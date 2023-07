Nem akármilyen persely segítségével tesznek félre a magyar fiatalok: így nagyon egyszerű spórolni

Az OTP Bank kínálata egy új digitális megtakarítási funkcióval bővült: az internet- és mobilbankban elérhető Persely segítségével az ügyfelek kis összegeket is tudnak félretenni, melyekhez különböző célokat is rendelhetnek. A Persellyel a digitálisan aktív, megtakarítási „életútjuk” elején járó, azaz ezen a területen még kevésbé tapasztalt ügyfeleknek segít a bank abban, hogy automatikusan, de tudatosabban kezeljék kis összegű megtakarításaikat.

A magyar lakosság körében elég elterjedt az a tévhit, hogy kis összegeket nem érdemes félretenni. A bank Öngondoskodási Index felméréséből kiderült, hogy a lakosság majdnem fele nem tudja kezelni a kis összegű megtakarításokat, ezért pénzüket otthon, vagy látra szóló betétben tartják. A megtakarításukat otthon tartók és a bankszámlán látra szóló betéttel rendelkezők egyaránt 43-43 százaléka azért teszi ezt, mert túl kevésnek ítélik az összeget. A tévhitek ellenére azonban tény, hogy egy-egy megtakarítási célt a legkönnyebben kisebb-nagyobb összegek rendszeres, tudatos gyűjtésével és félretételével lehet elérni.

A Persely a pénzügyi tudatosságot is fejleszti

A Persely létrehozása az OTP internet- és mobilbankban kezdeményezhető akár kezdő befizetés nélkül. Egy ügyfél legfeljebb 5 darab Perselyt nyithat, melyeket elnevezhet, illetve minden Perselyhez meghatározhat külön célösszeget és céldátumot, mellyel nyomon tudja követni, hol tart a kitűzött céljai elérésében. A konstrukció teljesen rugalmas, a Perselyből az adott cél elérése előtt részösszeget is kivehetünk vagy teljesen kiüríthetjük, illetve a Perselybe történő rendszeres pénzátvezetés összege is bármikor megváltoztatható. Amennyiben a Perselyhez beállított célösszeg, illetve céldátum teljesült, az ügyfélre van bízva, hogy fel kívánja-e használni a Perselyben lévő összeget, vagy megtartja a Perselyt és további pénzösszegeket helyez el benne.

„Ügyfeleink megtakarítási életútjának elején nagy szükségük van egy olyan megoldásra, amivel elkezdhetik kicsiben a gyűjtögetést. Ezért fontosnak tartottuk egy olyan digitális platformokon elérhető funkció bevezetését, melynek segítségével pénzügyileg tudatosabbá, rendszeres megtakarítókká válhatnak – mondta Fabriczki Rita, az OTP Bank megtakarítási termékekért és szolgáltatásokért felelős vezetője. Új fejlesztésünk, a Persely funkció segítségével ügyfeleink egyszerűen, kis összegekben, megtakarításaikat lépésről-lépésre gyarapítva tehetnek félre olyan célokra, amelyeket belátható időn belül el tudnak érni.” – tette hozzá a szakértő.

Sok kicsi sokra megy

Érdemes tehát kis összegekben is megtakarítani, tudatosan gyűjtve, rendszeresen félretéve könnyebben elérhető egy-egy vágyott sporteszköz, régóta tervezett utazási cél vagy akár egy új konyhagép. A Persely funkcióval pedig mindezt digitálisan, akár az otthonunk kényelméből is megtehetjük, ráadásul díjat sem számít fel a bank a szolgáltatásért: a Perselyekbe történő eseti és rendszeres átvezetések, valamint a kapcsolt fizetési számlára történő visszavezetések is díjmentesek.