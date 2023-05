Még több külföldi vendégmelós jöhet hazánkba: törvénnyel csábítaná őket Magyarországra a kormány

Törvényben szabályozná a kormány a külföldi vendégmunkások foglalkoztatását. November elsejétől egységes keretrendszere lenne a tartózkodási engedélyeknek, a tervezet szerint a vendégmelósok meghatározott számban és szakmákban dolgozhatnának. Többek között különböző beruházásokon látnák őket szívesen.

A vendégmunkások magyarországi foglalkoztatásáról tettek közzé egy törvénytervezetet, az indoklás szerint bár a kormány elkötelezett a magyar munkavállalók munkahelyeinek megőrzése mellett, szükségét látja, hogy külön jogszabályban rögzítse a vendégmunkások foglalkoztatásának átlátható szabályozási kereteit - írja a hvg.hu.

A változtatás november elsején lépne életbe, részletezi azokat a kritériumokat, amelyek teljesülése esetén egy vendégmunkás 180 napon belül 90 napot meghaladó tartózkodás céljából beutazhat az országba és itt tartózkodhat. A külföldi vendégmunkások számára összevont engedély is kiadható, az engedély két év határozott időtartamú tartózkodásra is feljogosíthat, egyszer egy évvel meg is hosszabbítható. A kapcsolódó hatásvizsgálat szerint meghatározott országokból, meghatározott létszámban, meghatározott szakmákban, meghatározott foglalkoztatók által foglalkoztatva tartózkodhatnának vendégmelósok Magyarországon – ezeket a részleteket később miniszteri rendeletekben rögzítenék.

A hatásvizsgálatból az is kierült, hogy „a beruházások működőképességének fenntartásához nélkülözhetetlen a szükséges munkaerő rendelkezésre állása, de az esetlegesen rendelkezésre álló munkaerő lokálisan szétszórt, vagy képzettség tekintetében nem megfelelő”. Ezért kell külföldieket is bevonni.