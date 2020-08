Teljes home office, ingyen teszt, létszámkorlát: így készülnek a cégek a második hullámra

Jön a második hullám, az iskola is indul, bár lehet, hogy néha be kell zárni egyiket-másikat. A bankok és biztosítók sem tudják még, otthonról vagy az irodában dolgoznak majd a következő hetekben a munkatársaik, de készülnek a rendkívüli helyzetre. Van, ahol ingyenes covid-tesztet kapnak a dolgozók, máshol kötelező a 14 napos home office a külföldön nyaralóknak, van olyan biztosító is, amelyik pszichológiai tanácsadást ad annak, aki nehezen viseli a karantént.

Egyre többet hallani arról, hogy hamarosan elérkezik a koronavírus-járvány második hulláma is Magyarországra. Az iskolaév eközben elindul, ráadásul az előzetes tervek szerint normál üzemmenetben. Tavasszal már számos bank és biztosító tesztelte a tömeges otthoni munkavégzést, most azt is elmondták, mit terveznek a második hullámban, illetve a tanévkezdés utáni időszakban.

Az OTP Banknál a járvány csúcsidőszakában 4996 munkavállaló dolgozott home office formában, ami nagyjából 50 százalékos arányt jelent - írja a Napi.hu. A fiókhálózat már hetek óta teljes egészében visszatért a normális működésébe. Korábban a járványidőszak alatt a nagyobb ügyfélfogadási pontokon a dolgozók kéthetente váltották a személyes jelenlétet és a távollétet. Egyes területeken ez a kéthetes váltás még mindig megvan.

Jelenleg is vizsgálja a bank vezetése, hogy mi lehetne majd az irodai és az otthoni munkavégzés ideális aránya hosszú távon: ha egy munkakör lehetővé teszi, a dolgozóknak a jövőben ugyanúgy lesz lehetősége otthonról dolgozni. A munkavállalói elkötelezettség növelésében továbbá az egészségvédelmi szempontok, a kollégák fizikai és mentális védelme is kiemelten fontos területek lesznek.

A Budapest Bank budapesti és békéscsabai központjaiban 2020. augusztus 1-jétől ismét 100 százalékos létszámmal dolgoznak, de vezetői hozzájárulással számos területen lehetővé teszik munkatársak számára, hogy továbbra is élhessenek az otthoni munkavégzés lehetőségével. A két központban az ülésrend kialakításánál 2 méteres távolságot kell biztosítani, így minden második asztalnál lehet dolgozni. A második hullámra készülve egyelőre annyit mondott a bank, hogy "folyamatosan figyeljük a járványhelyzettel kapcsolatos információkat, annak alakulását, az esetleges további lépéseket pedig ezek alapján határozzuk majd meg".

Az Erste Bank jelenleg is minden munkatársa számára biztosítja a home office lehetőségét, és ezzel a többség él is, a székház kihasználtsága jelenleg töredéke a korábbinak. Aki visszatért az épületbe, és kérte, annak adtak védőfelszerelést. A székházba új protokollok vannak a közös terekben, és visszahozták a korábban felszámolt fix munkaállomások rendszerét is. A lazítások után ugyan többen bejártak, mint korábban, de az iskolakezdés után azt várják, hogy a kollégák ismét jóval gyakrabban fognak élni az otthoni munkavégzés lehetőségével, kivéve persze a fiókhálózat vagy a treasury dolgozóit.

A CIB Banknál március közepétől június közepéig a központi épületeikben, illetve a telefonos ügyfélszolgálaton dolgozó kollégák 90 százaléka otthonról dolgozott. Szeptemberig a központok munkavállalói számára továbbra is lehetőség van az otthoni munkavégzésre, önkéntes alapon lehet az irodákba bejárni úgy, hogy egyszerre az adott területen dolgozók maximum 40 százaléka lehet bent, de csak a dolgozók nagyjából 20-25 százaléka szokott egyszerre bent lenni.

A megbeszéléseket és oktatásokat továbbra is többnyire online formában tartják meg, a külföldi utazásokat viszont engedik, de a kormányzatinál szigorúbb karanténszabályok mellett. Aki fertőzött országban jár, és nem hoz két PCR-tesztet, annak 14 napig otthonról kell dolgoznia. A CIB-nél az a terv, hogy szeptembertől nagyobb arányban térnek vissza az irodákba, de a heti többszöri otthoni munkavégzés lehetőségét a jövőben is fenntartanák.

Az MKB munkavállalóinak közel 70 százaléka dolgozott az első hullám idején egyidejűleg home office-ban, és vannak olyan szakterületek ahol minden munkatárs továbbra is home office-ban látja el a feladatát. A visszatérést az irodákba a mindenkor az éppen aktuális közegészségügyi helyzet és az erre vonatkozó ajánlások alapján határozta meg a bank.

Az Allianznál az első hullám idején csaknem 100 százalékos volt a home office, azóta ez 80 százalékosra csökkent. Egyelőre szeptemberben még teljesen önkéntes alapon történik az irodai munkavégzéshez való visszatérés. Ezt követően - ha a járványügyi helyzet kedvező lesz - október 1-jétől tervezik egy újfajta munkarend kísérleti bevezetését, amelynél 50-50 százaékos lesz az irodai illetve a távoli munkavégzés aránya.

Ha jön a második hullám, akkor persze ez elmarad, és visszatérnek a biztosítónál a nagyarányú otthoni/távoli munkavégzéshez. Az átállást most már akár egy nap alatt meg tudják valósítani, márciusban ugyanerre még nagyjából egy hét kellett.

Az NN Biztosítónál március közepétől a munkatársak mintegy 80, március végétől 100 százalékának biztosították az otthoni munkavégzést. Jelenleg is a munkatársak 80 százaléka távmunkában van. Az iskolakezdés után az irodába bejárók létszámát a járványhelyzethez képest tervezik alakítani. Az eredeti terv szerint ősztől fokozatosan bővítenék a bejárók körét, de a munkatársak igényeit is meghallgatják, és az aktuális helyzetet is mérlegelik kivitelezés előtt.

A Takarékbanknál nem sokan mehettek el távmunkára, Vida József elnök-vezérigazgató ugyanis nem híve az otthoni munkavégzésnek. A hitelintézet ki is lóg a sorból, az első hullám idején is csak a munkavállalóinak 15 százaléka dolgozott home office-ban. Most azokban a munkakörökben, ahol lehetőség nyílik a távmunkára, a munkatársaknak heti egy nap home office-ra van lehetőségük.

A Generali a munkatársak szinte teljes home office történő átállításáról a hazai iskolabezárások bejelentésekor döntött, 96 százalék kezdte meg egyetlen hétvége után a távmunkát. Most is otthonról dolgozik, aki teheti, 50 százaléknál többen nem mehetnek be az irodákba, sokan nem is akarnak. Az 50 százalékos szabály a jövőben is megmarad, sőt ha romlik a vírushelyzet, szigorítások is jöhetnek. A munkatársak többsége a pénzügyi cég felmérése szerint nagyon elégedett az otthoni munkavégzéssel, heti 2-3 napot a járvány után is szívesen dolgoznának otthonról.

Az Uniqánál a visszatérés lépcsőzetes volt, eleinte nem lehetett külső látogatót fogadni, és a liftekben se léphetett be két embernél több. Mára kicsit lazultak az első lépcső szigorú feltételei, de továbbra is betartatnak különféle biztonsági előírásokat, higiénés szabályokat, emellett ingyenes vírusteszttel is támogatják a dolgozókat. Az iskolakezdés utáni fejleményeket a járványhelyzet, illetve a kormányzati lépések tudatában döntik el.

