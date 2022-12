Adunk két tippet: alacsony kockázattal kétszámjegyű hozam (x)

Válság idején a kockázatosabb befektetések kiszámíthatatlanul ingadoznak, ám léteznek olyan befektetési módok, melyek alacsonyabb kockázattal is versenyképes hozamot kínálnak.

Kiszámíthatatlan gazdasági környezetben hajlamosak vagyunk impulzusok hatására dönteni pénzügyeinket illetően, hiszen az infláció nem kedvez azoknak, akik növelni szeretnék megtakarításaikat.

Mindazoknak, akik a jelenlegi kiszámíthatatlan környezetben közepes vagy alacsony kockázatú befektetési módot keresnek, jó fogódzkodót kínál, hogy portfóliójuk egy részét a múltban kiemelkedő hozamteljesítményt elérő alapokba is helyezhetik. A Diófa Alapkezelő Prémium vagyonkezelési szolgáltatásának ügyfelei számára pedig exkluzív befektetési alapok is elérhetők, melyekkel a jelenlegi külső környezetben is versenyképes hozam realizálható.

Kifejezetten népszerű alap a Torony Ingatlan Befektetési Alap, melynek elmúlt éves teljesítménye 15% feletti, sőt, ha megnézzük az elmúlt öt év átlagos hozamát is 13,5%-os teljesítményt látunk. Az egyenletes és biztonságos növekedést az biztosítja, hogy az alapba kizárólag olyan jó műszaki állapotú és megfelelő elhelyezkedésű ingatlanok kerülnek, melyek idővel folyamatos értéknövekedésen mennek át. Az alap tulajdonában áll jelenleg 3 A kategóriás irodaház található.

Az Alkotás Point irodaház, mely 2021-ben ismét elnyerte az ingatlanokat osztályozó BREAAM nemzetközi zöld minősítését, valamint a Green House, mely az egyik legzöldebb kereskedelmi ingatlan a hazai piacon, elsőként nyerve el a nemzetközileg is elismert LEED Platinum minősítést, valamint a V17, az egyik legfiatalabb szereplője a Váci úti irodafolyosónak.

Azok számára, akik a pénzpiaci- és kötvénytípusú eszközök iránt érdeklődnek, immár elérhető a WM1, azaz Wealth Management-1 befektetési részalap is, mely egy alacsony kockázatú, likvid alap T+2 napos visszaváltási idővel. A Diófa portfoliókezelő szakemberei ezt az alapot kifejezetten az elmúlt időszak extrém mértékű volatilitására és a piac változásaira reagálva szabták újra, október óta egyúttal meg is többszörözve az alap vagyonának értékét. Az alap összetételét 71%-ban pénzpiaci és likvid eszközök, 16%-ban ingatlanbefektetési alapok és 12%-ban állampapírok és vállalati kötvények alkotják, melyek szignifikánsan felülteljesíthetik a hazai pénzpiacon elérhető, kockázatmentesnek tekintett hozamot.

Az alap jelenlegi hozampotenciálja 10% feletti, a Diófa Alapkezelő várakozása szerint pedig az elkövetkező időszakban a WM-1 alap várható számított hozama meg fogja közelíteni a piacon elérhető legmagasabb pénzpiaci hozamokat.

A Diófa Alapkezelő Prémium vagyonkezelési szolgáltatásáról itt tájékozódhat.

(x)