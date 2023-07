Ravasz akadályt gördítenek mostanában a magyar álláskeresők elé: így kerülheted el, hogy belefuss a csapdába

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Szinte mindannyian dühöngtünk már azon, hogy miért nem válaszoltak egy-egy állásjelentkezésünkre. Az okokba viszont csak kevesen gondolnak bele. Nem feltétlenül magunkban, de gyakran nem is a HR-esekben kell keresni a hibát. Tele van az internet ugyanis úgynevezett "szellemhirdetésekkel" amikkel már rég nem toboroznak a cégek munkaerőt (esetleg aktívan soha nem is tették). Persze ilyenekbe futni is tud olyan frusztráló lenni, mint a szimpla elutasítás, a cikkünkben összegyűjtött tippekkel azonban könnyen elkerülheted, hogy felülj az ilyen álláshirdetéseknek.

Az álláskeresés során az elutasítások is lehangolóak és frusztrálóak lehetnek, de a legrosszabb mégis az, ha visszajelzésre sem méltat a hirdetést feladó cég. Ilyenkor nem feltételen egyszerűen egy modortalan HR-es áll a dolog hátterében, előfordulhat ugyanis az is, hogy úgynevezett "szellemállásba", vagy "szellemhirdetésbe" futottál bele. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Ezek a kifejezések az úgynevezett ghostolás munkaerőpiaci változatát takarják. A ghosting egy olyan jelenség, mely során egy ember úgy szakítja meg a kommunikációt, hogy egyszerűen csak felszívódik, nem ad magyarázatot a másik félnek.Ha a munkáltatók művelnek ilyet, annak hátterében állhat az az egyre elterjedtebb szokás, hogy fenntartanak olyan hirdetést, amire nem aktívan, esetleg egyáltalán nem keresnek munkaerőt. A Huffpost által megkérdezett Becca Carnahan pályatanácsadó szerint az inaktív álláshirdetések mögött számos ok állhat. Történhet, hogy egy vállalat úgy döntött, hogy nem tölti be az állást, vagy már betöltötték, de még nem távolították el az összes platformról, vagy az álláshirdetés még mindig fent van, de a vállalat már a legjobb jelölteknél tart az interjúfolyamatban, ezért jelenleg nem veszi már figyelembe az új jelentkezőket - mondta Carnahan. A nyilvános hirdetésekben közzétett állásokra emellett a meglévő alkalmazottak között is keresgélhetnek és előfordulhat, hogy időközben közülük már kiválasztották a befutót - teszi hozzá. Álláskeresőként ezért a szakértő szerint stratégikusan kell elkerülni az állásportálokat kísértő szellemhirdetéseket. Mutatjuk, hogyan ismerheted fel és kerülheted el őket: Figyelj a hirdetés dátumára A szellemhirdetések kiszűrésének első lépéseként nézzük meg az álláshirdetés feladásának dátumát. Minél hosszabb ideje van fent egy hirdetés, annál valószínűbb, hogy szellemhirdetésről van szó. Egy 2022-es, a Clarify Capital nevű hitelintézet által készített felmérés szerint az elismert cégek több mint 27 százaléka tartott fenn álláshirdetést négy hónapnál hosszabb ideig. A felmérés szerint azok közül a vezetők közül, akik inaktív álláshirdetéseket tartottak fent a 43 százalékuk azt nyilatkozta, hogy a munkavállalóik motiválásának céljából, vagy a cég növekedésének illúzióját megteremtendő tartották fent a hirdetéseket. Fontos azért hozzátenni, hogy ez messze nem tekinthető fair gyakorlatnak az álláskeresőkkel szemben, akik joggal gondolják, hogy az álláshirdetés aktív és adott esetben napokon keresztül reménykednek a pozitív visszajelzést várva. Azoknak, akik már hat hónapnál is régebb óta vannak munka nélkül, jelentkeznek, és reménykednek. Aztán csak ücsörögnek otthon, kiszolgáltatott helyzetben a lelkük mélyén tudva, hogy lehet soha nem kapnak visszajelzést ez borzasztóan demotiváló lehet Rosen ügyfeleinek ökölszabályként azt ajánlja, hogy lehetőleg csak a két héten belül megjelent hirdetésekre jelentkezzenek a legjobb eséllyel pedig akkor indulnak ha néhány napon belül sikerül beadniuk az önéletrajzukat. Nézd meg a hirdető karrieroldalát Angelika Karachristos, a New Haven Egyetem kiválasztási folyamatokért felelős társigazgatója megjegyezte, hogy sok népeszerű álláskereső portál dolgozik úgy, hogy egyszerűen "behúzza" a munkahelyeket a cégek karrieroldaláról. Ennek következtében előfordulhat, hogy amíg a hirdetés a vállalat oldalán már lejárt, az interneten ettől függetlenül még sokáig fennmarad - mondta. Tehát az első dolog, amit ki kell derítenünk az, hogy az álláshirdetés még elérhető-e, amire a biztos módszer az, ha megnézzük fent van-e a cég oldalán is. Ha pedig már ott járunk, gyakran érdemesebb is közvetlenül a holnapon keresztül leadni a jelentkezésünket. Kérdezzünk rá közvetlenül, hogy betöltötték-e már az állást A szakértők tapasztalatai szerint viszonylag kis számú jelentkezőt hívnak be hosszú heteken át hirdetett pozíciókra. Ha igazán szeretnénk megszerezni egy pozíciót, akkor éppen ezért azt tanácsolják, hogy amennyiben lehetőségünk van rá, vegyük fel a kapcsolatot egy a cégnél, vagy céggel dolgozó illetékessel és érdeklődjük meg tőle első kézből, hogy valóban aktívan keresnek-e embert az adott munkakörbe. A LinkedIn-en ma már meg is találhatjuk a legtöbb HR-est, éljünk hát a lehetőséggel és érdeklődjük meg tőlük, hogy mi a helyzet az általunk kiszemelt hirdetéssel. Ha nagyon kell a munka, jelentkezzünk az intő jelek ellenére is Akkor sem érdemes kétségbe esni, ha egy kecsegtetően hangzó pozíció hirdetése szellemállásnak tűnik. A szabályt erősítő kivételként ugyanis egy sok hetes hirdetés esetében is simán előfordulhat, hogy kapunk visszajelzést. Ennek esélye persze függ attól is hogy milyen területen keresgélünk. Karchristos szerint a legjobb esélyünk a szolgáltatóiparban van. Pincért, banki alkalmazottat, sales-est, call centerest például szinte folyton keresnek, ezért a hasonló pozícióknak gyakran állandó hirdetéseket tartanak fent.

Címlapkép: Getty Images

