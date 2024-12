Így vesznek most ajándékot az élelmes magyarok: közben egy fillért se költenek a bankkártyájukról

Közeledik az év vége, már gyűlnek a szekrény aljában, ágyneműtartókban, spájzok mélyén a karácsonyi ajándékok. Sokan ilyenkor szembesülnek vele, hogy túltervezték az ajándékkeretet, nem fognak beleférni idén. Ilyenkor érdemes lehet számbavenni azokat a lehetőségeket, hogy nem a bankszámlánkról költünk ajándékra, hanem más forrásból fedezzük ezt a kiadást - például pontgyűjtő kártyáról, SZÉP-kártyáról vagy egészségpénztári kártyáról. Ez természetesen meghatározhatja, hogy milyen jellegű ajándékot tudunk még vásárolni.

Sokan érezhetik mostanra úgy, hogy az ajándékokra szánt keretük már kimerült 2024-ben, viszont még mindig hiányzik 1-2 dolog a csomagba, vagy van olyan szerettük, akinek még semmit nem vettek. Semmi sincs veszve: még mindig akadhat számos lehetőség, amit nem vettünk számításba. Egyrészt számos olyan ajándékötletre bukkanhatunk még az ünnepekig, ami gyakorlatilag nem kerül semmibe, ha azonban mégis venni szeretnénk valamit, érdemes lehet más fizetőeszközeinket sorra venni a bankkártyán és készpénzen túl.

Egy idei felmérés szerint az emberek többsége 3-4 héttel karácsony előtt kezdi meg az ajándékok beszerzését, csupán két százalék az, aki az utolsó pillanatra hagyja a vásárlást. Az is kiderült, hogy átlagosan 6 embert ajándékozunk meg karácsonykor és a legnépszerűbb ajándék idén is az édesség és a könyv, de 36 százalékban élményekkel ajándékozzák meg egymást az emberek, valamint továbbra is népszerű választás a gyermekek számára a társasjáték.

A kutatásban megkérdezettek nagy része (78%) előre eltervezi, hogy milyen értékben szeretné meglepni szeretteit karácsonykor, azonban 49 százaléka az embereknek mégis úgy gondolja, hogy hajlamos a túlköltekezésre az ünnepi időszakban. Az előző évhez képest idén csökkent azok aránya, akik 20-30 ezer forint közötti összeget szánnak ajándékra, és növekedett azok aránya, akik 50-100 ezer forint között költenek – derült ki a reprezentatív felmérésből.

Ha mégis kifutnánk a keretből...

A felmérés szerint az ünnepi költségvetés tervezésekor ugyan számottevő azok aránya, akik vásárlásra félretett pénzből fizetik az ajándékokat (18%), azonban a legtöbben az aktuális fizetésükből finanszírozzák a tervezett vásárlást (34%). 9 százaléka a megkérdezetteknek valamilyen hitelkeretből (hitelkártya, folyószámlahitel, banki kölcsön, gyorskölcsön) fedezi a kiadásait. Ezek alapján sokan lehetnek, akiknek a fizetése, megtakarítása, vagy hitelkerete idén már elfogyott, de még hiányoznak ajándékok a fa alól. Mit tehetünk ilyenkor, ha nem akarunk eladósodni, de mégsem akarunk üres kézzel beállítani?

Nézzük meg, milyen egyéb pénzügyi eszközeinkből vásárolhatunk! Az első természetesen a készpénz. Ha forintban már kevesen is tartanak otthon megtakarított pénzt, gyakran megmarad a nyaralásból némi euró, vagy más valuta, amelyet nem váltunk vissza hazatérés után - mondván jó lesz jövőre. Ha van otthon ilyen pénzmagunk, az most aranyat érhet, hiszen a forint árfolyama továbbra is gyenge.

Aztán ott vannak a különböző pontgyűjtő kártyák. Ezeken olyan lassan gyűlik a pénz - több boltban is van olyan rendszer, hogy kb. 1000 forintonként írnak jóvá 1 pontot, ami 1 forintnak felel meg -, hogy az ember meg is feledkezik róla, hogy a pontjait elkölthetné bármi értelmesre. Viszont ha elég régóta gyűjtögetünk, pár ezer forint simán összejöhetett már a kártyán a pontokból, amiből akár kijöhet egy üveg rövidital, vagy prémium bonbon, vagy más, élelmiszerboltban megvehető ajándéktárgy.

Aztán ott a SZÉP-kártya is. A Pénzcentrum tavalyi szavazásán, milyen ajándéknak örülnek leginkább olvasóink karácsonykor, az utazás, élményajándék nyert, még a pénzt is megelőzve. SZÉP-kártyáról könnyen vehetünk utazással kapcsolatos ajándékokat, akár kuponokat, ajándékkártyákat is. Arra azonban kevesen gondolnak, hogy az átjárható zsebek miatt az egykori "szabadidő" alszámlás helyeken is költhetünk a cafeteria kártyáról.

A szabadidő alszámla számos programlehetőséget kínál, a legtöbb helyen jegy helyett szintén vehetünk később beváltható vouchert is a gyógymasszázstól, a kondibérleten át a gyógyfürdőkön keresztül a múzeumokig. Azt kevesen tudják viszont, hogy az összegeket fel tudják használni akár optikákban szemüveg vásárlásra, kényelmi cipőt árusító boltokban, vagy sportboltokban is.

Amiről szintén sokan megfeledkeznek, hogy az egészségpénztári kártya is sokoldalúan felhasználható ajándékvásárlásra karácsony előtt. A többség még mindig úgy gondolja, gyógyszervásárlásra lehet csak használni az ilyen kártyákat. Az igazság az, hogy egészségpénztári megtakarításból finanszírozható a gyógyszerek mellett számos gyógyászati segédeszköz, bizonyos gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású termékek, vagy például (gluténmentes) speciális élelmiszerek, gyógyteák, orvostechnikai eszközök, csecsemő- és betegápolási cikkek, gyógyvizek és gyógyiszap, és akár még az ilyen keretből fizethető termékek házhoz szállítása is. Lehetőség van például sporteszköz vásárlására is, vagy akár fog- és szájápoló termékek vásárlására is.

A drogérialáncok még közzé is teszik a honlapjukon, mely termékeket lehet megvásárolni egészségpénztári kártyával, így egy egyszerű kereséssel megtalálhatjuk online, miből válogathatunk. Érdemes a herbáriákban is körülnézni, illetve ha valamilyen gyógyászati segédeszközt vagy orvostechnikai eszközt vásárolnánk - pl. gyógypapucsot, vérnyomásmérőt, masszírozót -, nézzünk utána, lehet-e egészségpénztári megtakarításból fedezni.

Könnyen összeállíthatunk az ilyen boltokban beszerezhető termékekből egy ajándékosarat is: szappanokból, teákból, egészséges élelmiszerekből.

Arról nem is szólva, hogy rengeteg magánegészségügyi szolgáltatónál lehet venni, akár ajándékba is, különféle vizsgálatokat, szűrőcsomagokat. Bár talán furcsának hathat, hogy valakinek ilyen szolgáltatást ajándékozzunk, viszont nagyon hasznos ajándék lehet. Passzív-agresszív módon persze nem érdemes olyan szűrést ajándékozni, amivel régóta nyúzzuk a családtagjainkat, erre vigyázzunk. Ugyanakkor biztos van olyan, aki örömmel vesz egy ilyen ajándékot, mintha csak masszázskupont vagy wellness-szolgáltatást vettünk volna, és örül, hogy törődünk az egészségével.

Ketyeg az óra

Év végén érdemes lehet bevetni azt a trükköt is, hogy ha még 750 ezer forintnál kevesebbet utaltunk át az egészségpénztárba, kihasználjuk a maradék adóvisszatérítési keretünket. Vagyis befizetünk az egészségpénztárba, majd innen vásároljuk le az ajándékozásra szánt pénzt, ha egészségpénztárból is finanszírozható terméket vennék. Ez 20%-os megtakarítást jelenthet adóvisszatérítés formájában, amit jövőre ugyancsak az egészségünkre fordíthatunk (illetve akár számos egyéb önsegélyező célra).

Természetesen ezt csak az tudja megtenni, akinek erre maradt pénze év végén és maradt visszaigényelhető adója is. Annak viszont mindenképpen érdemes, mivel nagyon kevés más lehetőség van rá, hogy visszaigényelje az adójának egy részét az államtól az is, akinek nincs gyermeke.

Felmerülhet viszont a kérdés, miért fizetne be valaki legfeljebb 750 ezer forintot - ezzel az összeggel lehet maximálisan kihasználni a 20%-os, legfeljebb 150 ezer forintos adóvisszatérítési keretet egészségpénztáraknál -, amelyre megkaphatja a maximális 150 forintos szja-jóváírást 2025-ben, ha nem költ annyit gyógyszerre, egészségügyi szolgáltatásokra. Pedig számos olyan élethelyzet, felhasználási megoldás van, amivel igenis megéri ennyi pénzt félretenni előre, kihasználva az adóvisszatérítési lehetőséget.

Egyrészt, tévedés, hogy az összeget pusztán gyógyszerre, gyógyászati segédeszköz vásárlására, egészségügyi szolgáltatásokra lehet fordítani - hogy mi mindenre fordítható az ilyen megtakarítás, lentebb részletezzük. Másrészt sokan elfelejtik, hogy az egészségpénztári megtakarításból nemcsak saját, hanem családtagjaink kiadásait is fizethetjük. A szerződés mellé még társkártya is igényelhető. Sőt, akkor is érdemes lehet már előre befizetni nagyobb összeget, hogyha várhatóan nagyobb egészségügyi kiadásra számíthatunk a következő években - mint amilyen a gyermekvállalás. A gyermekvállaláshoz kapcsolódó számos kiadás fedezhető egészségpénztári megtakarításból, így a félretett összeg biztosan nem veszik kárba.

Amire pedig egyre többen jönnek rá: ha hitelfelvétel előtt állunk, akkor is érdemes lehet előre félretenni a törlesztőrészletekre, hogy az kisebb terhet jelentsen a következő években. Ugyanis az önsegélyező egyenlegből a jelzálogtörlesztés is fedezhető.

Mi mindenre használható az egészségpénztári megtakarítás?

Az egészségpénztárakba magánszemély és munkáltató egyaránt befizethet, illetve ilyen megtakarítási szerződést bárki köthet. A befizetések egy egyéni névre szóló számlán íródnak jóvá, ahogy az adóvisszatérítés is. A pénztártagok, illetve közeli hozzátartozóik igénybe vehetik a pénztárral szerződött szolgáltatók szolgáltatásait. A befizetéseket a pénztár biztonságos eszközökbe fekteti, ami hozamot eredményez. A megtakarítás örökölhető.

Lehetőség van az egészségpénztár a pénztártagok, illetve közeli hozzátartozók részére kiegészítő egészségbiztosítási, vagy életmódjavító egészségpénztári szolgáltatások igénybe vételére is. A kiegészítő biztosítás ez esetben adómentes, viszont az életmódjavító egészségpénztári pénztári szolgáltatások adókötelesek. Az egészségpénztár kiegészítő egészségbiztosítási szolgáltatásként a következő, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (a továbbiakban: OEP) által nem, vagy csak részben finanszírozott szolgáltatásokat nyújthatja:

egészségügyi szolgáltatás , mely a társadalombiztosítási ellátás keretében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatások kiegészítése, vagy helyettesítése az egészségügyi szolgáltatónál megkötött szerződés alapján;

, mely a társadalombiztosítási ellátás keretében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatások kiegészítése, vagy helyettesítése az egészségügyi szolgáltatónál megkötött szerződés alapján; otthoni gondozás , amelyet a pénztártag vagy közeli hozzátartozója részére a helyi önkormányzat által kiadott működési engedéllyel rendelkező szolgáltató nyújthat;

, amelyet a pénztártag vagy közeli hozzátartozója részére a helyi önkormányzat által kiadott működési engedéllyel rendelkező szolgáltató nyújthat; gyógytorna, gyógymasszázs és fizioterápiás kezelés igénybevételének támogatása;

és fizioterápiás kezelés igénybevételének támogatása; látássérült személyek életvitelét elősegítő szolgáltatás , mely a Braille írással készült könyvek, magazinok árának, a vakvezető kutyával összefüggő költségek támogatása, valamint vak pénztártag, vagy pénztártag vak közeli hozzátartozója részére hangoskönyv és elektronikus könyv vásárlásának támogatása lehet;

, mely a Braille írással készült könyvek, magazinok árának, a vakvezető kutyával összefüggő költségek támogatása, valamint vak pénztártag, vagy pénztártag vak közeli hozzátartozója részére hangoskönyv és elektronikus könyv vásárlásának támogatása lehet; életvitelt elősegítő szolgáltatás , amely mozgáskorlátozott vagy fogyatékos személyek életvitelét megkönnyítő speciális eszközök árának, lakókörnyezetük szükségleteikhez igazodó átalakítása költségeinek támogatása (így különösen korlátok, kapaszkodók felszerelése, ajtók, kijárók, folyosók szélesítése, emelőeszközök beszerelése) lehet;

, amely mozgáskorlátozott vagy fogyatékos személyek életvitelét megkönnyítő speciális eszközök árának, lakókörnyezetük szükségleteikhez igazodó átalakítása költségeinek támogatása (így különösen korlátok, kapaszkodók felszerelése, ajtók, kijárók, folyosók szélesítése, emelőeszközök beszerelése) lehet; a szenvedélybetegségről való leszoktatásra irányuló kezelések támogatása, mely igénybe vehető egészségügyi szolgáltatónál;

támogatása, mely igénybe vehető egészségügyi szolgáltatónál; a gyógyszer és gyógyászati segédeszköz árának támogatása;

árának támogatása; pénzbeli kiegészítő egészségbiztosítási szolgáltatások , amely a pénztártag kieső jövedelemének teljes vagy részbeni pótlásaként, valamint a megváltozott munkaképesség miatt keresettel nem rendelkező személyek részére nyújthatók;

, amely a pénztártag kieső jövedelemének teljes vagy részbeni pótlásaként, valamint a megváltozott munkaképesség miatt keresettel nem rendelkező személyek részére nyújthatók; hátramaradottak segélyezése a pénztártag halála esetén;

a pénztártag halála esetén; OÉTI által nyilvántartásba vett, gluténmentes speciális élelmiszerek vásárlásának támogatása ;

; szolgáltatást finanszírozó egészségbiztosítások (betegség biztosítások) díjának fizetése.

Látható, hogy mennyiféle szolgáltatás esetén fizethetünk egészségpénztári megtakarításból. Nem csak speciális esetekben, hiszen magánúton sokan elmennek olykor-olykor fogászatra, nőgyógyászatra - ezek a leggyakrabban igénybe vett magánszolgáltatások - vagy vesz gyógyszert a patikában. Rengetegféle termék akár a drogérialáncoknál is levásárolható, vagy speciális diétához nélkülözhetetlen termékek vásárolhatók belőlük.

A gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök árának támogatásáról

Az MNB oldalán részletesen felsorolja, mi számít finanszírozható gyógyszernek és gyógyászati segédeszköznek. Lényeges, hogy minden - jogszabályban meghatározott - emberi alkalmazásra kerülő gyógyszer, lakosság számára közvetlenül forgalmazott humán gyógyszer (beleértve a homeopátiás gyógyszereket és az immunológiai készítményeket is) finanszírozható. Nem jelentenek kivételt az egyedi gyógyszerbeszerzés keretében alkalmazásra kerülő gyógyszerek és immunológiai készítmények, illetve orvosi vényen rendelt egyedi összetételű (magisztrális) gyógyszerkészítmények árának támogatása.

Továbbá finanszírozhatók közvetlen lakossági felhasználásra alkalmas gyógyszeranyagok; bizonyos anyatej-helyettesítő és anyatej-kiegészítő tápszerek; illetve egyes speciális gyógyászati célra szánt tápszerek, gluténmentes speciális élelmiszerek. A tb-támogatottan rendelhető, illetve kölcsönözhető gyógyászati segédeszközök esetében is az ár részben vagy egészben egészségpénztárról is fizethető - ennek minden esetben érdemes utánanézni, hogyan, milyen mértékben.

Egyes orvostechnikai eszközök; csecsemő- és betegápolási cikkek; gyógyvizek és gyógyiszap; sőt bizonyos gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású termékek is megvásárolhatók, illetve a korábban felsorolt termékek házhoz szállítása is fizethető megtakarításból.

Nyújtható életmódjavító egészségpénztári szolgáltatások:

természetgyógyászati szolgáltatás , amely a természetgyógyászati tevékenység gyakorlásának egyes kérdéseiről szóló jogszabályban felsorolt, az ott meghatározott feltételeknek megfelelő szolgáltató által nyújtott - meghatározott kiegészítő egészségbiztosítási körbe nem tartozó - szolgáltatások igénybevételének támogatása lehet;

, amely a természetgyógyászati tevékenység gyakorlásának egyes kérdéseiről szóló jogszabályban felsorolt, az ott meghatározott feltételeknek megfelelő szolgáltató által nyújtott - meghatározott kiegészítő egészségbiztosítási körbe nem tartozó - szolgáltatások igénybevételének támogatása lehet; sporteszköz vásárlásának támogatása, melynek keretében az aktív testmozgást segítő sporteszköz (ideértve a sporttevékenység során a testi épséget közvetlenül védő kiegészítő eszközöket is, mint kar-, könyök-, térd- és fejvédő) vásárlása, illetve bérlése támogatható;

vásárlásának támogatása, melynek keretében az aktív testmozgást segítő sporteszköz (ideértve a sporttevékenység során a testi épséget közvetlenül védő kiegészítő eszközöket is, mint kar-, könyök-, térd- és fejvédő) vásárlása, illetve bérlése támogatható; gyógyteák, fog- és szájápolók megvásárlásának támogatása.

Az adott egészségpénztár által nyújtott szolgáltatásokról részletes információk az egészségpénztáraknál állnak rendelkezésre.

Kiegészítő önsegélyező szolgáltatások

A legtöbb egészségpénztár ma már önsegélyező pénztár is egyben, így jelentősen bővül az igénybe vehető szolgáltatások köre.

gyermek születéséhez kapcsolódó ellátások , melyeket a pénztár a gyermeket nevelő szülő, örökbefogadó szülő vagy gyám részére biztosíthat. A gyermek születéséhez kapcsolódó ellátások a várandósság ideje alatt a magzat 91 napos korától megszületéséig, a gyermek megszületése, örökbefogadása, valamint a csecsemőgondozási díj, a gyermekgondozást segítő ellátás, a gyermekgondozási segély és a gyermeknevelési támogatás folyósítása esetén vehetőek igénybe;

, melyeket a pénztár a gyermeket nevelő szülő, örökbefogadó szülő vagy gyám részére biztosíthat. A gyermek születéséhez kapcsolódó ellátások a várandósság ideje alatt a magzat 91 napos korától megszületéséig, a gyermek megszületése, örökbefogadása, valamint a csecsemőgondozási díj, a gyermekgondozást segítő ellátás, a gyermekgondozási segély és a gyermeknevelési támogatás folyósítása esetén vehetőek igénybe; munkanélküliségi ellátások , melyeket a pénztár azon személyek részére nyújthatja, akiknek jövedelemszerző tevékenysége megszűnt és nyugellátásra nem jogosultak;

, melyeket a pénztár azon személyek részére nyújthatja, akiknek jövedelemszerző tevékenysége megszűnt és nyugellátásra nem jogosultak; tűz- és elemi károkhoz kapcsolódó segélyek , melyeket a pénztár a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvényben meghatározott tűz- és elemi károk bekövetkezte esetén nyújthat;

, melyeket a pénztár a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvényben meghatározott tűz- és elemi károk bekövetkezte esetén nyújthat; betegséghez, egészségi állapothoz kapcsolódó segélyek , melyek a pénztártag kieső jövedelmének teljes vagy részbeni pótlásaként a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 44. §-ában meghatározott keresőképtelenség, valamint a külön jogszabályban meghatározottak szerinti megváltozott munkaképesség, illetve egészségkárosodás miatt keresettel nem rendelkező személyek részére nyújthatók;

, melyek a pénztártag kieső jövedelmének teljes vagy részbeni pótlásaként a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 44. §-ában meghatározott keresőképtelenség, valamint a külön jogszabályban meghatározottak szerinti megváltozott munkaképesség, illetve egészségkárosodás miatt keresettel nem rendelkező személyek részére nyújthatók; hátramaradottak segélyezése halál esetén , mely szolgáltatást a pénztár a pénztártag vagy közeli hozzátartozójának halála esetén a hátramaradottak részére nyújthatja;

, mely szolgáltatást a pénztár a pénztártag vagy közeli hozzátartozójának halála esetén a hátramaradottak részére nyújthatja; nevelésiév-kezdési, tanévkezdési (beiskolázási) támogatás , mellyel meghatározott törvényi feltételek mellett gyermekek számára tankönyv, taneszköz, ruházat vásárolható, továbbá egyes államilag elismert felsőoktatási intézményekben hallgatói jogviszonnyal rendelkező, 25 évesnél fiatalabb tanulók költségtérítése, kollégiumi vagy albérleti díja kifizethető;;

, mellyel meghatározott törvényi feltételek mellett gyermekek számára tankönyv, taneszköz, ruházat vásárolható, továbbá egyes államilag elismert felsőoktatási intézményekben hallgatói jogviszonnyal rendelkező, 25 évesnél fiatalabb tanulók költségtérítése, kollégiumi vagy albérleti díja kifizethető;; valamint gyógyszer és gyógyászati segédeszköz árának támogatása - hogy melyek ezek, az egészségpénztáraknál soroltuk fel részletesen.

- hogy melyek ezek, az egészségpénztáraknál soroltuk fel részletesen. közüzemi díjak : finanszírozásának támogatása, amely a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvényben és a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvényben meghatározott védendő fogyasztónak minősülő pénztártag által fizetendő közüzemi díjak (villamos energia, gáz, ivóvíz, csatornadíj) megtérítésére biztosítható. A közüzemi díjak finanszírozására fordítható támogatás havi összege legfeljebb a tárgyév első napján érvényes havi minimálbér 15 százalékának megfelelő összeg lehet;

: finanszírozásának támogatása, amely a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvényben és a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvényben meghatározott védendő fogyasztónak minősülő pénztártag által fizetendő közüzemi díjak (villamos energia, gáz, ivóvíz, csatornadíj) megtérítésére biztosítható. A közüzemi díjak finanszírozására fordítható támogatás havi összege legfeljebb a tárgyév első napján érvényes havi minimálbér 15 százalékának megfelelő összeg lehet; lakáscélú jelzáloghitel törlesztésének támogatása : amelyet a pénztár közvetlenül a folyósító hitelintézet részére fizethet meg, amennyiben a támogatást a pénztártag igényelte. A lakáscélú devizahitel törlesztésére fordítható támogatás havi összege, legfeljebb a tárgyév első napján érvényes havi minimálbér 15 százalékának megfelelő összeg lehet;

: amelyet a pénztár közvetlenül a folyósító hitelintézet részére fizethet meg, amennyiben a támogatást a pénztártag igényelte. A lakáscélú devizahitel törlesztésére fordítható támogatás havi összege, legfeljebb a tárgyév első napján érvényes havi minimálbér 15 százalékának megfelelő összeg lehet; otthoni gondozás : amelyet a pénztártag vagy közeli hozzátartozója részére a helyi önkormányzat által kiadott működési engedéllyel rendelkező szolgáltató nyújthat;

: amelyet a pénztártag vagy közeli hozzátartozója részére a helyi önkormányzat által kiadott működési engedéllyel rendelkező szolgáltató nyújthat; idősgondozás támogatása : a pénztártag vagy közeli hozzátartozója részére, gondozási, ápolási intézményben való elhelyezés napi vagy havi díjának támogatására.

: a pénztártag vagy közeli hozzátartozója részére, gondozási, ápolási intézményben való elhelyezés napi vagy havi díjának támogatására. l átássérült személyek életvitelét elősegítő szolgáltatás , mely a Braille írással készült könyvek, magazinok árának, a vakvezető kutyával összefüggő költségek támogatása, valamint vak pénztártag, vagy pénztártag vak közeli hozzátartozója részére hangoskönyv és elektronikus könyv vásárlásának támogatása lehet;

, mely a Braille írással készült könyvek, magazinok árának, a vakvezető kutyával összefüggő költségek támogatása, valamint vak pénztártag, vagy pénztártag vak közeli hozzátartozója részére hangoskönyv és elektronikus könyv vásárlásának támogatása lehet; életvitelt elősegítő szolgáltatás, amely mozgáskorlátozott vagy fogyatékos személyek életvitelét megkönnyítő speciális eszközök árának, lakókörnyezetük szükségleteikhez igazodó átalakítása költségeinek támogatása (így különösen korlátok, kapaszkodók felszerelése, ajtók, kijárók, folyosók szélesítése, emelőeszközök beszerelése) lehet.

Ezen felül adóköteles életmódjavító önsegélyező pénztári szolgáltatásnak minősül a gyógyteák, valamint fog- és szájápolók megvásárlásának támogatása.

Fontos, hogy az önsegélyező pénztári megtakarításokat a legtöbb kiegészítő szolgáltatásra csak akkor lehet felhasználni, ha az összeg már 180 napon túl rendelkezésre áll a számlán!



Nincs veszve semmi, ha nincs visszaigényelhető adó

Több olyan eset is lehetséges, amikor nincs miből visszaigényelni az adót. Ahogy lapunk kérdésére a pénztárak is említették: például a 25 év alattiak adómentessége miatt ők nem tudják kihasználni ezt a megtakarítási formát. De nem csak ők járnak ebben a cipőben, ott van

a négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezménye (NÉTAK);

az első házasok kedvezménye (EHK);

a családi kedvezmény (CSK) és a családi járulékkedvezmény (CSJK);

a személyi kedvezmény (SZK);

a 25 év alattiak SZJA kedvezménye mellett.

Vagy például a nyugdíjasok, akik nem adóznak, szintén nehezebb helyzetben vannak, pedig jellemzően nekik a legnagyobbak az egészségügyi kiadásaik. Érdemes az ilyen megtakarításra ezért inkább családi megtakarításként gondolni: mivel a közeli hozzátartozók költései is számítanak, aki nem adózik, közeli hozzátartozóként még mindig részesedhet az egészségpénztári előnyökből! A legtöbb pénztárnál társkártyát is lehet igényelni.