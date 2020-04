Ebben a szakmában a magyar nők labdába sem rúghatnak: most lenne rájuk igazán szükség

Több mint 1,3 millióan folytattak az Európai Unióban Információs és Kommunikációs Technológiák, vagyis IKT területen tanulmányokat az Eurostat adatai szerint. Összességében azonban ezen a területen a lányok, nők még mindig alulreprezentáltak, figyelembe véve a középfokú és felsőfokú tanulmányokat egyaránt arányuk még mindig csak 17 százalék az EU-ban 2018-as adatok szerint. Magyarországon pedig még ennél is kevesebb, a diákok 14 százaléka nő.

Stefan Detschew, információs és kommunikációs technológiák szakértőjének definíciója szerint az IKT magában foglalja a teljes körű technológiai tervezést az információhoz való hozzáféréstől a feldolgozáson át az átadásáig: az információ gyűjtésének, tárolásának, továbbításának és prezentálásának hardver-, szoftver- és média feltételeit, legyen az információ formája hang, adat, szöveg, vagy kép. Magába foglalja a telefon, mobiltelefon, hardver, szoftver területét egészen az internetig.

De miért is fontos ez éppen most?

Az információ és kommunikációs technológiáknak jelentős szerepük van nemcsak a munkában, hanem többek között a pedagógiában, oktatásban is. Abban, hogy a pedagógusok, illetve a diákok is fejlesszék és használják digitális kompetenciáikat, használják a technológia nyújtotta segítséget tanításban és tanulásban, és a mostani diákok számára később a munkaerőpiacon is. Erre a tudásra, készségekre, kompetenciákra hirtelen nagy szükség lett mindenhol a világon, hiszen a digitális tanrend és a home office alapvető IKT-készségekre támaszkodna. Arról nem is szólva, hogy IKT-szakemberekből folyamatosan hiány van.

Az IKT pedig még mindig egy olyan terület, amelyen a nők jelentős hátrányban vannak. Az EU-n belül egyetlen tagország sincs, ahol az IKT területen tanulmányokat folytató nők aránya magasabb, vagy legalább ugyanannyi lenne, mint a férfiaké - derült ki az Eurostat adataiból. A legjobb helyzetben lévő Belgiumban is mindössze 37 százalék a nők aránya ezen a területen. Meglepő, de Románia az ezüstérmes a maga 32 százalékával, amelyet Bulgária követ 32 százalékkal.

Az EU tagországok átlaga is elég alacsony: mindössze 17 százalék. Ez nem csak azt jelenti, hogy hátrányban vannak a nők a digitális kompetenciákban, hanem ebből kifolyólag azt is, hogy jelenleg a munkahelyeket érintő kihívások is nagyobbak a nők, mint a férfiak számára. Magyarországon mindössze 14 százalék a nők aránya ezen a területen, ugyanúgy ahogy például Olaszországban vagy Lengyelországban. A cseheknél, szlovákoknál csak 12 százalék, de például a sereghajtó hollandoknál mindössze 8 százalék ez az arány.

Pedig nagy szükség lenne IKT-szakemberekre

Rengeteg, az EU-ban működő vállalkozásnak okoz nehézséget az információs és kommunikációs technológiákkal kapcsolatos (IKT) szakértő munkaerő felvétele. 2018-ban például az uniós vállalkozások 9 százaléka toborzott vagy próbált toborozni IKT-szakembereket, ám több mint a szervezetek fele, 58 százalékuk jelezte, hogy problémáik vannak a megfelelő szakértelmet igénylő állások betöltésével - derült ki az Eurostat adataiból.

A statisztikákból látszik, hogy Magyarországon a szerveztek 57 százaléka jelentette, hogy problémát okozott nekik az IKT pozíciók betöltése 2018-ban. Ez a számadat éppen egy százalékkal kevesebb, mint az EU-átlag.

Címlapkép: Getty Images