Rengeteg magyar számíthat idén bónuszra: ezt adják legszívesebben a munkahelyek

Idén a hazai nagyvállalatok háromnegyede tervez valamilyen cafeteria juttatást nyújtani dolgozóinak. A törvényileg előírt utazási költségtérítés mellett a SZÉP kártya a legnépszerűbb – derül ki a K&H nagyvállalati növekedési index tavaly év végi eredményeiből. Az ilyenkor jellemző 13. havi bónuszt pedig a cégek több mint negyede tervezi fizetni munkavállalóinak.

A cafeteria, vagyis a fizetést kiegészítő munkabér szerű kifizetések meghatározó részét képezik a cégek által biztosított dolgozói juttatásnak – derült ki a K&H nagyvállalati növekedési indexének eredményeiből, melyek szerint idén a cégek 74 százaléka épít be egy vagy akár több elemet is a bérezési gyakorlatába.

"A magyarországi, kétmilliárd forint feletti éves árbevétellel rendelkező cégek következő egy évre vonatkozó várakozásait és terveit jelző felmérésünk alapján a törvényileg előírt utazási költségtérítést a cégek 52 százaléka fogja idén biztosítani a munkavállalóknak. Az önkéntesen adható béren kívüli juttatások közül pedig továbbra is a SZÉP kártya áll az élen – ezzel a cégek 40 százaléka tervez” – mutatta be Rajna Gábor, a K&H Vállalati divízió vezetője a legfrissebb kutatási eredményeket. A szakember hozzátette, a nagyvállalati szektor cégei közül csupán 7 százalék tervezi idén növelni dolgozói létszámát, azonban a csökkenő reálbér mellett a meglévő kollégák megtartása szempontjából is fontos lehet a különböző juttatási elemek alkalmazása.

Ahol adnak, ott válogatni is lehet

A K&H közleménye szerint azok a vállalatok, amelyek beépítik a bérezésükbe valamelyik juttatási formát, átlagosan háromfajta lehetőséget biztosítanak a munkavállalóiknak, így a dolgozók több elemből is választhatnak.

A béren kívüli juttatások összegén a cégek döntő része nem tervez változtatni, csupán 9 százalékuk emelné annak értékét, átlagosan 13 százalékkal.

Figyelni kell a változásokra

A pénzintézet figyelmeztetett, hogy tavaly év végén, illetve most januártól új elemek is bekerültek vagy emelkedtek a cafeteria rendszerben.