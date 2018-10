Magyar melósokat keresnek: 700 ezres fizetés, diploma nem kell

Újabb nagyszerű álláslehetőségre bukkantunk, most a legnagyobb videómegosztón jött szembe a hirdetés, tehát már kutatni sem kell utánuk. Magyar üvegipari szakmunkásokat keresnek egy osztrák kisváros családi vállalkozásához 700 ezres fizetésért. De vajon megéri hátra hagyni mindent és mindenkit, és új életet kezdeni 500 kilométerrel távolabb?

Nem csak Magyarországon, hanem a régió, sőt az unió egészében fokozódó munkaerőhiányról lehet beszélni. Éppen ezért a már nem csak a nyugati megyékből, hanem az egész országból szívja el a magyar munkaerőt Ausztria és Németország, de az sem ritka, hogy a magyar munkavállalók egészen Franciaországig elmennek. No és persze ott van Anglia, ahol a legóvatosabb becslések szerint is több mint 90 ezer magyar állampolgár él.

A Pénzcentrumon az elmúlt egy évben sok cikk jelent meg a külföldi munkavállalással kapcsolatban. Írtunk ápolókról , orvosokról, akik külföldön kezdtek új életet, mesélt nekünk egy magyar autószerelő arról, hogy miért lépett le Dániába, és egy magyar lány is beavatott minket abba, hogyan indította el saját vállalkozását Svédországban. Rengeteg álláshirdetést mutattunk be, melyekben nagy erőkkel keresik a magyar munkaerőt a magyar fizetésekhez képest kiemelkedő bérért.

Nem is csoda, hogy mennek a magyarok, hiszen a külföldi munkaadók minden fronton támadnak. Ma már nem is kell utánamenni az álláshirdetéseknek, azok találnak meg minket. Egy osztrák üvegfeldolgozó cég például már célzottan a YouTube-on hirdet, a videók előtt. A videón Krisztián, a magyar munkás mutatja be a céget, a munkát és beszél az elvárásokról is. Elmondása szerint fontos a kitartás és a szorgalom, valamint a fizikai állóképesség is. Elengedhetetlen az elegendő német nyelvtudás a munka és biztonsági utasítások megértéséhez és végrehajtásához.



Képernyőkép, a YouTube-on promóciós videóként futó álláshirdetésből. (Forrás: ausztriaimunkak.com) Képernyőkép, a YouTube-on promóciós videóként futó álláshirdetésből. (Forrás: ausztriaimunkak.com)

No de mit ígérnek cserébe?

A fizetés az alábbiak szerint alakul:

éves bruttófizetés, német nyelvtudással rendelkező, termelésben dolgozóknak: legalább 24 640 euró

éves bruttófizetés szakmunkásoknak (fém-szakmunkás, elektrotechnikus stb.) kiváló német nyelvtudással legalább 26 500 euró

üvegipari szakmunkásoknak (hőszigetelt üveg, szabás stb.) kiváló német nyelvtudással legalább 28 800 euró

Ez forintba átszámítva (1euró=324HUF) 7 millió 983 ezer és 9 millió 331 ezer forintot jelent évente, tehát

a havi kereset 665 és 777 ezer forint között lesz valahol, képesítéstől függően.

Ezen kívül a cég ígér még karácsonyi pótlékot, vásárlási kedvezményt, menzai támogatást. Mivel a wagraini gyár közel 300 km-re van a magyar határtól, ezért az ingázás gyakorlatilag lehetetlen, tehát a munkavállalóknak mindenképpen kint kell lakniuk és az osztrák albérletárakkal kénytelenek kalkulálni.

Üvegipari szakemberként persze itthon is hamar el lehet helyezkedni. Egy székesfehérvéri üzembe keresnek 2 vagy 3 műszakos munkarendbe szakembereket nettó 140 - 170 ezer forint-os alapbérért + nettó 27 ezer forintos cafeteriáért. Ezen kívül pedig utazási támogatás is jár.

Sok összetevős egyenlet

Ha valaki mindezt olvasva úgy döntene, azonnal csomagol és költözik nyugatra, azért érdemes észben tartani, hogy noha első látásra a körülmények és a fizetések is jobbak, mint Magyarországon, az élet külföldön sem csupa móka és kacagás. Akink például családja van, annak el kell dönteni, hogy együtt költöznek ki, vagy vállalja, hogy távol élnek egymástól, ami érzelmileg kifejezetten megterhelő és akár a munka rovására is mehet.

Arról nem is beszélve, hogy a hátrahagyott esetleg idősebb családtagoknak is komoly trauma lehet az elszakadás. Korábban a Pénzcentrumnak több olyan itthon hagyott nagyszülő és feleség is nyilatkozott, akiknek az életük fenekestől felfordult a külföldi munkavállalás miatt. Ági, akinek nevét kérésére megváltoztattuk, 64 éves, három gyereke van. "A lányom és a férje, és a pár hónapos kisunokám 2010-ben mentek ki Németországba" - mondja, hozzátéve, a második gyerekük már kint született.

A vejem nagyon nem akart kimenni, de Magyarországon feketén foglalkoztatták, nagyon bizonytalan volt a jövedelme. Először Ausztriában próbáltak szerencsét, de nem úgy alakultak a dolgok, ahogy szerették volna, ezért továbbmentek Németországba. Itt megtalálták a számításaikat



- mondja, bár azért itt sem ment minden egyszerűen, a szakmájukban nem tudtak elhelyezkedni, viszont át tudták képezni magukat, a veje épp most végez egy két éves képzést.