Ekkora órabérekért toboroznak napszámosokat az idei szüretre: ők vihetik haza a legjobb pénzt

1500-2500 forintos órabérért keresnek napszámosokat az idei szüretre. A betakarítók közül legjobban az állandó alkalmazottak kereshetnek – írja a Világgazdaság.

„Napjainkban a szőlőszüreti munkák idején nagyjából megduplázzák a szőlészetben dolgozó állandó munkatársaik számát, azaz mintegy negyven főt foglalkoztatnak” - nyilatkozta a lapnak Gere Andrea, a hetedik generációs villányi borászcsalád képviseletében. A szakember arról is beszélt, hogy a munkaerőt idénymunkások toborzásával foglalkozó vállalkozók biztosítják számukra, és a napszámosok 1900-2000 forintot keresnek.

A három hektáron, Somlón gazdálkodó borász, Tomcsányi Árpád úgy gondolja, nem idénymunkában kell gondolkodni, hanem egész évben tartó együttműködésben – írják. Mint mondja náluk a szüret részben közösségi esemény is. Tomcsányi azt is mondta, számára nem probléma munkaerőt találni, de tudja, hogy ritka ez a kölcsönösségen alapuló viszony. Tapasztalata szerint a környékükön egy napszámos órabére 1500–2000 forint közötti, az állandó alkalmazottak 1800–2500 között is kereshetnek.

A szüret kapcsán korábban a Pénzcentrumon is beszámoltunk az aktualitásokról a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának és az Agrárminisztérium segítségével. Cikkünkből kiderül többek között, hogy az elmúlt időkben akkora volt a szőlőágazatban az élő munkaerő hiánya, hogy egyre több borvidéken masszívan elterjedtté vált a gépesített szüret. Ágazati forrásokból pedig úgy értesültünk, a betakarítók bére manapság meghaladja a 12 000 forintot naponta.