Óriási változás jöhet több tízezer a hazai munkahelyen: kiakadtak a dolgozók, erről nem volt szó

Átszerveznék több szakszervezet tagdíjlevonási rendszerét, az érintettek sérelmezik a lépést és azt is, hogy nem egyeztettek velük erről. Közös nyilatkozatot adtak ki, amelyet most a Pénzcentrum is közöl.

Címlapkép: Getty Images

