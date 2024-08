Túl vagyunk a nehezén? Éledeznek a piacok a tegnapi brutális esést követően

A hétfői drámai esést követően kedden ismét emelkedtek a japán részvények, ami meglepte a globális pénzügyi piacokat. A Nikkei 225 részvényindex 10,23%-kal, azaz 3217 ponttal ugrott meg - írja a BBC.

Európában is stabilizálódtak a tőzsdék: az FTSE 100, valamint a párizsi és frankfurti tőzsdék is nyugodtabb kereskedési napot zártak. A tokiói meredek esés hátterében a Bank of Japan döntése állt, amely 17 év alatt mindössze másodszor emelte meg a kamatlábakat. Ez jelentős hatással volt a jen árfolyamára, amely erősödött a dollárral szemben. Az erősödő jen drágábbá tette a japán részvényeket és az ország exportját is külföldi befektetők és vásárlók számára.

A Nikkei hétfői 12%-os esése globálisan is éreztette hatását. Az amerikai gazdaság lassulásától való félelem pedig tovább sújtotta az Egyesült Királyság, Európa és az USA részvénypiacait. Kedden az FTSE 100 szerény, 0,33%-os emelkedéssel nyitott, de később visszaesett. Hasonlóan alakultak a francia és a német tőzsdék is: kezdetben emelkedtek, majd visszaestek.

Jesper Koll, a Monex Group Japan ügyvezető igazgatója optimistán nyilatkozott Japán kilátásairól.

Japán fundamentumai erősek, a recesszió kockázata nulla, és a vállalati vezetők eltökéltek a tőkehozamok növelésében

- mondta egy interjúban.

A dél-koreai és tajvani részvénypiacok is visszanyerték pozícióikat: mintegy 3,5%-kal emelkedtek a rekordszintű esés után.

Hétfőn az S&P 500 index 3%-ot esett vissza, míg a Dow Jones ipari átlag 2,6%-os mínuszban zárt. A befektetők aggodalmát főként a gyenge amerikai foglalkoztatási adatok váltották ki: júliusban kevesebb munkahelyet teremtettek a vártnál, miközben nőtt a munkanélküliségi ráta.

Ez felerősítette a spekulációt is arról, hogy mikor és mennyivel csökkentheti majd kamatlábait az amerikai jegybank (Federal Reserve), amely a múlt héten még úgy döntött, hogy megtartja a jelenlegi szinten ezeket.

A Federal Reserve múlt héten elszalasztott egy fontos lehetőséget arra, hogy csökkentse kamatlábait

- mondta Mohamed El-Erian közgazdász.

Ami gazdaságilag és pénzügyileg történik az USA-ban, az nem marad ott" - mondta El-Erian. Az USA a világgazdasági növekedés fő motorja; ha recesszióba kerülne az ország gazdasága akkor világszerte érezhető lenne ennek hatása.

Stefan Angrick vezető közgazdász szerint

a piacok jelenleg nagyon volatilisek, így nem zárhatók ki a gyors kilengések mindkét irányba.