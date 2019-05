Így lehet profi életrajzod: ennyire egyszerű kitűnni a tömegből

Pályakezdőként talán nem is létezik nagyobb kihívás, mint összeállítani egy igazán ütős, hatásos életrajzot, mely garantálja az álomállás megkaparintását. Persze nem kell kétségbeesni, ha még nem áll rendelkezésedre hosszú évek munkatapasztalata, pár egyszerű tipp megfogadásával és minimális idő befektetésével is kitűnhetsz a jelöltek sokaságából.

Frissdiplomásként nem egyszerű egy megfelelő életrajzot összeállítani, pedig sok múlhat rajta. Dr. Király Zsolt, a Budapesti Metropolitan Egyetem emberi erőforrások alapképzésének szakvezetője az alábbi tanácsokat adja a pályakezdőknek:

1, Az első benyomás a legfontosabb

Sokat hangoztatott bölcsesség, hogy az első benyomás a döntő és ez igaz a CV-k esetében is, hisz szakértők szerint 10-15 másodpercnél nem jut több egy-egy életrajz megtekintésére. Érdemes tehát már az első pillanatban megnyerni magadnak a toborzási szakembert, amit könnyen elérhetsz, ha esztétikusan szerkesztett, átlátható formátumban, izgalmasan tálalod a legfontosabb tudnivalókat. Az egy oldalba sűrített, bulletpointokat felsorakoztató életrajzok a legnépszerűbbek az elmúlt években, melyek további nagy előnye, hogy a kreatív megoldásoknak, az egyedi megjelenésnek sem szabnak határt.

2, A vizualitás a nyerő

Ha bőven szorult beléd kreativitás, akkor az infografikákra épülő CV a neked való, ezzel tuti kitűnsz a tömegből. Amire érdemes odafigyelni, hogy ne öncélú legyen a grafika, szolgálja az informativitást, fejezze ki, hogy ki vagy és illeszkedjen az adott szektor, cég profiljához, illetve a pozíció jellegéhez (megfelelő hangulat, profilhoz illeszkedő vizuális elemek, színvilág). Ha a grafikai programok használatában nem vagy jártas, akkor sincs gond, számos app és oldal kínál teljesen ingyenes szerkesztőprogramokat, melyekben pár kattintással elképesztően látványos dokumentumokat állíthatsz össze.

3, Tükrözd a cég stílusát

Érdemes az állás megpályázása előtt a cég honlapját, az álláshirdetést még egyszer átolvasni és a gyakran feltűnő szavakat, kifejezéseket az életrajzodba is beépíteni. A hagyományos életrajzok végén megjelenő hard és soft skill listát tanácsos a megpályázni kívánt posztra szabni. Ez a kissé SEO-szemléletű szerkesztési elv sokat segíthet, ha a cég ATS rendszerrel végzi a kiválasztást, hisz az Applicant Tracking System szoftvere ezen kulcsszavak alapján dönti el legtöbbször, hogy a jelölt ideális-e a munkakör betöltésére.

4, Gap year, amit imádnak a HR-esek

Az egyetemi évek alatt végzett diákmunka, részidős állás sok esetben nem elegendő ahhoz, hogy egy-egy komolyabb pozíciót megpályázzunk. A nyugaton oly népszerű gap year pedig sok esetben nem ad valódi tapasztalatot az egyetem befejezése után, inkább az utazásról és a bulizásról szól. Ezt a problémát orvosolhatja a külföldi szakmai gyakorlat, amire az ITP (Intern/Trainee Program) az egyik legjobb megoldás.

5, Unalmasból egyedi

A hobbi részbe leírt szokásos klisék legtöbbször csak helykitöltőnek bizonyulnak az életrajzok esetében. A sablonos utazás, olvasás, barátok felsorolás helyett említsd meg inkább a klubtagságaidat, önkéntes tevékenységeidet. Amennyiben egyikkel sem rendelkezel, még nem késő egy-egy izgalmas klub vagy egyesület munkájába, tevékenységébe bekapcsolódni. Az önkéntesség egyrészt sokrétű tapasztalatszerzésre kiváló, másrészt a személyiségünkről is sokat elárulhat. Nem véletlen, hogy a tengerentúlon sok esetben ezen pontok lehetnek a döntő tényezők, ha hasonló végzettségű és tapasztalatú jelentkezők között kell választaniuk a cégeknek.

6, Szakmai oldalak

Köztudott, hogy a HR-osztály ellenőrzi a jelentkezők social médiában fellelhető profiljait, így egyrészt ügyelj rá, hogy milyen információk érhetők el rólad, másrészt érdemes a szakmai oldalakra, álláskereső felületekre is regisztrálni, kitölteni a profilodat, bővíteni a kapcsolataidat. Az egyik legnagyobb ilyen oldalon akár mentort is kereshetsz magadnak, sőt bátran írj a szimpatikus cégek dolgozóinak érdeklődő leveleket vagy akár közvetlenül a HR-osztállyal is felveheted a kapcsolatot.

7, STAR, hogy Te legyél a sztár

A kiválasztások során sok szakember alkalmazza az úgynevezett STAR (Situation, Task, Action, Result) modellt az interjúk során, vagyis kíváncsi arra, hogy milyen, számukra releváns szituációban voltál, mi volt a feladatod, mit tettél annak megoldása érdekében és mindez milyen eredményekkel járt. Ezért jó, ha ez a négy elem az önéletrajzban is megjelenik - például úgy, hogy az erősségedként beállított skilleket alátámasztják az önéletrajzban megjelenő tapasztalatok, feladatok és az azok során elért eredmények is.

8, Ne akarj mindenki számára ideális jelölt lenni!

Végezetül pedig a friss diplomások számára adható egyik legkézenfekvőbb tipp következik: nem lehetsz minden cég számára az ideális jelölt, hiszen ez nem lehetséges. Ha erre törekszel, akkor mindenféle és semmilyen leszel egyszerre, ergo igazán nem fogod felkelteni az érdeklődését senkinek sem.