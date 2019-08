Kiderült, pontosan mi alapján választanak munkahelyet a magyarok

Első blikkre megmondható, hogy a fizetés a legfontosabb egy munkavállaló számára, az elvárások azonban ma már ennél összetettebbek. A tudatos munkavállalók figyelembe veszik a cég pénzügyi stabilitását, technológiai hátterét, a kínált termék vagy szolgáltatás minőségét. Sőt, az sem mindegy, hogy a munkáltató mennyire környezettudatos, lehetőséget nyújt-e az otthoni munkavégzésre és kerékpár-, illetve családbarát munkahely-e.

A munkahelyválasztást befolyásoló három legfontosabb tényező nem változott az elmúlt években, hiszen a kutatások szerint a fizetés továbbra is a leghangsúlyosabb, amit a kellemes munkahelyi légkör és a hosszú távon biztos állás követ. Emellett évről évre nő az időmegtakarítási, illetve az etikai szempontok szerepe, mint például a munka-magánélet egyensúlyának biztosítása, a munkahely elhelyezkedése, a cég által képviselt környezetvédelmi és a társadalmi felelősségvállalás, valamint a szolgáltatások, termékek minősége. Az is ismert, hogy azok a munkavállalók, akiknek beleszólásuk van abba, hogy mikor, hol és hogyan dolgoznak, nemcsak elégedettebbek, de jobb eredményeket érnek el az innováció és a munkateljesítmény szempontjából is.

A K&H-nál dolgozó közel 4000 munkatársunk és a hozzánk évente pályázó sokezer jelölt visszajelzései alapján egyértelműen látható, hogy sem a leendő, sem a meglévő munkatársak nem csupán egy fizetési csekkel azonosítják munkahelyüket, és a munkahellyel kapcsolatos elvárásokban egyre inkább jellemző a tudatosság. A munkavállalók ma már számtalan olyan szempontot figyelembe vesznek, mint a cég hosszú távú, stabil, környezettudatos működése, a kellemes vállalati kultúra vagy a fejlett technológiai háttér. Jó példa erre az otthoni munkavégzés, a home office lehetősége vagy a kerékpárbarát munkahely, amikre már az állásinterjúnál is rákérdeznek. Emellett nő a kisgyermekes munkavállalókat segítő családbarát munkahelyek iránti kereslet is

- hívta fel a figyelmet Végh József, a K&H HR igazgatója. Habár a munkaerőpiaci trendeket gyakran a fiatal generációk megjelenésével és az ő változó igényeikkel magyarázzák, valójában inkább az olyan általános jelenségek hajtják, mint az azonnal elérhető információk és visszajelzések, a digitális eszközök kényelmes használata vagy az önmegvalósítás előtérbe kerülése.

Ezeket az elvárásokat kell a munkakörnyezetbe is beépíteni, azaz rugalmas, mobil munkavégzést, valamint egyéni fejlődési lehetőséget kell biztosítani a munka-magánélet egyensúlyának megteremtése mellett. "A legnagyobb igény egyértelműen a home office iránt van, amit a munkavállalóink közül jelentős számban vesznek már igénybe. Legnagyobb pozitívuma egyértelműen az utazási idő megspórolása, ami egy budapesti dolgozó esetében napi 2 óra is lehet. Ezzel együtt az otthoni munkavégzés az irodai környezetet is befolyásolja, hiszen ugyanabban a munkatérben egyszerre kevesebb munkatárs dolgozik, így kényelmesebb lehet a bent dolgozó kollégák számára is" - tájékoztatott Végh József.

"Azt is látni kell, hogy számtalan olyan élethelyzet tipikussá vált, mint például az egyedülállók, a gyermeküket egyedül nevelő szülők vagy az aktív nyugdíjkorúak, amelyek más-más munkavállalói igényeket teremtenek. Az a munkavállaló, aki kreatív munkahelyről, a világot jobbá tevő munkáról álmodik, a gyermeke születésekor könnyen átértékelheti a fontossági szempontokat, és a stabil állás vagy a rugalmas munkavégzés kerülhet előtérbe. Meggyőződésem, hogy a generációs különbségeknél ezért sokkal nagyobb hatása van az életszakaszoknak, amihez a munkáltatónak is igazodnia kell. Az eredmények magukért beszélnek, hiszen a K&H-nál többek között a gyermekbarát irodának és a kismamák visszatérését támogató programnak köszönhetően 85% a visszatérő kismamák aránya" - mondta el a HR vezető.