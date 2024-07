Újabb csoport követeli a béremelést, megalázóan alacsony a fizetésük – bíróságon folytatódhat az ügy

A rendőr-főkapitányságok súlyos pénzhiánnyal küzdenek, ami miatt még a saját maguk által kirendelt igazságügyi szakértők díjait sem tudják kifizetni időben – írja a 24.hu. Az érintett szakértők elmondása szerint kötelesek elfogadni a kirendeléseket, de a kiszámlázott összegeket gyakran nem kapják meg.

Több igazságügyi szakértő is kénytelen volt az elmaradások miatt bírósági eljárást indítani a rendőrség ellen. Az elhúzódó fizetési problémák következtében néhányan már végrehajtóhoz is fordultak, hogy az jogi úton hajtsa be a pénzüket. A rendőrség elismerte a fizetési nehézségeket, és azzal indokolta a késedelmet, hogy a költségvetési forrásokhoz igazodnak a kifizetések ütemezésében.

Mint korábban beszámoltunk róla, nemcsak a rendőrségi szakértők elégedetlenek a fizetésükkel az igazságügyben - a bírók is megalázóan alacsony fizetést kapnak, panaszukkal pedig már az Európai Uniót is megkeresték. Sőt, néhányan a vérplazmájukat kénytelenek árusítani, csakhogy biztosíthassák havi megélhetésüket.

Az igazságügyi szakértők helyzete is súlyos, a szakértők kiszolgáltatott helyzetbe kerülnek, hiszen a rendőrségi kirendelésekből élnek, és félnek reklamálni, hogy ne veszítsék el a megbízásokat. A szakértők szerint a rendőrség pénzügyi gondjai biztonsági és korrupciós kockázatokat is hordoznak, mivel egyes szakértők kénytelenek más forrásból finanszírozni tevékenységüket.

Az igazságügyi szakértői óradíjak alacsonyak, és az állam csak ritkán emel rajtuk, így a szakértők anyagi helyzete folyamatosan romlik. Az Igazság az Igazságügyi Szakértőkért Egyesület elnöke szerint az elmaradt kifizetések súlyos problémát jelentenek, és a jelenlegi rendszer nem biztosítja az igazságügyi szakértők megfelelő megélhetését.