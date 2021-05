Digitális forradalom a műkereskedelemben: kell ennél jobb befektetés?

Az online kereskedelem felvirágzott a pandémia alatt: a műkereskedelem piacán is ez vált az uralkodó értékesítési formává világszerte. Egy felmérés alapján a magyarok kilencven százaléka bízik az online vásárlásban, és sokan arra is nyitottak lennének, hogy akár ékszert, órát, festményt vagy bútort vegyenek az interneten. A műtárgyak nem csak szépek, de hosszú távon is megőrzik – sőt, tovább növelhetik – értéküket.

A távolságtartás digitális forradalomhoz vezetett a műkereskedelem piacán is 2020-ban: a legnagyobb hazai és nemzetközi aukciósházak sorra vezették be az online megoldásokat. Online árverésekre váltott a BÁV Aukciósház is a múlt évben, így rendezi meg 2021. május 5-én a 2. Online aukcióját is, melyen ékszerek, műtárgyak és festmények várják az érdeklődőket – és nem csak a gyűjtőket! A közönség is egyre jobban kedveli a digitális megoldásokat: a magyarok háromnegyede vásárolt online a múlt évben – derült ki a BÁV Műtárgybefektetési indexének reprezentatív, online vásárlással kapcsolatos tavaszi kutatásának eredményeiből.

Az online vásárlások éve

A kutatás rámutatott arra, hogy összességében a magyarok 90 százaléka bízik az online vásárlásban, jól mutatja ezt, hogy a háztartások háromnegyede rendelt valamit interneten 2020-ban. Kicsit több mint 50 százalékuk leginkább csak kisebb értékű tárgyakat, 100 ezer forint feletti értékű árucikket 21 százalékuk vásárolt. A nagyobb értékű cikkek ilyen vásárlása leginkább a magasabb jövedelmű, diplomás, és az 50-69 éves korcsoportra volt jellemző. A válaszadók 8 százaléka tervezi biztosan, hogy festményt, műtárgyat vagy ékszert fog vásárolni 2021-ben, körükben különösen nagyot erősödött a bizalom az online vásárlással szemben.

A válaszadók arra a kérdésre, ha lenne szabadon elkölthető 500 ezer forintjuk, mit vásárolnának legszívesebben online, leginkább a bútort jelölték meg, ezt követi az ékszer és az óra. A magyarok 29 százaléka szívesen megnézi a kiválasztott tárgyat személyesen, mielőtt online megrendeli, és nagyjából ugyanennyien csak ismert, szakértő cégtől vásárolnának.

A hagyományos helyett új aukciós megoldások

A digitalizálódás a nemzetközi műkereskedelmi piacokon is egyértelmű trend. „Az online árverés lett az új normális” – írja összefoglaló riportjában az Artprice.com. Eszerint az amerikai aukciósházak 2020-ban az árverések 70 százalékát tartották az interneten (2019-ben ez az arány még csak 30 százalék volt), és a licitek negyven százaléka új – zömében fiatal – vásárlóktól érkezett. Az új megoldások – virtuális túrák, online katalógusok – sorra vették át itthon is a korábbi hagyományos árverési formák és eszközök szerepét.

Világszerte a nagyobb aukciósházaknál a legnépszerűbb típus a hibrid aukció lett, amikor magát az árverést élőben, közönség nélkül rendezik meg, de online közvetítik, és így is lehet rá licitálni. Divat lett a különböző stílusú és kategóriájú alkotások keverése is – a Christie’s októberi aukcióján még egy dinoszaurusz csontváz is szerepelt a nagymesterek festményei között –, hogy minden érdeklődő találhasson neki tetsző tárgyat. Bár csontvázak nem lesznek a BÁV májusi árverésen, a 277 tárgy között a műkereskedelem szinte minden szegmense képviselteti magát.

További új fejlemény, hogy az élvezeti – kisebb értékű, lakberendezésű célú – vásárlás dominálta a piacot: több mint 80 százaléka az eladásoknak grafikák és lakberendezési tárgyak voltak. Hasonló tapasztalatokkal zárta az évet a BÁV is. A karácsonyi aukció sztárja például egy, a Debreceni Lámpagyárból származó art deco asztali lámpa volt, amely tizenháromszoros áron kelt el. Idén hasonló licitharcokra számítanak egy szintén a debreceni gyárból származó újabb, Gésát ábrázoló art deco kisplasztika esetében is.

Mit válasszunk?

Az élvezeti vásárlás ténye persze nem zárja ki, hogy egy olyan tárggyal gazdagodjunk, amely hosszú távon is őrzi értékét. Ha az ékszerek mellett döntenénk, a májusi online aukción finom kidolgozású, értékes drágakövekkel díszített klasszikus darabokból választhatunk. Ilyen a Tiffany & Co. egyik leghíresebb tervezőjének, a nemrég elhunyt Elsa Perettinek letisztult arany nyaklánca, melyre 100 ezer forintról lehet licitálni. Az árverés egyik fénypontja az a 2,44 karátos briliánssal ékített szolitergyűrű lesz, amely 440 ezer forintos kikiáltási árról indul.

A műtárgy-kollekció igazi gasztronómiához kapcsolódó különlegességeket vonultat fel. Nyári összejövetelek sztárja lehet a firenzei rokokó kaviártartó, vagy egy spanyol fagylaltkehely-készlet. A retró kerámiák az utóbbi években kezdték el diadalmenetüket a műtárgypiacon, ezúttal az alacsonyabb árfekvésű, de neves készítők alkotásaira, többek között Gádor István, Gorka Géza és lánya, Gorka Lívia munkáira lehet licitálni. Jó befektetést jelenthet a modern Zsolnay-kerámia is, ilyen például az Andrási Edina tervei alapján készült díszváza, amely már a Zsolnay-gyár jövőjébe enged bepillantást.

A festmények kedvelői számára igazi csemegének számít Spányik Kornél Vasárnap délután című olajfestménye, de licitálhatnak Nádler István Firenze című akvarelljére is, amely 1,2 millió forintos kikiáltási árával a befektetők számára is jó választás lehet.