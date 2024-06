Még mindig jó üzlet az állampapír? Rengeteget dobtak piacra, sokan máris kapkodtak értük

Hozamcsökkenés mellett értékesített 6 hónapos diszkont kincstárjegyet szerdai aukcióján az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK).

A 6 hónapos diszkont kincstárjegy aukción az ÁKK 20 milliárd forintért vitt piacra állampapírt. Az elsődleges forgalmazók 70,2 milliárd forintnyi ajánlatából az ÁKK 31 milliárd forintot fogadott el.

Az aukciós átlaghozam 6,77 százalék volt, 8 bázisponttal alacsonyabb az előző aukción kialakult átlaghozamnál. Kedden a 6 hónapos lejáratra a másodpiacon 6,70 százalékos referenciahozam alakult ki.

Fontos változás élesedett júniusban

Éppen a hét elején esett át egy jelentős ráncfelvarráson egy másik állampapír, a Magyar Állampapír Plusz, melynek kamatát érdemben megnövelték, így 5 év alatt az éves átlagos hozam 6,73% lesz. Korábban arról is beszámoltunk, hogy akár megtakarítás nélkül is vásárolhatsz állampapírt, ahogyan arról is, hogy a tehetősebbek akár hitel felvételével is jelentős összegeket kereshettek az állampapírokkal.