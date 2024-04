Rosszul lettek az akkumulátorgyárban dolgozó magyar melósok: többeket orvos látott el

Rosszul lett az iváncsai akkumulátorgyár több dolgozója március közepén az egyik éjszaki műszakban – értesült az RTL.

A tudósítás szerint az egyik dolgozó beszámolójában arról beszélt, erős, szúrós szagra lettek figyelmesek, amit egyből felismertek, és jelezték a műszakvezető felé, majd egy másik dolgozó szerint ki is küldték őket az üzemből. Úgy tudni az érintettek elektrolit szagot éreztek, de később visszamentek dolgozni, ugyanakkor többen rosszul is lettek: fejfájásra, orrvérzésre, hányingerre panaszkodtak.

Az üzemorvos a tünetekre azt mondta, nagy valószínűséggel valamilyen vegyszeres mérgezést szenvedtek. A dolgozók szerint a termelés is leállt, most úgy vélik valamilyen gyártástechnológiai hiba történhetett. A gyár a csatorna megkeresésére azt válaszolta, hogy karbantartási munkákat végeztek az egyik berendezés szivattyúján, a kellemetlen szag emiatt keletkezett. Az SK ON Hungary szerint összesen 9 dolgozót küldtek üzemorvosi vizsgálatra, de ők már másnap folytatni is tudták a munkát. A levegő minőségét is megvizsgálták, problémát viszont nem találtak.