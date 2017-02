Tömegével menekülnek a magyar melósok Londonból

Drasztikus visszaesést mutatnak az Egyesült Királyság bevándorlási statisztikái, a legfrissebb adatok szerint a kelet-európaiak gyakorlatilag tömegesen hagyják el az országot. Nemcsak a kivándorlás ugrott meg jelentősen, hanem kevesebb bevándorló érkezik a szigetországba, mint korábban.Ez viszont nem jelenti azt, hogy a kivándorlók haza is jönnek Magyarországra, sokan inkább egy másik EU-s országot választanak.



A tavaly júniusi népszavazáson döntött úgy az Egyesült Királyság lakossága, hogy ki szeretne lépni az Európai Unióból, ami számos kérdés újragondolását is szükségessé tette. A Telegraph friss cikke szerint Theresa May, brit miniszterelnök úgy dönthet, hogy

már az elszakadási kérelem benyújtásakor vízumkényszert vezethetnek be az EU nem brit lakosainak,

ez pedig akár heteken belül is bekövetkezhet. Persze a vízumkényszer azonnali bevezetésébe az EU-nak is lehet beleszólása, azonban előbb-utóbb egyébként is megszűnik a szabad bevándorlás az Egyesült Királyságba (elvileg a kérelem benyújtása után két évvel történik meg a hivatalos kiválás).

A Brexit szavazás azonban már eddig is befolyással bírt a bevándorlókra, a brit statisztikai hivatal friss adatai szerint ugyanis már most is jelentősen visszaesett a nettó bevándorlás, különösen az EU8-nak nevezett kelet-európai országból, amelyek 2011-ben kapták meg a szigetországtól a szabad munkavállalási jogokat.

Sietve hagyják el a brit szigeteket az EU polgárai

A teljes bevándorlás a 2016 közepén mért 650 ezerről három hónap alatt 600 ezer alá esett, ami közel 10 százalékos esésnek felel meg. Mivel a kivándorlás változatlan maradt, így egy 2012 óta folyamatos trend szakadt meg, és csökkenésnek indult a nettó bevándorlás. Az Egyesült Királyság bevándorló/kivándorló aránya 1,85-re csökkent, míg korábban több mint kétszer annyian érkeztek az országba, mint amennyien távoztak onnan.

Érdemes megnézni az EU8-ak (azok a kelet-európai országok, akik a szabad munkavállalás jogát 2011-ben kapták meg az Egyesült Királyságtól) statisztikáit, mivel a csökkenés jelentős részét ezek az országok, köztük Magyarország teszi ki. A bevándorlók száma eleve 20 ezer fővel csökkent (58 ezerre), de emellett a kivándorlók száma is jelentősen megnőtt, a korábbi 31 ezer fő helyett már 39 ezren hagyták el a szigetországot.

Ez persze a nettó bevándorlók csökkenésén is látszik, amely 42 ezerről 19 ezerre csökkent, vagyis a bevándorlás 55 százalékkal esett vissza.

Az arányokat itt is érdemes megnézni, míg korábban 2,3 bevándorló jutott egy kivándorlóra, addig ez az arány elképesztő mértékben, 1,5-re esett vissza.

Mi a helyzet a magyarokkal?

A visszaesett bevándorlás és az Egyesült Királyságot elhagyók között persze nemcsak magyarok, hanem bolgárok, románok, lengyelek is szép számmal akadnak. Arról nincs adata a hivatalnak, hogy a bevándorlás visszaesése mennyire oszlik meg az EU8-ak között, az viszont elég valószínű, hogy a magyarok is vastagon érintettek a Brexit miatti bevándorlás visszaesésében.

A Pénzcentrum korábbi cikkében egyébként írt már az Egyesült Királyságban élő magyarok Brexithez való viszonyáról. Ebből kiderül, hogy sokan akkor sem jönnek vissza Magyarországra, ha kiteszik őket a szogetországból, inkább egy másik EU-s országban telepednének le.

Mivel a legutolsó vizsgált időszak szeptemberben zárult le, így a bevándorlás visszaesésének valószínűleg még csak a kezdetét láttuk. A kilépési kérelem tényleges benyújtásával a bevándorlás még a mostaninál is nagyobb mértékben eshet vissza, akár az is elképzelhető, hogy a 2017-re már többen hagyják el a szigetországot, mint ahányan ott telepednek le.

Mindenki menekül, ki merre lát?

Persze menekülésről nem lehet beszélni, hiszen egyelőre még az Egyesült Királyság az Európai Unió tagja. Az ott dolgozók munkájára valószínűleg a szigetország EU-ból való távozása után is szükség lesz. Az EU polgárai egyébként öt év után automatikusan megkapják az állandó tartózkodási jogot az Egyesült Királyságban. Ez a jog akár a kilépési tárgyalások után is megmaradhat, így a már több mint 5 éve a szigeten élők tartózkodási engedélye is megmaradhat.