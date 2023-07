Mi lesz a minimálbéremeléssel? Rossz hírt kaptak a magyar melósok, egy darabig még várni kell

Még várni kell a féléves makrogazdasági adatokra, tehát egyelőre nem tudni, hogy lesz-e évközi emelés.

Csak augusztus utolsó napjaiban - vagy ennél is később dőlhet el, hogy szeptembertől emelkedhet-e a minimálbér, ugyanis csak ekkor jelennek meg az emelés megállapításához szükséges féléves makrogazdasági adatok - ezt tudta meg a napi.hu.

A lap azt írja, hogy bár már hetekkel ezelőtt leültek a szakszervezetek és a munkáltatók képviselői, most úgy tűnik, hogy őszig nem tudnak érdemben dönteni, annak ellenére, hogy hivatalosan az év első fele eltelt. A decemberi megállapodás úgy szólt, hogy amenniben az éves infláció várhatóan magasabb lesz, mint az előzetes jóslatok, akkor mindenképpen újra tárgyalnak a minimálbér összegéről. A tárgyalásokról, és a most nyári kérdésekről a Pénzcentrum nemrég bővebben is írt, ezt a cikket itt olvashatod el újra: