Áll a bál a magyar munkahelyek körül: tényleg letörik a béreket a vietnámi, fülöp-szigeteki melósok?

Sem minőségében, sem mennyiségében nem veszélyeztethetik a magyar munkaerőpiacot a vendégmunkások – mondta el a Világgazdaságnak Czomba Sándor foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár.

„(…) ha olyan mértékű munkaerőigényre keletkezik, amelyet a belső piac nem tud átmenetileg kezelni, akkor szükség van a vendégmunkásokra is” - mondta el a lap podcast-sorozatában az államtitkár, aki beszámolt arról is, ma Magyarországon 120 ezer külföldi van jelen vendégmunkásként. Ezek többsége, mintegy 40 ezer ukrán állampolgár, emellett azonban vannak szerbek jelentősebb létszámban, illetve vietnámiak mintegy 16 ezren, és Fülöp-szigetekiek kicsivel több mint 10 ezren. Az összes többi nemzetiség – indiaiak, mongolok – száma bőven 10 ezer fő alatti.

Az államtitkár kitért arra is, hogy arányaiban Magyarországon még így is nagyon kevés vendégmunkás van jelen, még Lengyelországtól és Csehországtól is bőven elmaradunk. "(…) sem minőségében, sem mennyiségében nem veszélyeztethetik a magyar munkaerőpiacot a vendégmunkások, és erre oda is fogunk figyelni” – jelentette ki, hozzátéve hogy a jelenlétük nem fogja letörni a béreket, és a munkahelyeket sem veszik el a magyaroktól.

A hazai munkaerőtartalékról azt mondta Czomba, hogy „a munkanélküliek 23 százaléka vagy még soha nem dolgozott, vagy már legalább nyolc éve munka nélkül van”. Ezek a tényezők szerinte komolyan determinálják a helyzetet, így biztosan lesznek olyan magyar munkanélküliek, akiket csak évet alatt lehet visszahozni a munkaerőpiacra. Az államtitkár szerint fontos hangsúlyozni, hogy technológiai és strukturális váltás közepén van a gazdaság, ezért arra is figyelni kell, hogy akinek van munkája, annak maradjon is.