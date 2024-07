Nem jártak jól, akik ide fektették a pénzüket: nagy bukta volt a június

Júniusban jelentős mértékben, 11,4%-kal esett a kriptopiac kapitalizációja. A DeFi teljes zárolt értéke (TVL) 8,7%-kal csökkent, az NFT-piac lejtmenete tovább folytatódott és a teljes kereskedelmi volumene, 26,2%-os hónapon belüli visszaesést követően, 46 millió dollárnál állt meg júniusban. A Binance Research közreadta legfrissebb kriptopiaci elemzését.

Jól indult a június, a hónapra mégis rányomta a bélyegét egy jelentős eladási hullám és több felszámolási eljárás. A júliusra kitűzött, Mt. Gox ügyhöz kapcsolódó visszafizetések 140 000 BTC-re rúgnak: az amerikai és a német kormány már meg is kezdte nagymennyiségű BTC eladását a központosított tőzsdéken, ami hozzájárult a negatív piaci hangulathoz. Ezt némiképp ellensúlyozta, hogy a VanEck és az ARK 21Shares vagyonkezelők benyújtották a kérelmüket Solana ETF-ek Egyesült Államokban történő megalapítására, ami némi optimizmust hozott az egyébként kihívásokkal terhes kriptopiacra.



Miközben az egész piacon eladási hullám lett úrrá, a 10 legfontosabb érmék többsége negatívban zárta a hónapot. A TON volt az egyetlen jelentős szereplő, amely a piaci átlagon felül teljesített és eddigi legjobb eredményét, 17,5%-os erősödést ért el, így 8,24 dollár lett az ára júniusban. A TON TVL-je a DeFi-n 700 millió dollárra nőtt, ami főképp a „The Open League” elnevezésű vásárlásösztönző programnak volt köszönhető, ami a TON felhasználókat, csapatokat és kereskedőket célozta.



A BNB 18,8%-kal zsugorodott és ugyancsak veszteséggel zárt. Az XRP áringadozások után végül 9%-kal esett. A BTC egy hónapon belül 10,9%-os csökkenést szenvedett el, amelynek hátterében elsősorban az Mt.Gox-szal kapcsolatos bejelentés állt. Az ETH kereken 10%-kal ért kevesebbet júniusban, mint egy hónappal korábban, annak ellenére, hogy az Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdefelügyeletének (SEC) Consensyst és az Ethereum 2.0-t érintő vizsgálatáról kedvező hírek érkeztek, és az Ethereum ETF jóváhagyása is rendben megtörtént. A hónap folyamán a SEC egy újabb pert is elindított a Consensys MetaMask-ja és staking platformjai, a Lido és a Rocket Pool ellen. Az ADA és a SOL 14, illetve 16,2%-kal gyengült egy hónapon belül. Június végére azonban a SOL erősödni kezdett, ami a VanEck és az ARK 21Shares vagyonkezelők Egyesült Államokban történt első Solana ETF-bevezetéseinek tulajdonítható. Az AVAX jelentősen, 23%-kal maradt el előző havi árfolyamától, míg a SHIB és a DOGE 27,7, illetve 34,8%-kal estek. A mémcoinok különösen megszenvedték a piaci lejtmenetet, ezek átlagon alul teljesítettek.

Decentralizált pénzügyek (DeFi)

Összhangban az általános visszaeséssel, a DeFI TVL-je 8,7%-kal csökkent júniusban. A Bitcoin 2-ik rétegű hálózatai, a Bsquared és a CORE viszont sokat nyertek, a TVL-jük 332, illetve 300%-kal erősödött. A TON emelkedése sem állt meg: a TVL-je egy hónapon belül 109%-kal nőtt, ugyancsak a „The Open League” program sikere következtében. Júniusra estek a régen várt airdrop-ok és tokengenerálási események számos fontos projekt, például a LayerZero, a zkSync, a Blast és az Eigenlayer (Phase 2) vonatkozásában.

Nem helyettesíthető tokenek (NFT)

Az NFT-piac hanyatlása nem júniusban kezdődött, de ebben a hónapban is folytatódott: a teljes értékesítési volumen 46 millió dollár volt, 26,2%-kal múlva alul a májusi értéket. A DMarket, egy játékon belüli tárgypiac a Mythos-on, teljesített a legjobban júniusban 18,9 millió dolláros értékesítési volumennel, ezt követte szorosan a CryptoPunks a maga 16,1 millió dolláros volumenével. A legfontosabb Ordinal kollekciók, mint a Bitcoin Puppets és a NodeMonkes, nagyot zuhantak az értékesítési volumen tekintetében, 40,6, illetve 41%-kal. A Bored Ape Yacht Club csak egy kicsit esett vissza, a Pudgy Penguins pedig a piaci trendeket meghazudtolva 68,9%-os emelkedéssel kilőtt.



A jelentős láncok mindegyikén jelentősen csökkent az NFT-k eladása. A Bitcoin és az Ethereum 48,2 és 50,2%-os mértékben zuhant vissza, ami azt is jelzi, hogy vége a Bitcoin NFT-k körüli kezdeti hype-nak. A Solana havi értékesítési volumene 40,9%-kal esett vissza, a Blasté 81%-kos zuhanással beomlott, miután véget ért az airdrop kampánya.