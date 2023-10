Vaskos bónusz ütheti rengeteg magyar dolgozó markát? Ők számíthatnak komoly összegre 2023 végén

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Egy új autó árával vetekedő év végi bónuszt is kifizethetnek a cégek fejenként, azonban a várt motiváció így is elmaradhat, ha a célok és kulcsfontosságú elvárásokat nem tűzi ki a munkaadó – derül ki az egyik legnagyobb, hazai alapítású tréningcég összefoglalójából. Az Egyesült Államokban a vállalatok 33 százaléka ajánl év végi bónuszt, közöttük pedig a leggyakrabban az IT cégek jutalmazzák dolgozóikat ebben a formában. Magyarországon hasonló az arány, azonban értékesítő és gyártási területeket is gyakran elismerik anyagi juttatás, extra szabadság vagy részesedés formájában.

Az év végi bónusz izgalmas pillanatot jelent a munkavállalók és munkáltatók számára egyaránt. Ez az éves juttatás olyan lehetőséget kínál, amikor a munkáltatók megjutalmazhatják munkavállalóikat az év során végzett kemény, sikeres munkájukért, egy kis extra jövedelem vagy egyéb juttatások formájában az ünnepek előtt. A legfontosabb azonban, hogy ki kapja, miért, mennyit és milyen célok mentén? – teszi fel a kérdést a Comline Budapest közleményében. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Amerikai minta: minden harmadik cég oszt év végén bónuszt Az év végi bónusz hagyománya eredetileg az Egyesült Államokban gyökerezik, ahol az 1800-as évek közepén - amikor az ipar fejlődött és a nagyvállalatok elterjedtek - néhány vállalat úgy döntött, hogy megjutalmazza a munkavállalókat a jó teljesítményükért és a hűségükért. Elsőként azok kaptak bónuszt, akiknek a teljesítménye kiemelkedő volt, de később a bónuszok szélesebb körben elterjedtek. A Zippa.com 2022-es felmérése szerint az Amerikai Egyesült Államokban a vállalatok 33 százaléka jutalmazza év végén valamilyen formában a dolgozóit, amelynek 69 százaléka az IT szektorban tevékenykedik. Az évente 120 cég közel 2000 értékesítőjét képző magyar tréningcég, a vállalat jelenlegi, hazai ügyfélállományán azt tapasztalja, hogy Magyarországon hasonló az arány. Magyarországon is hozzávetőlegesen minden harmadik vállalat jutalmaz, azonban nálunk még nem az IT cégek vannak többségben, bár tény, hogy ez az iparág még mindig nem érte el teljesítőképességének csúcsát. Nálunk mindig is az értékesítő vagy projektvezető kollégák kapják a kiemelkedő bónuszt, ezt követően a gyártással foglalkozó területeket ismerik el. – tette hozzá Nagy Béla, a cég tulajdonosa és vezető trénere. Mennyi az annyi és mit kérnek cserébe Hazánkban a leggyakoribb jutalmazási forma az extra szabadság és részesedés mellett az egyszeri pénzbeli juttatás, amelyet tizenharmadik havi fizetésként vagy pulykapénzként is szoktak emlegetni. "Az eddigi legmagasabb, motivációnak szánt év végi bónusz, amit munkánk során láttunk az vetekedett egy középkategóriájú, új autó árával. Persze a munkáltatók ilyenkor tűzik ki a jövő évi célokat is, hogy az öröm mellett ne maradjon el a teljesítmény sem." Az egyéni célok mellett a csapatcélok is ilyenkor körvonalazódnak a következő évre, azonban az sem ritka, hogy ilyenkor, extra juttatásért cserébe erősebb teljesítmény az elvárt év végéig. Ez a mentalitás is igen gyakori, hogy az év utolsó 3 hónapjában kapnak észbe a cégek, mivel eddig elmaradtak a számok, és nem szeretnék mínuszban zárni az évet. Ilyenkor jönnek az ígéretek - tette hozzá Nagy Béla. Fenntartható ez a rendszer? Az év végi bónusz tehát nemcsak egy egyszerű pénzügyi tranzakció, hanem egy fontos eszköz a munkáltatók és munkavállalók közötti kapcsolat erősítésére és az ünnepi szezon hangulatának fokozására. A jövőben is fontos szerepet fog játszani a munkahelyi juttatásokban a bónusz. Azonban a modern munkaerőpiac dinamikus változásokon megy keresztül, és a bónuszok formája és összege is változhat. Az előrelépő technológia, például a munkavégzés digitalizálása és a munkaerő rugalmasabbá válása új lehetőségeket teremthet a juttatások terén, például a kriptovaluták lehetővé tehetik az év végi bónuszok gyorsabb és hatékonyabb kifizetését. – egészítette ki Nagy Béla.

