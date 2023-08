Erre egyetlen magyar nyugdíjas sem volt felkészülve: mi lesz később, ha ez így megy tovább?

Megtöbbszöröződött a nyugdíjas dolgozók száma Magyarországon az elmúlt évtizedben – írja a 24.hu

A KSH statisztikái szerint míg 2009-ben alig több mint 30 ezer 65-74 éves ember dolgozott Magyarországon, addig ez a szám 2022-ben már jócskán több volt, mint 100 ezer fő. Az adatokban egyébként nagy ugrás figyelhető meg 2019-től, akkortól vezették ugyanis be, hogy nem kell járulékot levonni a nyugdíjas foglalkoztatottak béréből, és az is lendített a dolgon, hogy 2022-től már szochómentes is a keresetük (ami a foglalkoztatót mentesíti).

A számuk pedig magukért beszélnek, azonos keresetet, azonos munkakört feltételezve, ma egy nyugdíjas munkavállaló keresete nettó 18,5 százalékkal magasabb, míg a foglalkoztató bérköltsége 13 százalékkal kevesebb lehet ahhoz képest, mintha aktív korú foglalkoztatottról lenne szó – írják.