamidőre már 6,54 százalékos THM-el, havi 137 058 forintos törlesztővel fel lehet venni az UniCredit Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,68% a THM, míg a MagNet Banknál 6,76%; a Raiffeisen Banknál 7,00%, az Erste Banknál szintúgy 7,00%, az OTP Banknál pedig 8,16%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A foglalkoztatói nyugdíjszolgáltatói intézmény Nyugat-Európában jelentős múlttal rendelkező, elterjedt (ún. második pilléres) nyugdíjkiegészítési forma. 2007-től Magyarországon is lehetőség van foglalkoztatói nyugdíjintézmény alapítására, amellyel egy szolgáltató élt, azonban ez az intézményi forma végül nem tudott jelentős teret nyerni itthon. Ennek egyik oka lehet, hogy itthon a hazai fejlesztésnek számító önkéntes nyugdíjpénztári forma jóval megelőzte a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltatóit, és már az önkéntes rendszer is tartalmazta a munkáltatói hozzájárulás lehetőségét, s a nyugdíjbiztosítások is népszerűbbek annál.

A hazai kiegészítő nyugdíjrendszer fejlődéséhez a pénzügyi tudatosság erősítése, minél szélesebb társadalmi kör megszólítása, a fiatalabb korosztályok figyelmének hatékony felhívása szükséges. Erre az MNB már több tanulmányában felhívta a figyelmet.