Hiába a polgármesteri tiltás: rengeteg vendégmunkás él egy hajdúszoboszlói termálhotelben

200-220 vendégmunkás él Hajdúszoboszló egyik gyógyvizes szállodájában, a híres városi strandfürdő szomszédságában. A tulajdonosok annak ellenére szerződtek egy török céggel Fülöp-szigetekről érkezett férfiak elszállásolásáról - ők a debreceni BMW-gyár építkezésén dolgoznak -, hogy a polgármester tavaly nyáron felszólította a helyi szállástulajdonosokat, hogy ne fogadjanak be vendégmunkásokat, ne alakítsák munkásszállóvá a panzióikat.

A fürdővárosban tavaly Czeglédi Gyula polgármester felszólította a helyi szállástulajdonosokat, hogy ne fogadjanak be vendégmunkásokat, ne alakítsák munkásszállóvá a panzióikat. A szálloda tulajdonosai a lap szerint még tavaly nyáron szerződtek le a török céggel a munkások fogadására, ugyanakkor a portál úgy tudja, a hotelnek akkor sem volt és jelenleg sincs működési engedélye - a szálló honlapján is az az üzenet fogadja a látogatókat, hogy "átmenetileg zárva"

Mindezt a helyi jegyző is megerősítette, szerinte csak 2022. 08. 31. napjáig létezett ezen a néven egy szálláshely, amely kérelemre törlésre került a nyilvántartásból. Viszont jelezte, hogy ő nem illetékes a vendégmunkások nyilvántartásában, majd a portál kérdésére az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság is azt közölte, vendégmunkások szálláshelye és azok engedélyeztetése nem tartozik az illetékességi körébe. A Hotel Aqua Blue tulajdonosi láncának végén Szabó Ferenc, a Duna Faktor Követeléskezelő és Pénzügyi Zrt. egyik vezetője és részvényese áll, a szálló egy elhúzódó felszámolási eljárásból került a Duna Faktorhoz 2021-ben, ennek alapítottak egy projektcéget, Szabó a DF Hotel 2022 Kft.-ben is igazgató.

Címlapkép: Czeglédi Zsolt, MTI/MTVA