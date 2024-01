Nesze neked Prémium Állampapír: sokkal jobban járt, aki ide tette a pénzét

Budapesti Értéktőzsde indexe figyelemreméltó emelkedést produkált 2023-ban: a BUX a 12. helyre tört fel a világ legnagyobbat emelkedő tőzsdeindexeinek listáján

Kimagasló teljesítményt nyújtott 2023-ban a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX, amely 2022-höz képest 38,4 százalékos növekedéssel – dollárban mérve pedig közel 50 százalékos emelkedéssel –, 60 620 ponton zárta az évet.

Így a BUX a 12. helyre tört fel a világ legnagyobbat emelkedő tőzsdeindexeinek listáján 2023-ban. A tavalyi teljesítményt az OTP Bank-részvények mintegy 56 százalékos és a Magyar Telekom-papírok valamivel több mint 100 százalékos éves szintű árfolyam-emelkedése hozta össze nagy részben. Nem hozott kiugró eredményt, de azért emelkedni tudott a Mol (8,6 százalék) és a Richter Gedeon (5,4 százalék) papírok árfolyama is - írja a 24.hu.

Ezen felül komoly emelkedést mutattott be a közel 255 százalékos árfolyam-emelkedésen átesett Appeninn Nyrt., az Opus Global papírjai 205 százalékkal emelkedtek, míg a Budapesti Ingatlan Nyrt. árfolyama 143 százalékkal növekedett 2023-ban. Elemzők szerint a szárnyalás az idén is folytatódhat, és nem csak a nagy papírok, hanem több kisebb esetében is vannak komoly lehetőségek.

Mindez első pillantásra kecsegtető lehet a csökkenő kamatszintekkel és egyre gyengébb állampapír-hozamokkal szembesülő lakossági befektetőknek is.