Kiszámoltuk, 1,1 millióra is jogosultak lehetnek a magyar családok: kevesen tudják, mi kell az igényléshez

Jövő nyáron és 2026-ban két lépcsőben duplázzák meg a családi adókedvezmény mértékét. A legtöbben már most számolgatnak, mennyit is jelent ez a családi kasszának: most kiszámoltuk, mennyi pénzt jelent az emelés az egy, illetve két gyermeket nevelő családoknak, illetve három családi pótlékra jogosult gyerek esetében - utóbbi esetben éves szinten több mint 1,1 millió forinttal emelkedik az összeg. Azt is mutatjuk, mennyit kell keresni ahhoz, hogy ki lehessen maxolni a kedvezményt.

Címlapkép: Getty Images

