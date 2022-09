8 tipp az infláció elleni harchoz: így egyetlen magyar sem fut ki a pénzéből hó végére

Súlyos hónapokat élünk az infláció miatt, és egyelőre a távolban sem látni a brutális áremelkedések végét. Adunk néhány tippet, hogyan csökkentheted a kiadásaidat, növelheted a bevételeidet, hogy a hónap vége ne legyen kínszenvedés a rossz gazdasági hangulat közepette.

Immár senkinek sem újdonság, hogy nagyon nehéz hónapokat élünk a gazdaságban. Bérből és fizetésből élve is jelentős kihívásokat kell átélnünk minden egyes hónapban. Ennek egyik legfőbb oka pedig a nem csak Magyarországon, hanem az egész világon száguldó infláció: az árak olyan gyors ütemben nőnek az égig, amire több mint 20 éve nem volt példa hazánkban. Mutatunk pár trükköt, hogy az ilyen nehéz helyzetben hogy lehet mégis eredményesen harcolni a mindannyiunk életét megkeserítő, folyamatos áremelkedések ellen.

Brutális áremelkedés

Bár az áremelkedésnek már tavaly is voltak bizonyos jelei, igazán csak ebben az évben indult szárnyalásnak az infláció az egész világon. Mint grafikonunkon is látszik, idén augusztusban már 15,7 százalékos volt az áremelkedés Magyarországon az előző év azonos időszakához képest, és a jelek arra utalnak, hogy ennek még bőven nincs vége: vannak olyan elemzők, akik az idei év végére a 20 százalék feletti inflációs értéket sem tartják kizártnak.

Az inflációs érték már a nyár elején több mint húsz éves csúcsot döntött meg.

Az egyik dolog, amit az emelkedő árak körüli jelenlegi szorongás mellett könnyű elmulasztani, az az, hogy nem mindenre van egyformán hatással, így nem lesz minden háztartásra sem egyforma hatással. A személyes pénzügyek mindenki számára eltérőek, és az inflációs ráták is ugyanúgy eltérőek attól függően, hogy az emberek mit vásárolnak

- mondta Ryan Frailich, a Deliberate Finances nevű, pénzügyi tervezéssel foglalkozó amerikai cég alapítója. Az azonban jó hír, hogy okos tervezéssel, a költségek otthoni visszafogásával a magunk eszközeivel is harcolhatunk a vágtató infláció ellen - lássuk, pontosan hogyan!

Amit nem használunk, engedjük el!

A szabadidejében sok ember szeret filmeket vagy sorozatokat nézni, a streamingszolgáltatások havonta akár több ezer forintot is jelenthetnek a családi kasszában. Érdemes lehet egész pontosan megnézni, hogy mennyit nézzük ezeket, és ha "nem jön ki a matek" - vagyis sokkal kevesebb időt töltünk ezekkel, mint eredetileg gondoltuk - akkor egyet vagy akár többet is érdemes lehet lemondani. Két streamingszolgáltató lemondásával körülbelül 6-7 ezer forintot spórolunk meg, ami már az idei év végéig körülbelül 20 ezer forintos megtakarítást jelentene, de egész éves távlatban 70-80 ezres tételről beszélhetünk.

Energetikai audit: most lépjünk, míg nem késő

Sok magyar családnak derült égből villámcsapásként érkezett előbb a rezsiemelés bejelentése, majd augusztus vége óta az első olyan számla, amely a - sok esetben több tízezer forinttal - megnövelt költséggel érkezett. Azóta rengetegen rájöttek arra is, hogy a lakás vagy a ház, amelyben élnek, csak úgy zabálja a pénzt, és a felújításon gondolkodnak, mármint ha az energetikai felépítést nézzük. Ha belevágunk egy energetikai felmérésbe a saját lakhelyünkön, kiderülhet, hogy pontosan hol és mennyi pénzt spórolhatunk meg, ha elvégezzük - a különbség akár tízezrekre is rúghat a korszerűsítések után.

De hogyan korszerűsítsünk pontosan? Ha ugyanis erre adjuk a fejünket, egyáltalán nem mindegy, mibe vágunk bele. A legjobban akkor járunk, ha ezeket lépjük meg, így biztosak lehetünk benne, hogy mi mindent megtettünk:

Végtörlesztés? Nem ördögtől való!

A kamatstop a jövő év közepéig biztosan velünk marad, de a bankok ennek ellenére is arra kondicionálják az ügyfeleiket, hogy aki megteheti, az fizesse továbbra is a hiteleit, kölcsöneit, vagy ha a szükséges összeg rendelkezésre áll, akkor végtörlessze is azokat. Ennek magyarázata igen egyszerű: amikor (a jelenlegi állás szerint) jövő június végén véget ér a kamatstop, rengeteg hitelesnek hirtelen brutálisan meg fog emelkedni a törlesztőrészlete, ami azzal fenyeget, hogy bedől a hitel - tehát egy hosszú és kellemetlen eljárástól védjük meg saját magunkat, ha a végtörlesztést választjuk. Arról nem is beszélve, hogy a tartozásunk egy összegben való kifizetése után már a havi törlesztőrészletek miatt sem fog fájni a fejünk, akár fix, akár változó kamatozású hitelünk van.

Nyírjuk a díjakat, ahol csak lehet

És ha már bankügyek: megnézted már egyszer is, mennyi díjat fizetsz ki havonta a bankodnak olyan szolgáltatásokért, amelyek máshol ingyenesek? Nagyon sok bank kínál a jelenleginél kedvezőbb árú, vagy akár több éven át nulla forintos számlavezetési díjú számlacsomagokat. A Pénzcentrum Kalkulátorával te is megnézheted, hol találhatsz ilyeneket - elég valószínű, hogy egy jobb ajánlatot fogsz találni annál, mint amivel jelenleg rendelkezel, így éves szinten akár tízezer forintokat is spórolhatsz, ha jól körbenézel, végül pedig a váltás mellett döntesz.

Növeljük a bevételeket

Nem lenne itt az ideje, hogy fizetésemelést kérj? Esetleg az idődbe az is belefér, hogy mellékállást vállalj? A bevétel növekedése az egyik legfontosabb dolog kell, hogy legyen az infláció elleni harcban, és azt is érdemes átgondolni adott esetben, hogy ha a feletteseink nem akarják megadni az ésszerű fizetésemelést, akkor a családi kassza védelme érdekében inkább a váltáson gondolkozzunk - lehet, hogy máshol tárt karokkal várnak minket az igényeinkkel együtt. Minél nagyobb a család bevétele, annál könnyebb szívvel nézhetünk szembe a gazdasági gondokkal.

Tegyük félre, amit csak tudunk

Okos beosztással tartalékot képezhetünk a családi kasszában - és most tesszük a legjobban, ha ezt a pénzt azonnal félretesszük. Próbáljunk meg egy olyan sürgősségi alapot képezni, amely szükség esetén akár fél évre is elegendő ahhoz, hogy kihúzzon minket a komoly bajból. A legjobb persze az, ha ezt szigorúan csak akkor háborgatjuk, ha tényleg komoly baj van, és ezt tudatosítjuk családtagjainkban is - a vésztartalék tényleg csak arra való, hogy komoly pénzügyi vészhelyzetben nyúljunk hozzá.

Nagyon fontos, hogy rendelkezz egy családi költségvetéssel, e nélkül ugyanis aligha valószínű, hogy sikerül kézben tartani a pénzügyeket. Bár a költségvetés elkészítése nehézkes feladatnak tűnhet, egy egyszerű szabály, az úgynevezett 50-20-30 betartásával rendkívül könnyen teheted rendbe az anyagiakat. A szabály rendkívül egyszerű:

a fizetésed 50 százalékából fedezd a kötelező kiadásokat,

20 százalékát tedd félre,

a fennmaradó 30 százaléknyi részt pedig költsd el bármire, amire csak szeretnéd.

Rezsicsökkentés a kommunikációban

Manapság igen nehéz telefon és internet nélkül létezni, akkor pedig konkrétan lehetetlen, ha a munkánkat is ezek valamelyikén, vagy mindkettőn végezzük. Sok munkavállalónak persze a cég adja ezeket az eszközöket, de mi van abban az esetben, ha mondjuk vállalkozásunk van, és saját magunknak kell erről gondoskodni?

Mindenképpen érdemes átnézni az erre kifizetett költségeket is: nem lehetséges, hogy akár saját szolgáltatónknál is elérhetünk kedvezőbb díjcsomagokat? Vagy nem lenne itt az ideje körülnézni, hogy az általunk használt adatmennyiség esetleg nem érhető-e el valamivel (vagy akár sokkal) olcsóbban máshol? Alapos utánajárással akár az is kiderülhet, hogy havi szinten több ezer forintot spórolhatunk, ha megnézzük mondjuk a belépési akciókat, vagy saját szolgáltatónknál érdeklődünk, nem lehet-e a költségeken valahogy faragni.

Utazzunk okosan!

Sok embernek az autó is munkaeszköz, nem csak használati tárgy, vagy a család életét kényelmessé tévő négykerekű. Azonban a mindennapi utazásainkon is sokat lehet spórolni, ha körültekintőek vagyunk, arról nem is beszélve, hogy ha csúcsidőben szoktunk autózni (mondjuk reggel a munkahelyünkre, aztán délután onnan haza), akkor javarészt a dugóban állunk, ami több benzint emészt fel, mintha folyamatosan haladnánk. Amennyiben összeszámoljuk a havi benzinfogyasztást, rájöhetünk arra is, hogy bizony jobban megéri a tömegközlekedést választani - Budapesten a havi közlekedési bérlet ára évek óta nem növekedett, és ha rákérdezünk, talán a cég is hajlandó kifizetni béren kívüli juttatásként - tehát újabb tízezereket spóroltunk.

Ha azonban az autóról nem akarunk lemondani, azt is lehet ésszerűsíteni, hogyan használjuk. Ha például a gyerekekért megyünk az iskolába hogy hazavigyük őket, érdemes lehet akár egyszerre több dolgot is elintézni - például ügyintézést, vásárlást, vagyis egy füst alatt minden apró-cseprő ügyet. Így nem indítjuk be a szükségesnél gyakrabban a kocsit, ezzel pedig élettartamot és benzint is egyaránt spórolunk. Nyaralás esetén pedig nézzük meg, hogy nem lenne-e költségkímélőbb mondjuk vonattal vagy más tömegközlekedési eszközzel a pihenés helyszínére megérkezni - sokan talán nem is tudják, mennyivel környezet- és pénztárcakímélőbb inkább vonatkozni egyet.

(via Forbes, Time, Ramsey Solutions)