Érmegyűjtés az adakozás és a fenntarthatóság jegyében (x)

Továbbra is zajlik a Magyar Nemzeti Bank, a Magyar Posta, a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet és a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat közös kampánya, amely a lakosságnál kallódó aprópénz összegyűjtését tűzte ki célként. A kampánnyal a négy szervezet nehéz sorsú családokat támogat, emellett az adakozásra, és egyben a fenntarthatóság fontosságára is felhívja a figyelmet. A kezdeményezéshez még most sem késő csatlakozni, az érmék leadására a Magyar Posta mintegy 800 fiókjában van lehetőség.

A Magyar Nemzeti Bank számára kiemelt társadalmi felelősségvállalási cél a lakosság pénzügyi ismereteinek, tudatos pénzhasználatának erősítése és a fenntartható gazdálkodás hangsúlyozása. Ennek jegyében kezdődött meg júniusban a jegybank, a Magyar Posta (Posta), a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet (MÖS) és a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat (Gyermekmentő) közös arculatú kommunikációs kampánya, amellyel a pénzügyi edukációs célok teljesülése mellett az időről-időre felhalmozódó, otthon gyűjtögetett vagy kallódó érmék is visszakerülnek a gazdasági körforgásba és karitatív célok is teljesülnek. „Jobb helye is lehetne az apródnak”, mint otthon a kisasztalon vagy az autóban, esetleg egy befőttesüvegben gyűjtve – hangsúlyozzák a résztvevő szervezetek. A nehéz sorsú gyermekek és családok támogatása mind a négy részt vevő szervezet számára kiemelten fontos, és reményeik szerint az év végéig tartó összehangolt kampány felerősíti Lao-ce minden időben fontos üzenetét: „Aki kapni akar, az tanuljon meg adni.” Az akció lényege, hogy a szervezetek által, többek között a Magyar Posta mintegy 800 fiókjában kihelyezett gyűjtőpontokon perselyekbe dobhatja a lakosság az otthon összegyűlt aprópénzt. Ezeket az MNB visszavezeti a pénzforgalomba, ellenértékét pedig a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet és a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat kapja meg, így támogatva azok közhasznú munkáját, amely a rászoruló családok boldogulásának elősegítésére irányul. Az érdeklődők az mnb.hu/ermegyujtes oldalon tájékozódhatnak a legközelebbi perselyek helyszínéről és a kampány részleteiről.

