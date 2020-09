Ezt nem árulják el az ország vezetői: rengeteg ember jövője múlik rajta

Hónapok óta nincs friss előrejelzése a kormánynak az idei gazdasági visszaesés mértékéről, miközben az elemzők szerint mára irreálisan optimista a 3 százalékos zsugorodásra vonatkozó becslés. Sőt, itt-ott a kormányzat képviselői is mondtak nagyobb visszaesést jelző számokat, de hivatalosan nincs új előrejelzésük. A kormány még hisz abban, hogy ennyivel megúszhatjuk? - teszi fel a kérdést a Portfolio.

Hivatalosan a kormány továbbra is arra számít, hogy az idén 3 százalékkal eshet vissza a magyar gazdaság teljesítménye. Ez még a tavasszal kiadott konvergencia programban szerepelt, már akkor is kicsit optimistának számított, de nem volt kirívó - írja a lap. Azóta kiderült, hogy az első félévben 6,1%-kal esett vissza a gazdaság teljesítménye, ami egyelőre inkább a pesszimista jóslatokat támasztja alá.

Ma már nehéz a kormánynál optimistább előrejelzést találni, az MNB-t leszámítva (a jegybanki előrejelzésről később még lesz szó) talán csak a Nemzetközi Valutaalap (IMF) áprilisban kiadott prognózisa hasonlítható hozzá, mely 3,1%-os zsugorodást jelez előre. Az Európai Bizottság viszont 7 százalékos visszaeséssel számol, míg

az OECD a járvány második hullámától függően 8-10 százalékos GDP-zsugorodást valószínűsít Magyarországon.

A nemzetközi szervezetek mellett az elemzők is reálisabbnak tartanak egy 5%-nál nagyobb gazdasági visszaesést, mint a kormány várakozását. A magyar kormány optimizmusa egyébként nem egyedülálló a régióban: a lengyel kabinet 4%-os gazdasági visszaeséssel számol idén, bár nekik talán kicsit több okuk van az optimizmusra, hiszen a második negyedévben a magyar 13,6%-kal szemben 8,2%-os volt a GDP-visszaesés. Szlovákiában eközben lényegesen pesszimistább a kormány, a pénzügyminisztérium 9,8%-os gazdasági zuhanást jósol az idei évre.

Lehet, hogy csak nem vallják be...

Az utóbbi hetekben több jel is arra utalt, hogy a kormány sem tartja már reálisnak a tavaszi előrejelzést, ami 3 százalékos gazdasági visszaesésről szólt, azonban egyelőre hivatalosan nem módosították ezt a prognózist. A legerősebb jelzés a pénzügyminisztertől érkezett: Varga Mihály július végén a Kossuth Rádióban beszélt arról, hogy a korábbi várakozásokkal szemben "5% körül" lehet a gazdaság idei zsugorodása.

Ez azonban nem konkrét számszerű becslés, inkább csak azt érzékeltette a miniszter, hogy a vártnál mélyebb lehet a recesszió. Ennek nyomán aztán a költségvetési hiányra vonatkozó előrejelzés is módosult, a GDP 7-9%-a lehet a deficit a minisztérium szerint. A múlt héten jelent meg az ÁKK friss angol nyelvű befektetői prezentációja, melyben a gazdaság visszaesésével kapcsolatban kormányzati becslés nincs, az Európai Bizottság 7%-os jóslatát tüntették fel egy táblázatban.

Az adósságpályával kapcsolatban közzétett egy frissített grafikont az adósságkezelő, eszerint az idén a GDP 77-78%-ára emelkedhet az adósságráta, majd még 2024-ben sem éri el a 2019-es szintet. Azt ugyan nem tudni, milyen makrogazdasági pálya van az adósságra vonatkozó prognózis mögött, de a Portfolio korábbi elemzésében számolt lehetséges forgatókönyvekkel, melyek alapján

ekkora adósságráta 6% körüli gazdasági visszaesés mellett lenne reális.

Persze a mi előrejelzésünkben is vannak bizonytalanságok, hiszen az adósság nominális összege kapcsán mi csak a 3600 milliárd forintos költségvetési hiánnyal számoltunk növekedésként. Emellett más tényezők is növelhetik az adósságot, például a forint gyengülése, illetve a kormány tartalékaként funkcionáló kincstári egységes számla (kesz) egyenlege. Vagyis valószínűleg már a kormány is 5% körüli vagy akár annál nagyobb visszaeséssel számol, csak hivatalos prognózisuk nincs.

Mit lép az MNB?



Mint ismert, még a kormányénál is jól optmistmább előrejelzéssel rendelkezik az MNB, a jegybank még júniusban is 0,3-2 százalék közötti növekedést becsült. Legutóbb augusztus végén azonban már utalt rá a Monetáris Tanács, hogy szeptemberben a friss inflációs jelentés elkészítésekor valószínűleg módosítják majd az előrejelzést lefelé, ugyanis a vártnál nagyobb második negyedéves zsugorodás "szükségessé teszi a felülvizsgálatot".

A jegybank szeptember 22-én tartja következő kamatdöntő ülését, amikor a módosított inflációs jelentést is tárgyalják majd a döntéshozók. A GDP-re és az inflációra vonatkozó becslés már aznap megjelenik, a teljes jelentést pedig két nappal később mutathatják be. Mostanra az fenntarthatatlan, hogy a jegybank még mindig növekedéssel számol az első félév 6 százalékos visszaesése mellett, de könnyen lehet, hogy így is viszonylag optimista marad az MNB és mérsékelt, 2-3 százalékos recesszióra rontja majd a GDP-pályáját.

Nemrég a Reutersnek név nélkül nyilatkozó jegybanki forrás arról beszélt, hogy 5-7%-os visszeéssel számolnak már az MNB-ben.

