Bedarált slágertermék tért vissza: nagy dobás vagy ámítás az állami támogatás nélküli LTP?

A lakás-takarékpénztárak 1997 és 2018 között a magyarok kedvelt megtakarítási lehetőségei közé tartoztak. Koncepciójuk alapja az volt, hogy félretett megtakarításunkat az állam egy viszonylag bőkezű támogatással egészítette ki. Négy éve azonban a támogatást megszűntették, így szinte egyik napról a másikra fordultak el az igénylők az ilyen konstrukcióktól, a piac pedig az utóbbi évekre egyszereplősre zsugorodott. Az OTP lakástakarékainak márciusi és az Erste ilyen típusú megtakarításainak májusi újraindulásával azonban talán ismét megélénkülhet a kereslet a konstrukciók iránt. De vajon megérheti-e jelenleg ezekben tartani a pénzünket? A Pénzcentrum ennek járt utána a terméket értékesítő pénzintézetek segítségével.

Több, mint két éves hiátus, közel négy éves relatív érdektelenség után márciusban az OTP váratlanul újraindította lakás-takarékpénztári termékét. A váratlan, de egyedinek tűnő döntés után aztán az Erste április közepén bejelentette, hogy májustól náluk is újra elérhetőek lesznek ezek az előtakarékossági konstrukciók.

A lakástakarékok piaca a két bank döntésével így ismét háromszereplősre bővült (2020 óta egyedüliként a Fundamentánál volt elérhető ilyen termék). A nagy kérdés most az, hogy az állami támogatás nélkül mennyire számítanak majd kedvezőnek, illetve mennyire sikerül vonzóvá tenni ezeket a megtakarítási konstrukciókat.

A megtakarítási piac régi nagy slágere tért vissza

A lakás-takarékpénztári (röviden LTP) rendszer hazánkban az egyik leghosszabb múltra visszatekintő (és a maga idejében az egyik legnépszerűbbnek számító) tartós megtakarítási konstrukció. Működését egy 1997. január 1-jén életbe lépett kormányrendelet hatályba lépésével kezdte meg, ezután pedig bő 20 évig a takarékoskodó magyarok egyik kedvenc lehetősége volt.

Vonzereje érthető, hiszen a koncepció azon alapult, hogy az ügyfelek befizetéseire az állam jutányos támogatást adott.

A bónusz az állami segítség megszűnésekor 30 százalékos, legfeljebb évi 72 ezer forintos volt, aminek eléréséhez elég volt havi 20 ezer forintot (azaz évente 240 ezret) befizetni a takarékba. Az előtakarékoskodási időszak végén ráadásul a kamattal és állami támogatással felduzzasztott megtakarításaik mellett egy azzal minimum megegyező összegű lakáshitelre is automatikusan jogosulttá váltak az LTP-s ügyfelek. Jellemzően ez a kölcsön is az átlagos, piaci kamatozásúaknál jobb feltételeket nyújtott, fix kamatozás és rögzített törlesztők mellett, tömegeknek jelentett tehát nagy segítséget az új otthonuk megvásárlásához.

A magyar piacon az LTP fénykorában négy szereplő osztozkodott, a Fundamenta-Lakáskassza Lakás-takarékpénztár Zrt. (Fundamenta), az OTP Lakástakarékpénztár Zrt. (OTP), az Erste Lakás-takarékpénztár Zrt. (Erste), illetve az Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár Zrt. (Aegon).

Hirtelen ért véget a sikersztori

Az LTP több, mint húsz éves pályafutása alatt hihetetlenül sikeressé vált. Az összes szerződés száma a 2 millió, a kifizetések összege pedig a 2000 milliárd forintot is meghaladta. Sokakat meglepett tehát a kormány részéről a beszántásának szándéka, amit 2018 októberében, a döntés bejelentését követően néhány nappal meg is szavaztattak a parlamenttel.

A Parlament által elfogadott, 2018.10.17. napján hatályba lépő 2018. évi LXIII. törvény értelmében 2018.10.16. napját követően megkötött lakás-előtakarékossági szerződések esetében a lakás-előtakarékoskodót állami támogatás nem illeti meg. Ezzel egy csapásra véget ért tehát az LTP aranykora. Az ok pedig elvileg az volt, életbelépő CSOK jobban szolgálja a kormány céljait ezen a területen, vagyis a lakás-támogatást gyerekvállalással társították.

A piacot érthető módon sokként érő változás igen gyorsan annak egyszereplősre szűküléséhez vezetett. Elsőként az Aegon dobta be a törülközőt 2018 október 1-jén, meglévő ügyfeleit 2019. október 25-től a 2020 október 31-én az értékesítést szintén felfüggesztő Erste Lakástakarékra ruházva át. Az OTP Lakástakarékpénztár is leállt aztán az új szerződések értékesítével 2019 novemberében, így éveken keresztül egyedül a végig kitartó Fundamentánál volt elérhető a megtakarítási forma.

Természetesen a Fundamenta Lakáskassza is csak úgy tudott talpon maradni, hogy megpróbálta kompenzálni a kieső állami támogatásokat. Ezt a nem túl magas (0,1 százalékos) kamat mellett bónuszokkal és kedvezményekkel próbálták megvalósítani. A kamatbónuszoknak hála így 1 százalék feletti kamatot, a befizetések után pedig 30 százalékos megtakarítási bónuszt lehetett elérni. Ezen felül pedig, az államilag támogatott LTP-nél megszokott módon, kedvezményes hiteleket is igényelhetnek a szerződéssel rendelkező ügyfelek.

Négyből három Pénztár újra piacon

Az OTP és az Erste visszatérése a Lakástakarék-piacra sokaknak persze ugyanolyan hirtelen és meglepő most, mint egykori eltűnésük. A Pénzcentrum ezért megkereste a két pénzintézetet, hogy megtudjuk a döntés hátterében okokat, és azt, hogyan tervezik sikerre vinni a jelenlegi pénzügyi környezetben a korábban már "halálra ítélt" termékeiket.

Az OTP Bank és az OTP Lakástakarékpénztár kérdésünkre arról számolt be, hogy folyamatosan vizsgálják az ügyféligényeket és a visszajelzések alapján látták szükségesnek visszavezetni ezt a megtakarítási formát a piacra. Tapasztalataik szerint a személyes találkozások során is sok ügyfél kiemeli, hogy segítség lesz számukra a lakáscélok eléréséhez az új értékajánlatuk - árulták el.

Az Erste ennél bővebben is kifejtette a Lakástakarék visszavezetésének okát. Elmondásuk szerint a termék újbóli értékesítését elsősorban az teszi lehetővé, hogy az elmúlt időszak megemelkedett hozamkörnyezete mellett a korábbinál sokkal magasabb kamatbónuszt lehet kínálni az ügyfeleknek: 4 éves megtakarítási periódusra 15%-os, 8 éves megtakarítási periódusra 30%-os kamatbónuszt. Emellett az elmúlt hónapokban, épp az állami támogatás 2018-as megszüntetése miatt sok korábbi lakástakarékpénztári ügyfél megtakarítása lejárt, és ezen ügyfelek intenzíven keresik a lakáscélú, biztonságos rendszeres megtakarítás lehetőségét - erősítették meg a versenytársuk beszámolóját a megtakarítási lehetőség iránti növekvő ügyféligényről.

Megindult a verseny, így csábítaná vissza a magyarokat az Erste és az OTP

Az ügyfelek által elérhető kamatbónusz a hosszabb futamidő esetében már számszerűleg is megegyezik a korábbi állami támogatás mértékével, azaz minden 100 forint befizetés mellé 30 forintot a lakástakarék fizet be az ügyfél számlájára - árulták el az Erste részéről. Emellett számos esetben 100%-os számlanyitási kedvezményt vehet majd igénybe az ügyfél, többek között ha jelzáloghitel, babaváró kölcsön vagy új erstés bankszámla mellé köti meg a lakástakarékot, de annak is teljesen költségmentes lesz a lakástakarék számla megnyitása, aki a legmagasabb, havi 50 ezer forintos megtakarítást választja. További előny a korábbi állami támogatásos termékhez képest, hogy a lakáscél-igazolás felhasználáskor sokkal egyszerűbb lesz, ugyanis számlák helyett az ügyfél nyilatkozata is megfelelő - sorolták a termék legvonzóbb elemeit.

Az OTP Lakástakarékpénztár is azt emeli ki, hogy míg az államilag támogatott konstrukciók megkötéseket tartalmaztak, az ő új konstrukciójuk egy sokkal könnyebben, gyorsabban igénybe vehető megoldást kínál. Ügyfeleik visszajelzései alapján elmondható, hogy jelentős segítséget jelent számukra lakásvásárlásnál ez a megoldás, mivel a konstrukció segíti őket a céljaik megvalósításához szükséges anyagi forrás összegyűjtésében - teszik hozzá. Ezen kívül mind a futamidő, mind a befizetett havi összeg a megadott kereteken belül, rugalmasan változtatható. Fontos kiemelni, hogy az OTP Lakástakarék termék feltételek és megkötések nélkül igényelhető, ami további előnyt jelenthet az ügyfeleknek - emelte ki ismét az OTP a termék egyik nagy vonzerejét.

Így érheti meg ma belevágni a Lakástakarékba

Magánszemélyek és társasházak is igényelhetik. Mindenkinek ajánljuk a terméket, aki szeretne új lakást vagy házat vásárolni, esetleg szívesen lecserélné a jelenlegi otthonát, felújítást, bővítést vagy korszerűsítést tervez. A megtakarítás ezen kívül lakótelek vásárlására, meglevő lakáscélú hitel, pénzügy lízing kiváltására is fordítható. Társasházak és magánszemélyek esetében is tetszőleges számú lakástakarékpénztár szerződés köthető - sorolta az OTP a potenciális ügyfelek körét és lehetőségeit a Pénzcentrumnak.

Az Erste pedig elárulta, azon ügyfeleknek éri meg elsősorban lakástakarék számlát nyitni, akik képesek és hajlandóak havi 20-50 ezer forintot lakáscélra félretenni és szeretik, ha megtakarításuk értéke fix kamat mellett, kiszámítható módon, OBA által garantált biztonságban, kamatadómentesen gyarapszik. Lakáscél lehet egy kisebb felújítás, korszerűsítés, de a lakástakarék kritikus segítség lehet egy jövőbeli nagyobb jelzáloghitel önrészének biztosítására is.

Van ahol akkor is jár bónusz, ha idő előtt kiszállunk

A szerződés szerinti kamatbónusz kifizetés feltétele, hogy az ügyfél ne mondja fel idő előtt a szerződését. A 8 éves futamidő esetében azonban lényeges segítség lehet, hogy ha 4 év elteltével mondják fel, akkor az eltelt időszakra az Erste időarányosan kifizeti a 15%-os (azaz a 4 éves futamidőhöz tartozó) kamatbónuszt. Így annak is érdemes lehet a 8 éves futamidejű szerződést választani, aki ma még bizonytalan abban, hogy 8 évig nem lesz szüksége a megtakarítására, de minimum 4 év futamidőt nagy valószínűséggel teljesíteni tud - árulta el az Erste Lakástakarék.

Az OTP Lakástakarékpénztár részéről viszont kiemelték, hogy mivel az egy havi rendszeres megtakarítási forma, a Lakástakarék Prémium kifizetés feltétele, hogy az ügyfeleink eleget tegyenek a vállalt kötelezettségeiknek. Az OTP ennek megfelelően akkor tudja ügyfeleit Prémium összeggel támogatni a lejáratot követően, ha a befizetések rendszeresen megtörténnek - írták a Pénzcentrumnak küldött válaszukban.

Ezek a kondíciók és a megkötések

Mind az OTP, mind pedig az Erste egy négyéves, illetve egy nyolcéves megtakarítási konstrukciót kínál. Előbbi Takaréknál az első esetben 10 százalékos prémiumot adnak a befizetéseinkre a megtakarítási időszak végén, míg az utóbbiéban 30 százalékosat, tehát a hosszabb időtartamot vállalva érhetjük el a korábban az állami támogatás által garantált mértékű extra megtakarítást.

A négyéves konstrukció esetében a bónusz maximalizálásához a korábbi (államilag támogatott) időszakban szükséges 20 ezer forintos befizetés mellett 3,23 százalékos EBKM-et érhetünk, 8 éves takarékoskodást vállalva pedig 5,54 százalékot. Ennél persze magasabb is lehet a befizetésünk, de a legtöbb ügyfél esetében reálisnak számító összegek mellett az Egységesített Betéti Kamatláb Mutató 6 százalék alatt marad, prémium nélkül pedig a kamat mínuszos lesz.

Az Erste Lakástakaréknál a négy, vagy nyolc éves megtakarítási időszak mellett a az ügyfelek választhatnak a 20, 30, 40, vagy 50 ezres összegű, vállalt havi befizetés között. Az EBKM mértékét ők még nem publikáltak felületeiken, de vélhetően az OTP-nél láthatóhoz közeli kamatszinttel számolhatunk még itt is. Szignifikáns különbség egyelőre a 4 éves megtakarítás kamatbónuszánál látható, ami itt 15 százalékos, a 8 éves kamatbónusz viszont a másik pénzintézethez (és a harmadik aktív szereplő Fundamentához) hasonlóan 30 százalékos.

Fontos tudni, hogy a megtakarítást igazolt lakáscélra kell felhasználnunk, a pénzre pedig adott esetben hetekig, akár hónapokig kellhet majd várni (ez nyilván az ügyfelek számától és a kiutalási időszaktól függ majd).

Ami pedig a megtakarítás vonzerejét illeti: bár korábban igen vonzónak tűnő egységes betéti kamatmutatóval kínálták ezeket a termékeket, az OTP által ajánlott EBKM (és ha követik versenytársuk példáját, akkor az Erste kamatai sem) kérdéses, hogy az ügyfelek mekkora rétegét lesznek majd képesek meggyőzni a jelenlegi kamatkörnyezetben. Mint azt a Pénzcentrum is megírta, a Prémium Magyar Állampapír például 16 százalékos éves kamatot fizet és számos egyéb, gyakorlatilag kockázatmentes befektetési lehetőséget találni ma már a piacon.