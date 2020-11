Tovább nőtt a dolgozók száma, akik munkahelyük elvesztésétől tartanak

Bár a koronavírus-járvány miatti drasztikus intézkedések már tavasz végén - nyár elején éreztették a hatásukat a már hosszabb ideje stabil magyar munkaerőpiacon, a járvány második hulláma miatt úgy tűnik, hogy az álláspiac akár tartósan is kínálatorientálttá válhat. Ennek hátterében egyrészt a munkahely megtartása iránti motiváció ugrásszerű növekedése, másrészt pedig a saját állásba-, illetve annak stabilitásába vetett bizalom erőteljes meggyengülése áll.

A hónapok óta tartó negatív munkaerő-piaci tendenciák ellenére a megelőző év hasonló időszakához és a korábbi negyedévekhez képest októberben is változatlanul magas volt a munkavállalói bizalmi index, így a BNP Paribas Cardif Munkaerőpiaci Stabilitási Indexe alapján a jelenlegi 69 pontos érték továbbra is egy alapvetően optimista hozzáállást mutat a hazai munkavállalók körében.

Ez is érdekelhet! Egy korszak véget ért: egy időre most tényleg búcsút inthetünk a béremeléseknek A mai gazdasági környezetben már nincsen olyan, hogy biztos munkahely, és a tipikus jogviszony ebben...

A járvány hatásai ellenére a megkérdezettek körében kifejezetten magas értéket, 59 pontot mértek azzal kapcsolatban, hogy a dolgozók mennyire könnyen találnának maguknak új állást - derül ki a BNP Paribas Cardif Biztosító és a Medián legfrissebb közös kutatásából. Az előző év azonos időszakában ez az érték 54, 2018-ban pedig 56 pontot vett fel.

Az előző negyedévben tapasztalt drámai visszaesés ugyanakkor tartósnak bizonyulhat azzal kapcsolatban, hogy az adott munkavállaló mennyire érzi biztosnak a jelenlegi pozícióját: az ezt mérő részmutató az előző negyedévhez képest még egy pontot, az előző év hasonló időszakához képest pedig közel 20 pontot esett, így a jelenlegi 73 pont a négy-öt évvel ezelőtti értékeket idézi.

A munkahely fennmaradásának megítélésével kapcsolatban - hasonlóan a 2015-2016-os évekhez - 85 pontot vett fel az index.

Összehasonlításképpen: 2017-ben még 93, egy évvel később 92, míg tavaly 94 pontot mértek az év hasonló időszakában a kutatás elemzői. Ugyancsak árulkodó adat az is, hogy a tavaly őszi 81%-ról, valamint az idei júniusi 72%-ról mostanra 71%-ra esett vissza azok aránya, akik szerint több mint öt évig biztosan fenn fog maradni a munkahelyük.

Ez az érték 2018, illetve 2017 harmadik negyedévében 77, illetve 73 pontot vett fel. Szintén radikális csökkenés volt tapasztalható annak megítélése kapcsán is, hogy az adott válaszadó mennyi ideig látja biztosnak a pozícióját a jelenlegi munkahelyén: az egy évvel ezelőtti 79%-kal szemben jelenleg

már csak minden második válaszadó (52%) optimista annyira, hogy több mint öt évre biztosnak lássa a munkahelyét, ami még a nyári 55%-hoz képest is enyhe esésnek számít.

Folytatódni látszik ugyanakkor az előző negyedévben elindult és a fenti folyamatokkal ellentétes irányú tendencia, ami a jelenlegi munkahely megtartása iránt érzett motiváció drasztikus emelkedéséhez kapcsolódik: az ezt mérő mutatószám ugyanis 2019 őszéhez képest 22 ponttal ugrott meg, így a mostani 58 pontos érték éppen hogy csak elmarad a nyári rekordmagasnak számító 60 ponttól.

A munkavállalók motivációjára részletesebben is kitérő részeredményekből az derül ki, hogy az előző év azonos időszakához képest közel két és félszer annyian lennének hajlandóak a saját költségükön továbbképezni magukat: a tavaly őszi 30-ról 72%-ra ugrott ezen dolgozók aránya. Továbbá a válaszadók jelenleg 68%-a lenne hajlandó a mostaninál messzebbre, akár fél órával is többet utazni a munkahelyére, ami 21 százalékpontos emelkedés az előző év hasonló időszakához képest.

Emellett további 14 százalékpontot emelkedett egy év alatt azon válaszadók köre, akik ugyanannyi pénzért akár nehezebb munkát is hajlandók lennének bevállalni (46%), illetve 38%-ról 48%-ra ugrott azok aránya, akik ugyanannyi pénzért többet is dolgoznának. A munkavállalói bizalmi index stabilitása az előző negyedévhez hasonlóan most is a fenti motivációs elemnek és az újbóli elhelyezkedés esélyének továbbra is némileg kedvezőbb megítélésének köszönhető.

A jelenlegi adatok alapján úgy tűnik, hogy a magyar munkavállalók általánosságban egy elhúzódó válságra számítanak, ezzel pedig a tavasszal hirtelen megforduló munkaerő-piaci trend akár tartósan is egy kínálatorientált irányt vehet

- mondta el Kiss Márk István. A BNP Paribas Cardif Biztosító vezérigazgatója hozzátette: a novemberben bevezetett járványügyi intézkedések munkaerőpiacra gyakorolt hatásai csak hónapok múlva lesznek realizálhatóak, azonban az már most látható, hogy a munkavállalók egy egyre élesedő versenyhelyzettel számolnak.

Ez is érdekelhet! Erre készülj: csak idő kérdése, és ismét robban a hazai munkaerőpiac Munkahelyet váltani ilyen bizonytalan időkben talán nem a legjobb ötlet, kivéve ha az ember tényleg...

A különböző demográfiai jellemzőket is figyelembe véve érdemi eltérések nem tapasztalhatóak sem a járvány előtti időszakhoz, sem pedig az előző év hasonló időszakához képest, így továbbra is az átlagnál hagyományosan jobban bíznak a munkahelyükben az érettségivel és diplomával rendelkezők (73, illetve 71 pont), valamint a Nyugat - és Közép-Magyarországon élők (70-70 pont). Az előző negyedévhez hasonlóan a férfiak és nők között csak minimális eltérés tapasztalható a bizalmi index kapcsán: a nők körében 69, a férfiaknál 70 pontot mértek.

Címlapkép: Getty Images