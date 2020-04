Így képeznének még több mérnököt Magyarországon: minden az óvónéniken múlik?

Az online távoktatásra való gyors áttérés rávilágított arra, hogy a digitális kompetenciák, a hatalmas mennyiségű információ közötti lényeglátás képességének, a problémamegoldó készségek, illetve a logikus gondolkodásmód fejlesztése nem várathat tovább magára. A koronavírus-járvány után ezen a területen újratervezésre lesz szükség. Ha azt akarjuk, hogy a jövő nemzedéke magabiztosan használja a XXI. században alapvetőeknek számító képességeket, akkor ezek elsajátítását minél korábban a gyerekek edukációjának részévé kell tenni - hangsúlyozza az Együtt a Jövő Mérnökei Szövetség (EJMSZ).

Az élmény alapú oktatás elterjesztésével a műszaki tudományok iránti érdeklődés fokozható, és már az óvodában indíthatóak olyan fejlesztő programok, amelyek keretein belül a kicsik az alapkészségeik használatával modelleket, különféle szerkezeteket építhetnek, kódolhatnak, vagy programozhatnak. Ezek révén pedig meg lehet alapozni azokat a digitális kompetenciákat, amelyekre építve az iskola a lehető leghatékonyabban tudja tovább vinni a gyerekek egyéni fejlesztését, és időben felfedezni a tehetségeket is.

Az EJMSZ véleménye szerint a kulcs a gyakorló (de digitálisan még nem kiképzett) óvodapedagógusok fejlesztésén van. Őket kell mielőbb beiskolázni, vagy adott esetben a nagyvállalati szektor mentor programjaiba bevonni, hogy sikeresen magukévá tegyék a digitális oktatás játékos módszertanát. Felkészítés után ők már profi nagykövetei lehetnek az óvodákban az algoritmikus gondolkodásnak, a robotok építésének és ezzel megteremtik az Ipar 4.0-ás világ felkészült munkavállalóit, akik nem félnek a robotoktól, hogy elveszik a munkájukat és kenyerüket, hanem tudatosan készüljenek a robotok használatára, építésére, programozására és karbantartására.

A digitálisan képzett óvodapedagógusokkal ugyanakkor nem csupán azt lehetne elérni, hogy több kisfiú kezdjen el érdeklődni a műszaki tudományok iránt, hanem azt is, hogy a kislányok is közelebb kerüljenek a technika világához. Mivel ha kiskorban "elültetjük" bennük a terület iránti lelkesedést, akkor a jövőben ők szívesebben lépnek műszaki pályára, ezzel a nemek aránya is javul a szektorban, illetve a munkaerő utánpótlás is könnyebbé, egyszerűbbé válik az elkövetkező évtizedben.

