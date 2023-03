Nagy a baj: már akár fizikai munkát is elvállalna a Kossuth-díjas filmrendező

Facebook-oldalán keres munkát; színház- és filmipari mellett akár fizikait is Jeles András Kossuth- és Balázs Béla-díjas magyar rendező, forgatókönyvíró, többek között A kis Valentino (1979), az Álombrigád (1983), az Angyali üdvözlet (1984), a Senkiföldje (1993) és a József és testvérei (2003) rendezője.

A 77 éves művész úgy érzi, a színházi és a filmes szakmában másokhoz hasonlóan őt is mellőzik. Annyi pénz pedig nincs ebben a szférában, hogy lehetőséget kapjon függetlenként. Ezért most mást keres – fizikai munkát is vállalna.

A hvg.hu megkereste a rendezőt, aki megerősítette, hogy munkát keres, illetve megemlítette, hogy volt, aki támogatást ajánlott neki, de ezt nem fogadta el.