Újabb kapuk nyílhatnak a külföldi vendégmelósok előtt: már a Parlament előtt a javaslat

Az új, tervezett szabályok nem engedik a vendégmunkások családegyesítését, illetve letelepedését sem, és 2 plusz 1 évben, azaz összességében 3 évben maximálják a lehetséges tartózkodási engedélyek időtartamát is a vendégmunkások számára.

Még a tavaszi ülésszakban szavazni fog az Országgyűlés a vendégmunkások magyarországi foglalkoztatásáról szóló törvénytervezetről – erről Czomba Sándor, a foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár nyilatkozott a Világgazdaságnak.

már eddig is számos beruházás érkezett és még fog is érkezni az országba, amelyek együttesen több százezer fő foglalkoztatását teszik szükségessé. Ha viszont nincs szabad magyar munkaerő, akkor először a környező országbelieket veszik számításba, majd ha további humán erőforrás is indokolt, a harmadik országbeliek foglalkoztatása akkor következhet soron - ahogy erről a Foglalkoztatás 3.0 konferencián május 10-én is beszélt, melyen a Pénzcentrum is részt vett.

Továbbra is meghatározott kvóta fogja védeni a magyar dolgozókat: csak olyan számban érkezhetnek majd munkavállalók harmadik országból, amennyit az előre meghatározott kvóta engedélyez.

és 2 plusz 1 évben, azaz összességében 3 évben maximálják a lehetséges tartózkodási engedélyek időtartamát is a vendégmunkások számára.