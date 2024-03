Váratlanul felmondott a TV2 sztárja: bevallotta, mi áll a drasztikus döntés mögött

Felmondott a munkahelyén és jogi tanulmányait is passziváltatta Vidéki Vivien a Next Top Model Hungary szereplője.

Felmondott a munkahelyén és jogi tanulmányait is passziváltatta Vidéki Vivien a Next Top Model Hungary miatt - mondta a műsor szereplője a Blikknek. Elmondta, sok beszólást kapott már arra vonatkozóan, hogy hiába szép az arca, nem modell alkat, Kínában pedig egyszer el is utasították, amikor próbálkozott, azt mondták neki, hogy kövér.

Jó érzés volt az is, hogy nyitottak voltak arra a testalkatra, amit én képviseltem, hiszen régebben nagyon sok visszautasítást kaptam. Ez a mid size kategória viszont nagyon új, és itthon talán az úttörője is lehetek. A klasszikus modell kategória nagyon túltelített, plus size-ból is akad már, de ebben a kettő közötti kategóriában nem, ennek akarok a példája lenni és azon fiatal lányoknak, akik az átlagnál kicsit húsosabbak

- magyarázta.