Gyülekeznek a felhők a nyugdíjpénztárak fölött is: meddig tarthat a lendület?

Tavaly az önkéntes nyugdíjpénztárak mindegyike pozitív hozamot ért el a nemzetközi tőzsdék és a BÉT jó szereplése, illetve a hazai kötvénybefektetések felértékelődése nyomán. Az átlagos nettó hozam 9,84 százalék lett. Üröm az örömben, hogy az idei év első hónapjaiban borús piaci hangulat uralja a nemzetközi és a hazai tőzsdét, s a pénzpiacokat is. Újdonság, hogy az MNB ajánlása, számítási módszertana alapján a nyugdíjpénztárak teljes költségmutatója (TKMNYP) révén nem csak a hozamokat, de költségeket is össze lehet hasonlítani a szektoron belül és más nyugdíjcélú megtakarításokkal is.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) közzétette az önkéntes nyugdíjpénztárak 2019. évi hozamait, valamint a 10 és a 15 éves hozamrátáit. Mint az adatokból kiderül, tavaly jó évet zárt a szektor: az önkéntes nyugdíjpénztárak 9,84 százalékos záró vagyonnal súlyozott átlagos nettó hozamot értek el. Ez 5,62 százalékos infláció feletti reálhozamnak felel meg és természetesen az előző esztendei mínusz 1,80 százalékhoz képest is kimagasló hozameredménynek tekinthető.

A jó teljesítmény hátterében elsősorban a nemzetközi és a hazai tőkepiacok kétszámjegyű növekedése áll, ami elsősorban a magasabb kockázati besorolású, hosszabb távú portfóliókra gyakorolt hatást. Fontos megjegyezni azonban, hogy az idei év első fele ennél már borúsabb képet mutat, tekintettel a pénzügyi- és tőkepiacok növekvő volatilitására. Mindez 2020 első hónapjaiban jelentős gyengülést okozott a hozamszámokat illetően - írja közleményében az MNB.

Az önkéntes nyugdíjpénztári termékek alapvetően hosszú távú megtakarítások, ezért érdemes a nagyobb időtávot felölelő hozamszámokra fókuszálni. A szektor 10 éves és a 15 éves nettó hozama záró vagyonnal súlyozott értéke 6,68 százalék és 6,45 százalék volt tavaly, amelyek 4,11 százalék, illetve 2,97 százalék reálhozamot jelentenek a tagok számára. Összességében elmondható, hogy az önkéntes nyugdíjpénztári megtakarítások 3-4 százalékos infláció fölötti hozamot értek el hosszú távon.

Újdonság, hogy az önkéntes nyugdíjpénztárak teljes költségmutatójának (TKMNYP) bevezetésével 2020. február 28-tól az MNB honlapján keresztül bárki számára összehasonlíthatóvá váltak az élet- és nyugdíjbiztosítók, illetve az önkéntes nyugdíjpénztárak költségei. A TKMNYP értékek 0,19-2,52 százalék között mozognak, átlagosan 1,1 százaléknyi átlagértéket jelez ez a mutatószám. Az egyes pénztárakra és az egyedi portfoliókra jellemző részletes adatok a http://tkm.mnb.hu oldalon találhatók meg.

Ha a fent említett 6-7 százalékos nagyságrendű hozamokat összevetjük az 1-2 százalékos költségszinttel, akkor jól látszik, hogy a pénztárak képesek hosszútávon infláció feletti megtérülést biztosítani a tagok számára.

Az MNB az alacsony költségszintnek és a hosszú távú befektetési eredménynek köszönhetően arra számít, hogy élesedik a költségverseny a pénztári és a biztosítási szektorban. Ez középtávon a mainál még kedvezőbb nyugdíjcélú megtakarítási termékeket jelenthet az ügyfeleknek.

Címlapkép: Getty Images