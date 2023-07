Egy hete elérhetetlen a közigazgatási portál: nem tudni hány tanárt keresnek Magyarországon

Már egy hete elérhetetlen a közigazgatási állásportál, melyen nemrég még a különböző tanári álláshelyek voltak meghirdetve. A Belügyminisztréium által létrehozott platform remek eszköz volt arra, hogy fel lehessen becsülni pontosan hány üresen lévő pozícióra keresnek embert az oktatásban.

Már egy hete annak, hogy elérhetetlen a Közigazgatási állásportál, melyet az RTL híradónak is megerősített az oldalt üzemeltető Idomsoft zrt. Válaszukban azt írták a leállást alkalmazáshiba okozta, dolgoznak a helyreállításon, de azt nem tudták megmondani, hogy mikor működhet úra az oldal.

„Ezt egy egész ország nézné, hogyha működne...” - kezdte Nagy Erzsébet, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének elnöke, majd hozzátette: Ha valaki szeretne gyorsan betölteni egy álláshelyet, akkor ez volt a legygorsabb és legjobb módja annak, hogy azt tényleg az egész országban mindenki látni tudja, hogy ott kire van szükség. Ezeket az álláshirdetéseket tudták a kollégák továbbítani egymásnak. Tehát ez most egy olyan időszak, amikor nagyon fontos lenne, hogy egy ilyen portál működjön. A leállás azért is problémás, mivel

a tanárokon kívül óvónők, színházi dolgozó, börtönőrök vagy éppen falugondnokok is ezen az oldalon keresztül tudtak leggyorsabban és legegyszerűbben állást keresni.

Nagy Erzsébet azt is elmonda, hogy álláskeresésre maradtak a Facebook-csoportok és helyi újságok, de azok használata nem olyan hatékony. A közigazgatási portált még a Belügyminisztérium hozta létre 297 millió forint uniós támogatásból és többek közt arra is jó volt hogy kiderüljön egyes tanároknól mekkora a hiány az országban. Erről mi is írtunk korábban, akkor, amikor Hadházy Ákos, független országgyűlési képviselő észrevette, hogy az álláshirdető platformon 2342 tanárhirdetés szerepelt.

A képviselő szerint az is elég baj lenne, ha a 100 milliós rendszert nem lehetne egy hét alatt megjavítani, de azt is elképzelhetőnek tartja hogy más van a leállás mögött. "A másik ok az lehet, hogy meg akarják akadályozni, hogy lássuk hány tanár mondott már fel, hány helyen keresnek tanárokat. Elképzelhető az is, hogy hosszútávon megszüntetik ezt a rendszert, nehogy lebukjanak. De az is lehet, hogy keresik a technikai lehetőségeket, hogy hogyan lehetne megoldalni hogy a tanári álláshelyek száma ne derüljön ki ebből a rendszerből."

Az oldal ugyanakkor nem csak az álláseresőknek nyújtott segítséget, hanem az összes állami intézménynek is. A tankerületek színházak, állami és megyei intézmények is ezen keresztül tudták feltölteni az üres pozíciókat.