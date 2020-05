Nyilatkozott a világhírű magyar szaki: annak mindig lesz munkája, akinek szakmája van

Rostás Árpád Magyar Örökség- és Pro Architectura -díjas cigány restaurátor és vándorasztalos szerint a járvány és a gazdasági válság megmutatja, hogy érdemes szakmát tanulnia a fiataloknak. A szakemberekre ugyanis mindig szükség lesz.

Több tízezer ember veszíti el a munkáját a koronavírus járvány és a várhatóan elhúzódó válság miatt. Bár a gazdaság újraindításával lesznek, akik el tudnak majd helyezkedni, sok ember nehéz hónapok elé néz. A felmérések szerint leginkább az alacsony végzettségűek veszítették el az állásukat.

Akinek szakmája van - például kőműves, festő vagy asztalos - annak mindig lesz munkája, még ha most a karantén miatt vissza is esnek a megrendelések

- mondja Rostás Árpád, a közismert restaurátor és asztalos, aki többek között az Országház és a Miniszterelnökség faburkolatainak készítését, restaurálást is végezte. Az asztalosmester évek óta tesz azért, hogy minél több fiatal tanuljon szakmát. Az elmúlt években több mint nyolcezer gyereknek szervezett tábort - idén is szervez egyet - és mintegy kétezer fiatalt vett rá, hogy az ő példáját követve - aki kisgyermekként került állami gondozásba és küzdötte fel magát elismert emberré egy szakma által - tanuljanak és fejezzék be az iskolát.

Valójában soha nem késő szakmát tanulni, ezért azoknak is érdemes ezen elgondolkodni, akik most elveszítették a megélhetésüket. A történelem azt mutatja, aki a két kezével alkotni képes, értéket tud teremteni, annak mindig lesz munkája, azt nagy baj nem érheti. Ez a válság alapjaiban változtatja meg a világot, de szakemberekre mindig szükség lesz. Ezért én minden fiatalnak azt tanácsolom: tanuljon mesterséget, hogy biztosítva legyen a megélhetése, bármi történik

- magyarázza Rostás Árpád.

