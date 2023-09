Kemény, mennyit keresnek a dolgozók ebben a megyében: így nőttek itt idén a fizetések

Bár csak minimális mértékben, de növekedett a megyében alkalmazásban állók száma.

A beruházások 8 vármegyében bővültek, országosan az egy évvel korábbihoz képest 7%-kal csökkentek. Az ipari termelés volumene 2,9%-kal mérséklődött, a fővárosban és a vármegyék többségében kisebb volt a kibocsátás. A járműgyártás és a villamosberendezés-gyártás volumene bővült, az élelmiszeripar termelése viszont csökkent, derül ki a KSH legrissebb, Fókuszban a megyék gyűjtéséből.

A HelloVidék most Csongrád-Csanád vármegyét vette górcsó alá, ahol az derült ki, hogy a gazdasági helyzet tekintetében összességében Csongrád-Csanád vármegye a középmezőnyben helyezkedik el, de nézzük részletesen, mit is jelent ez pontosan az egyes ágazatok tekintetében. A lakosság összlétszáma az országoshoz hasonlóan itt is csökkenő tendenciát mutat.

2023 I. negyedévében az egy évvel korábbihoz képest 0,3%-kal többen, átlagosan 119 ezren álltak alkalmazásban a Csongrád-Csanád vármegyei székhelyű munkáltatóknál. Az alkalmazottak csaknem kétharmadát foglalkoztató versenyszférában 0,2%-kal, a költségvetési intézményeknél 0,9%-kal csökkent az alkalmazottak száma.