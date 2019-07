Ezzel a módszerrel 0 forint a villanyszámla: most pályázat is van rá

Egyre gyakrabban látni önkormányzatok, iskolák, de akár családi házak tetőjére telepített napkollektorokat. A megújuló energiaforrás egyre népszerűbb a lakosság körében is, viszont azt kevesen tudják, mennyi idő alatt térül meg ilyen beruházás.



Nem véletlenül látni a vállalkozások és önkormányzatok mellett egyre több a lakóingatlanok tetején is napelemeket. Bár mint minden újítás, ez is a fejlettebb nyugat-európai államokban, valamint a gazdasági fősodorba tartozó országokban, így az USA-ban és Kínában is jóval előbb megjelentek, az utóbbi években Magyarországon is egyre jobban elterjednek. Mindez köszönhető a 2018. január 1-től életbe lépő környezetvédelmi termékdíj csökkenésének, amely a napkollektorok kilója után befizetendő összeget 114 forintról 57-re mérsékelte, így a 2016-os visszaesést követően most újból növekvő tendenciát mutat a megújuló energiaforrás népszerűsége - írja a HelloVidék.



Valószínűleg a magyar kormány is felismerte az ebben rejlő potenciált, mert az atomerőművekben előállított villamos energia után már 2017-ben második helyen álltak a megújuló energiaforrások a hulladékból nyert energiával egyetemben, áll a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) legfrissebb éves jelentésében. A több szempontból környezetbarátabbnak számító napkollektorokat illetően a növekedés a 2016-os évhez képest 60 százalékos, így nem légből kapott kijelentés, hogy az utóbbi években egyre jobban rákapunk a klímavédelmet is előtérbe helyező napenergia ízére.

Bár a villamos energia ára hazánkban, mint korábban említettük, európai uniós szinten kedvezőnek mondható, azonban a hírhedten árérzékeny magyar társadalom nem csoda, ha egy nem várt áremelkedésnek így próbálja meg elejét venni. Míg 6-8 éve 3-4 millió forintjába került egy átlagos magyar családnak, hogy a nem áramalapú fűtésű ingatlanjában megvalósíthassa a 0 forintos villanyszámlát, addig ez az összeg az idei évre már 1,2-1,5 millió forintra csökkent. Szerencsére a napkollektorok árának drasztikus csökkentésével a bankok már jó konstrukciókat tudnak kínálni kifejezetten a magánszemélyek részére is:

Azt tapasztaljuk, hogy a piacon még mindig sok KÁT vagy METÁR engedéllyel rendelkező napelemes projekt keresi a finanszírozási lehetőséget

- válaszolt a háztartási kiserőművekkel kapcsolatos lehetőségekre a Takarék Csoport.

