Felejtsd el az aranyat, gyémántot: íme 5 ásványkincs, amivel rommá keresheted magad

Most lehet jó befektetéseket keresni az energiapiacon, mivel komoly átalakuláson megy át a szektor. A zöld átmenet már önmagában felér egy gyökeres változással, ehhez jött most még Európa függetlenedési törekvése az orosz földgáztól és olajtól. Az új helyzetnek biztosan lesznek nagy nyertesei és vesztesei, de érdemes óvatosan és körültekintően nézelődni a piacon.

"Már az orosz-ukrán háború előtt komoly átalakulás indult el az energiapiacon, hiszen a világ országai felismerték, hogy sokkal többet fogyasztanak, mint amennyi a rendelkezésükre áll természeti erőforrásból. Miközben a világ népessége a kétszeresére nőtt a múlt század második felében, a gabonatermelés több mint háromszorosára, az energiafogyasztás négyszeresére, a globális GDP pedig ötszörösére emelkedett ugyanebben az időszakban" – mondta Pálfi György, az Aegon Alapkezelő részvény üzletágvezetője.

A fenntarthatóságra törekvés pedig elindított egy zöld átmenetet az energiaszektorban, egyre nagyobb hangsúlyt helyeztek az országok a megújuló energiára. Ennek a folyamatnak a része a befektetéseknél kialakult ESG-szemlélet is, ami szerint a befektetők egyre fontosabbnak tartják a környezeti-társadalmi tényezőket is.

Jó példa erre az elektromos autózásba történő gyors és erőltetett átmenet, ami komoly szűkösséget eredményezett néhány nyersanyag piacán. És ez a folyamat még messze nem ért véget; becslések szerint az elektromos autózáshoz és a megújuló energiatermeléshez szükséges kulcsfontosságú ásványok kereslete a következő harminc évben a hatszorosára emelkedhet.

Ilyen ásvány a lítium, a kobalt, a nikkel, a réz, vagy a ritkaföldfémek (a lantanoidák 15 elemből álló csoportját a szkandiummal és az ittriummal kiegészítve együtt nevezik ritkaföldfémeknek). Miközben egy hagyományos autóhoz nagyjából 40 kilogrammra van szükség ezekből az ásványokból, az elektromos autóknál ez eléri a 200 kilogrammot. De ezt a keresletet növelik a nap- és szélerőművek, valamint az atomenergiai beruházások is.

Ebből következik, hogy az átalakulás nyertesei nemcsak egyes vállalatok lehetnek, hanem például azok az országok is, melyek ezekkel az ásványkincsekkel rendelkeznek és kitermelik azt. A chipgyártók mellett profitálnak majd a növekvő keresletből a bányavállalatok, elsősorban a kínai, amerikai, ausztrál és kanadai szereplők is.

A háború csak felgyorsíthatja az átmenetet

Ezt az egyébként is létező trendet gyorsíthatja fel az orosz-ukrán háború, bár annak hatásai egyelőre nehezen megbecsülhetők. Egyelőre az látszik egyértelműen, hogy a konfliktus következtében Nyugat-Európa minél gyorsabban igyekszik függetlenedni az orosz földgáztól és kőolajtól, bár ez a folyamat biztosan évekig-évtizedekig fog tartani.

Ennek nyertesei pedig Európában is a megújuló energiára koncentráló vállalkozások lehetnek, illetve részben a háború következtében a piac a korábbinál megengedőbb lehet az atomenergiával szemben. Már most látszik elmozdulás affelé, hogy a nukleáris energia egyre inkább beleillik az ESG-szemléletbe is. Ezen túl lehetnek más nyertesei a folyamatnak, például a hajózási társaságok vagy LNG-terminálok majdani építői, de ez egyelőre sokkal kevésbé tisztult le.

A nagy átalakulás kellős közepén most lehet jó befektetéseket találni az energiaszektorban, de érdemes körültekintően és óvatosan szelektálni

– mondta el Pálfi György. MNint felidézte, ők már tavaly is azt gondolták, hogy jó évük lehet a megújuló energia cégeknek, azonban menetközben a marzsuk szép lassan elolvadt, így nem tudták hozni ezeket a várakozásokat. A befektetési szakember szerint viszont egyre inkább egyértelmű, hogy a már említett nyersanyagkitermelő és feldolgozó vállalatok tartósan nyertesei lehetnek az átmenetnek a megemelkedett kereslet miatt.

A tavalyi vártnál gyengébb év után a megújuló energiával foglalkozó vállalatok ismét vonzó árazási szinten vannak

- zárta gondolatait Pálfi György.