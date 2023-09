Újabb fordulat a Quaestor-ügyben: súlyos milliókkal tartoznak a kirendelt szakértőknek

A szakértők közül a legnagyobb összegre Győri Éva igazságügyi adó-, járulék- és könyvszakértő, valamint Lakatos László Péter igazságügyi tőkepiaci és pénzpiaci szakértő nyújtott be igényt, ketten együtt több mint 80 millió forintot számláztak.

Nem utalhatja ki a Fővárosi Törvényszék azt a csaknem 90 millió forintos szakértői díjat, amit a 2016 óta folyamatban lévő Quaestor-per bírája hagyott jóvá az eljárásban kirendelt igazságügyi szakértők elszámolásai alapján. Az ítélőtábla szerint ugyanis az első fokon eljáró bíró alapvető mulasztásokat követett el a munkadíjak megállapításánál – írja a 24.hu.

A lap felidézte, a Quaestor-csoport egykori vezetője és tulajdonosa, Tarsoly Csaba és további tíz vádlott bírósági pere hét és fél évvel ezelőtt kezdődött a Fővárosi Törvényszéken, és azóta túljutott az ötszázadik tárgyalási napon. Ám azt még mindig nem tudni, hogy az ítélethozatal mikorra várható. A brókercég bukása után egy évvel az ügyészség 1548 oldalas vádiratot nyújtott be, melyben egyebek mellett sikkasztással és csalással vádolták meg a cégvezetőt és társait. Az eljárásban tavaly bírócsere volt, ezért formálisan újra kellett kezdeni a tárgyalássorozatot.

A brókerügy bonyolult pénzügyi háttere miatt a bíróság az elmúlt években szakértőktől kért segítséget a komolyabb pénzügyi és tőkepiaci kérdések megválaszolásához. Ibolya Tibor fővárosi főügyész tavaly közleményben magyarázta, azért van szükség igazságügyi szakértőkre, mert nem várható el egy ügyésztől vagy egy bírótól, hogy részleteiben is értse a tőkepiacok működését. Csakhogy a kirendelt szakértőkről sorra derült ki, hogy valamilyen oknál fogva nem járhattak volna el az ügyben.

Volt olyan szakértő, aki négy év után jelentette be, hogy elfogult, másról kiderült, hogy a Quaestor-ügy károsultja, és akadt olyan is, aki kompetencia hiányára hivatkozva kérte a felmentését. Bár a szakértők nem tudták befejezni a munkát, a bíró a nyáron mégis úgy döntött, hogy elrendeli a négy szakértő által benyújtott számlák kifizetését. A legnagyobb összegre Győri Éva igazságügyi adó-, járulék- és könyvszakértő, valamint Lakatos László Péter igazságügyi tőkepiaci és pénzpiaci szakértő nyújtott be igényt.

Ketten együtt több mint 80 millió forintot számláztak a jelentés elkészítéséért.

A kifizetéseket egyébként több vádlott is megfellebbezte, észrevételeikkel pedig – legalábbis részben – az ügyészség is egyetértett. A fellebbviteli ügyészség azt írta, meg kell vizsgálni, miként lehetséges feltűnő aránytalanság még a vádirat tanulmányozásában is: Győri Éva ugyanis 76, míg Lakatos László Péter 400 órát számolt el erre.