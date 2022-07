Így csökkentsd drasztikusan a rezsidet: ennyit spórolhatsz, ha lecseréled a villanykörtéket

Az elmúlt egy hét során másról se szóltak a hírek és a beszélgetések, csak a rezsicsökkentés-csökkentéséről. A tegnapi napon meg is jelent a kormányrendelet, ami sok kérdést eloszlatott és végre megtudtuk, hogy pontosan kiket is érint a drágulás. Így most mindenki azt számolgatja, hogy beleesik-e a póruljártak csoportjába, és ha igen, akkor hogyan tudja majd menteni a menthetőt. Az egyik ilyen, meglepően kézenfekvő megoldás az, hogy ha lecseréljük a házunkban az izzókat. Apróságnak tűnhet, de rengeteget lehet vele spórolni!

Tegnap jelent meg a rendelet, ami alapján 2022. augusztus 1-től a lakossági ügyfelek mérési pontonként, azaz mérő óránként évi 2523 kWh fogyasztásig vehetik igénybe a rezsicsökkentett árszabást. Az ezt meghaladó mennyiség felett, pedig mindenki kénytelen lesz a piaci árat fizetni. Ezek után pedig nem meglepő, hogy a hónap végéig mindenki igyekszik a lehető leginkább energiatakarékos megoldásokat megtalálni. Ebben próbálunk most segítséget nyújtani, mégpedig azzal, hogy megmutatjuk a világításunk korszerűsítésével mennyit tudunk spórolni.

Bár apróságnak tűnhet, de egy megfelelően elhelyezett automata lámpával, vagy energiatakarékos izzók használatával sokkal több energiát tudunk megspórolni, mint azt elsőre gondolnánk. A magyar családoknak ugyanis körülbelül a villanyszámlájának a 20-30 százalékát teszi ki a világítás.

Milyen izzót válasszak?

Az energiatakarékos fényforrásokkal sokat tudunk spórolni a rezsiszámlánkon, de könnyedén el lehet veszni a kínálatban: a hagyományos izzóktól a halogénlámpákig, és a kompakt fénycsövektől a LED világításig óriási a választék. Ahhoz azonban, hogy jó döntést tudjunk hozni koránt sem elég az árakat vizsgálni, többek között tudnunk kell a különböző típusok energiafelhasználását, illetve az élettartamát is.

A lakásfenntartási kiadás kiadások egy jelentős részét a villanyszámla teszi ki, amit sokan teljesen figyelmen kívül hagynak. Pedig van mód a spórolásra: egy energiatakarékos fényforrás lényegesen kevesebbet fogyaszt egy hagyományos izzónál, miközben a tradicionális izzók rengeteg energiát emésztenek fel. Ugyanis utóbbiak miközben fényt termelnek a felhasznált energia 90 százalékát hőtermelésre fordítják. Ezzel pedig mi pénzt szórunk ki az ablakon.

A hagyományos izzólámpa az egyik legrégebbi elektromos fényforrásunk, így nem meglepő, hogy energetikai szempontból igen elavult. Az izzólámpa működése ugyanis a felvett energia agy részét, körülbelül 90 százalékát hőtermelésre fordítja és csak a felhasznált energia 10 százalékából lesz fény. Éppen ezért az Európai Unió többi országához hasonlóan évek óta nem lehet hazánkban ezeket az izzókat forgalmazni. Elvileg. Gyakorlatilag a ksikereskedők jókora készletet halmoztak fel még a tiltás előtt, így bárki könnyedén be tudja őket szerezni mind a mai napig.

Hagyományos izzók Mint ismert, az Európai Unió döntése értelmében már nem gyártanak hagyományos izzót az unió országaiban. 2008-ban elsőként a 100-as égők, majd a 60-as izzók, végül pedig a 40-es izzók jutottak ugyanerre a sorsra. Az Ecodesign direktíva szerint a megszokott villanykörtéket azért kell eltüntetni, mert a bennük felhasznált energiának csak 5 százalékából lesz fény, a többit hő formájában adják le, jelentősen növelve a környezeti lábnyomot, ezért energiatakarékos égőkre kell őket cserélni. Habár hagyományos izzót elvileg már nem lehet forgalomba hozni Magyarországon sem, gyakorlatilag azonban még a hatvanas körtékből is találni még néhol az üzletekben. A kiskereskedők pedig jókora készleteket halmoztak fel még a tiltást megelőzően - készülve a csillapíthatatlan fogyasztói igényekre. Az előírás ráadásul csak a "háztartási célú" hagyományos villanyégőkre vonatkozik, a speciális területeken használtakra nem. Ezeket az izzókat jellemzően ipari létesítményekben, építkezéseknél alkalmazzák, de kertekben, szaunákban is szokták ezeket az erősebben megmunkált, ütésállóbb darabokat telepíteni. Beszerzésük sem okozhat gondot: bár tény, hogy a sarki boltban nem feltétlenül fordulnak elő, azonban a nagyobb áruházakban, vagy webshopokban többnyire elérhetők. Kicsit ugyan drágábbak, mint a betiltott hagyományos villanykörték, de nem annyival, mint energiatakarékos társaik.

Mivel az izzólámpa főleg hőtermelésre fordítja a felvett energiát, így érdemes lekapcsolni, hogy ha nincs rá szükségünk. Tehát, akár fél percre is nyugodtan kapcsoljuk fel, ugyanakkor figyeljünk arra, ne maradjon égve, ha kimegyünk a szobából. Ebből adódik, hogy érdemes olyan helyiségekbe telepíteni őket, ahol nem töltünk el sok időt az esti órákban (előszoba, hall, WC).

A halogénlámpák a villanykörték abban térnek el a hagyományos társaiktól, hogy esetükben az izzószál egy kisméretű, többnyire kvarcüvegből készült búra veszi körül, amelyben valamilyen semleges gáz és kismennyiségű halogénelem (jód, bróm) található. Népszerűségük sem véletlen, hiszen akár 25 százalékkal hatékonyabbak és háromszor hosszabb az élettartamuk, mint a hagyományos társaiké. Éppen ezért csak akkor üzemeltessük, ha feltétlenül szüksés. Mivel azonban némileg takarékosabbak ezek az izzók hagyományos társaiknál, az ideális helyiség számukra például a fürdőszoba, konyha lehet.

Ráadásul a beszerzésük is évről évre nehezebb lesz, ugyanis a hagyományos izzók mellett ezeknek a gyártását is betiltották az Európai Unió területén 2018. szeptember 1-jétől a környezetre gyakorolt hatásuk miatt. Elfekvőben lévő darabokat természetesen ebben az esetben is lehet még találni, hiszen az árulásukat koránt sem tiltották be, az üzletek pedig több évre elegendő izzót elraktároztak. Arról nem is beszélve, hogy sokak kisebb vagyont költöttek rájuk, a bejelentést követően és egy életre elegendő raktárkészlettel rendelkeznek. Így, ha otthonunkban már nincs is, de akár online, akár egy szaküzletben könnyedén be tudjuk szerezni a halogén izzókat.

A kompakt fénycsövekkel pedig még jobban járunk, mint a halogén izzókkal: a kompakt fénycsövek ugyanis a hagyományos izzók energiaszükségletének nagyjából negyedével működnek, és körülbelül tízszer hosszabb az élettartamuk, ugyanakkor nagymértékben függ a fel-, lekapcsolások mennyiségétől. Ez persze az árukban is meglátszik, de a számítások szerint körülbelül 9 hónap alatt megtérül. Nagy hátránya viszont, hogy kismennyiségben hidrogént tartalmaznak, így semmiképpen sem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni- Újra kell hasznosítani őket, amiről számos kiskereskedés gondoskodik.

Használatuk azonban már odafigyelést igényel. Ha maximim 15 percig nem tartózkodunk egy helyiségben, akkor érdemes felkapcsolva hagyni őket, mert többet fogyaszt a bemelegedéssel, mint ha égve hagyjuk azt. A kompakt fénycsöves világítások tervezésénél, illetve az izzók lecserélésénél ügyeljünk az izzók és a kompakt fénycsövek közötti egyik legjelentősebb különbségre: az izzók gyakorlatilag pontszerű fényforrásnak tekinthetők (azaz piciny felületen koncentrálódik a teljes fénykibocsátás, igen nagy fényességűnek érzékeltetve azt), míg a kompakt fénycsövek jelentős felülettel bírnak, kevésbé kápráztató hatásúak és ezért a gyakorlatlan felhasználó kisebb fényűnek véli.

A legjobb megoldás a jelen álláspont szerint viszont a világító dióda (azaz LED), aminek az energiafogyasztása 85 százalékkal kisebb a hagyományos izzóénál, az élettartalma pedig körülbelül 20 év, ami a hagyományos izzóénak a hússzorosa.

Nagy előnyük pedig, hogy nem érzékenyek a fel-le kapcsolgatásra. Ez azért lehet, mert azonnal teljes fényerőt tudnak adni és nem kell bemelegedniük, mint korszerűtlen társaiknak. Ezért ezeket a lámpákat is mindenképp érdemes azonnal lekapcsolni, amikor már nincs rájuk szükség. Tehát érdemes olyan helyre telepíteni őket, ahol rövid ideig van csak szükségünk fényre (pl.: bejárati ajtó, folyósók, lépcsőházak), illetve jó megoldás mozgásérzékelős rendszerrel karöltve használni.

Bár a beszerzési ára magasan ennek az izzónak a legmagasabb, de ha azt nézzük, hogy egy átlagos háztartás körülbelül 24 izzót használ, és a LED élettartalma 20 év, akkor az összes hagyományos izzó lecserélésével átlagosan 22 százalékkal csökken a háztartásunk energiafelhasználása. Arról nem is beszélve, hogy higany- és méreganyagmentes.

A kapcsolókon is spórolhatsz

A legtöbb energiát természetesen azzal tudjuk megspórolni, hogy ha be se kapcsoljuk a fogyasztóinkat, vagy legalábbis megpróbálunk odafigyelni arra, hogy ne hagyjuk feleslegesen működni azokat, hogy véletlenül se lépjünk át a bűvös 2523 kWh-os határon. A fogyasztói szokásainkon nehéz viszont változtatni. Ebben lehetnek segítségünkre a különböző típusú szabályozós kapcsolók. Ezek ugyanis automatikusan fel-, illetve lekapcsolják az egyes fényforrásokat, valamint szabályozzák annak erejét. Ha pedig nem is a nappaliba szereljük fel ezeket a kapcsolókat érdemes a kertbe, a mosdóba vagy a kamrába beszerelni ilyeneket, ahol az emberek jellemzően mindig égve felejtik a villanyt.

Az egyik ilyen megoldás lehet a dimmer, azaz a fényerőszabályzós kapcsoló, aminek segítségével szabályozni tudjuk a fényforrásunk fényerejét és így a teljesítményét is. Utóbbi csökkenésével pedig a fogyasztásunk is kevesebb lesz. Arról nem is beszélve, hogy a kisebb teljesítményen fényforrásunk élettartama is megnő, mely további - igaz hosszú távú - megtakarítást eredményez. Nagy hátrányuk viszont, hogy igazán hatékonyan csak a hagyományos izzókkal működnek, így sajnos koránt sem tudunk annyit spórolni vele, mintha LED-re cserélnénk csak az izzókat.

Az izzólámpák és a kompakt fénycsövek kiváltására kifejlesztett LED-lámpák változó feszültséget igényelnek ugyanis. Számos dimmelhető 230 V-os LED-lámpát gyártanak, melyeket azonban eredendően kézi dimmelésre terveztek - a fényáramot a tápfeszültség kapcsolgatásával lehet csökkenteni. Automatizált világítási rendszerhez (pl.: mozgás- vagy fényérzékelős kapcsolók) azok a termékek megfelelők, melyek AC-szaggatóval dimmelhetők. Körültekintően kell tehát eljárni, mert nem minden dimmer és LED kompatibilis egymással. Erről a termékek csomagolásán elhelyezett leírásban tájékozódhatunk.

Kültéren érdemes lehet mozgásérzékelő kapcsolókat felszerelni, amik automatikusan üzembe helyezik a fényforrásunkat, ha mozgást érzékelnek, majd kis idő elteltével automatikusan lekapcsolódnak. Ezeket a legtöbben elsődlegesen biztonsági célzattal szerelik fel, azonban, ha olyan eszközt választunk, amely a fényviszonyokat is figyelembe veszi, akkor sokat megspórolhatunk. Ugyanis ebben az esetben nem kapcsolódnak fel feleslegesen. Hasonló a helyzet a beltéri mozgásérzékelők esetében is, azzal a különbséggel, hogy itt ultrahangos-, illetve infravörös rendszereket érdemes beszerezni. Előbbi a hangot figyeli, míg utóbbi a testhőt és a mozgást.

Mennyit spórolhatunk rajta?

Minden fényforrásnak van Watt-minősítése - ez többnyire megtalálható a termék csomagolásán. Abban az esetben, ha például 40 Wattot tüntetnek fel a dobozon, akkor óránként 0,04 kWh-s fogyasztással számolhatsz.

Tehát ennyit takaríthatsz meg óránként, ha inkább lekapcsolod az adott készüléket; illetve ennek bizonyos hányadát (25-75-85 százalék) spórolhatod meg, ha átállsz egy energiatakarékosabb fényforrásra. (Ne felejtsd el, egy készüléken, például egy csilláron több fényforrás is található. Ezeket minden esetben össze kell adni, hogy megtudd a teljes fogyasztást.) Ahhoz pedig, hogy forintosítsd a megtakarított mennyiséget, érdemes elővenni a villanyszámlát, melyen minden infót megtalálsz a számításhoz.

Egy fényforrás egyébként annál gazdaságosabb, minél több lumen (a fényáram egysége (lm)) fényáramot sugároz a hevítésére fordított wattonként. A hagyományos 100 wattos villanykörte összesen 1380 lm fényáramot bocsájt ki, tehát 13,8 lm/w-al dolgozik. Ezzel szemben a mai energiatakarékos izzók már watttonként 40-50 lumen fényáramot produkálnak. Ha például az van ráírva a dobozra, hogy 7 wattos és 280 lumen, akkor 280/7 vagyis 40 lm/wattal dolgozik - ez igen gazdaságos a hagyományos izzó 13,8 lumen/watt fényáramához képest.