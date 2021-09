Tömegesen hagyják el a bankfiókokat a magyarok: óriási változás van készülőben?

Másfél év alatt megduplázódott, mostanra pedig átlépte az 1,5 millió felhasználót az OTP Bank mobilbanki alkalmazása. Jelentősen nőtt a digitálisan aktív ügyfelek aránya és a digitálisan végzett tranzakciók száma is a hitelintézet ügyfeleinek körében, emellett egyre népszerűbbé válik a hitelintézet új internet- és mobilbankja is, amely augusztus óta már a teljes lakossági ügyfélkör számára elérhető. A mobilcsatorna fejlesztése folyamatos, a felhasználók számára újabb és újabb innovatív funkciók válnak elérhetővé.

Mindig is kiemelten kezelte a digitális banki szolgáltatásokra való áttérést az OTP Bank , már a járvány előtt is csaknem kétmillió banki ügyfél használta rendszeresen az internetbankot, illetve a mobilbanki alkalmazást. A folyamatos innováció mostanra beépült a bank hétköznapi működésébe, így a gyorsuló digitalizáció 2020-ban és 2021 első félévében is jellemző maradt. A mobilcsatorna erősödése mellett jelentősen nőtt a digitálisan aktív ügyfelek aránya és a digitálisan végzett tranzakciók száma is: a mobilbankot rendszeresen használók száma másfél év alatt megduplázódott, ma már meghaladja az 1,5 milliót, a digitálisan aktív lakossági ügyfelek aránya pedig 20 százalékkal nőtt másfél év alatt, jelentősen több a digitálisan indított tranzakciót száma is. Ez több tízezernyi új, online bankoló ügyfelet és naponta plusz több tízezer tranzakciót jelent.

A digitális fejlesztések akadálytalanul folytatódtak a koronavírus járvány alatt is, a bank számos fejlesztése közül az idei év egyik legjelentősebb innovációja az új Internet- és Mobilbank, illetve az ezekhez kapcsolódó Digitális Szolgáltatási Szerződés bevezetése. Az új szolgáltatásra – amely jövőre fokozatosan felváltja majd a jelenlegi internetbankot és a SmartBank mobilalkalmazást - idén nyár végéig már több mint 200 ezren regisztráltak.

A folyamatosan növekvő népszerűség oka, hogy az új platformok használata során a hitelintézet olyan digitális élményt nyújt ügyfeleinek, amelynek köszönhetően úgy érezhetik, az egész bank ott van a kezük ügyében.

Az alkalmazás letöltését követően az ügyfelek néhány egyszerű lépéssel létrehozhatják új digitális felhasználói fiókjukat, amellyel megkötik a szerződést. Ezután már ki is próbálhatják az új internetbanki és mobilbanki funkciókat, amelyek körét folyamatosan bővíti a hitelintézet. Az innovatív szolgáltatás lehetővé teszi, hogy a más bankoknál vezetett számlák egyenlegét is megtekinthessék a bank ügyfelei, azaz egyetlen felületről kontrollálhatóak a pénzügyek.