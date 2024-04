Ezt a hibát rengetegen elkövetik a próbaidő alatt: csak akkor kapcsolnak, mikor már késő

Az első munkahéten elkövetett hibák, mint a késés, tudálékosség vagy a pletykálkodás rossz benyomást tehetnek az új kollégákra és vezetőkre, ezért fontos a pontosság, a nyitottság és a megfelelő kommunikáció - írja a Huffpost.

Az új munkahelyen az első hét kritikus időszak, amikor a benyomások meghatározóak lehetnek. A HuffPost által megkérdezett karrierszakértők szerint bizonyos tevékenységeket és hibákat el kell kerülni ebben az időszakban, hogy pozitív képet alakíthassunk ki magunkról.

Először is, fontos, hogy ne késsünk el. A cikk szerint ez rossz benyomást kelthet az időgazdálkodási képességeinkről. Különösen az első hetekben érdemes odafigyelni, hogy időben, vagy akár előbb érkezzünk, mint a munkakezdés.

Fontos az is, hogy ne mutassuk mindentudónak magunkat. A szakértők hangsúlyozták, hogy bár fontos a szakértelmünk bemutatása, a túlzott önbizalom ellenszenvet válthat ki egy új helyen. Inkább legyünk nyitottak és kíváncsiak. Nem kell titkolnunk, ha tudunk valamit, értünk egy témához, de ne legyünk tolakodók, tudálékosak sem.

Azt is javasolják, használjuk ki az "új kártyát" kapcsolatépítésre, de ne vigyük túlzásba. Ne spammeljünk tele új kollégáinkat, vagy bombázzuk olyan kérdésekkel a vezetőinket, ami nem a munkavégzéshez kapcsolódik közvetlenül. Ráérünk még megismerkedni, haladhatunk kisebb léptékben.

A túlzott érdeklődés mellett érdemes kerülni azt is, hogy túl sok, túl személyes információt osszunk meg magunkról. Azok a kollégák, akik nem vevők az ilyesmire, elkerülhetnek bennünket, ha zavarja őket a túlzott kitárulkozás.

Ehhez kapcsolódik, hogy kerüljük a pletykálást is. A negatív véleményt inkább tartsuk magunkban, inkább pozitív észrevételeinket tegyük szóvá. Ha olyan helyzetbe kerülünk, hogy másokat kibeszélnek a fülünk hallatára a hátuk mögött, ne csatlakozzunk be a beszélgetésbe. Aki így tesz, az valószínű azokat is kibeszéli a háta mögött másokkal, akikkel együtt pletykált legutóbb, ha épp ő nem lesz ott. Ne tegyünk ilyen benyomást.

Ugyanakkor érdemes a kezdeti időkben proaktívnak lenni, és a vezetőnkkel folyamatos kontaktot tartani, visszajelezni számukra, hogyan haladunk, vagy kérhetünk visszajelzést a munkánkról.

Mindenképpen tartsuk be az öltözködési szabályokat is. Már az interjún érdemes előre megfigyelni, mi lehet a dress code, vagy tájékozódni a vállalati öltözködési normákról előzetesen. Az biztos nem jó taktika, ha egyik vagy másik véglet szerint öltözünk: ne menjünk kisestélyiben, vagy melegítőben se dolgozni. Vannak azonban olyan munkahelyek is, ahol lazák az elvárások, ha egy ilyen helyre öltönyben állítunk be, akkor biztosan sokáig hallgathatjuk majd, pedig máshol egyáltalán nem ütne el, vagy éppen ez lenne az elvárás.

A sikeres integrálódás érdekében érdemes figyelembe venni ezeket az iránymutatásokat és aktívan részt venni saját beilleszkedésünk alakításában. Az első hét során felmerülő kérdéseinkkel és megfigyeléseinkkel hozzásegíthetnek minket ahhoz, hogy kiderüljön: az új munkahely valóban megfelel-e számunkra.